1. Сегодня в полночь оккупанты запретили выезд крымчан на материковую Украину. Исключение составляют граждане, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства. При этом оккупанты отметили, что жители с крымской регистрацией смогут въехать на территорию полуострова без ограничений

2. Крымскотатарские активисты рассказали детям политзаключенных, как в условиях самоизоляции пользоваться масками и перчатками, чтобы защитить себя и близких во время пандемии

3. Оккупанты в Крыму завели первое уголовное дело в отношении местного жителя, зараженного коронавирусом. Крымчанин якобы успел заразить сотрудника медцентра, куда обратился за помощью

4. В Севастополе под наблюдением медиков по коронавирусу находятся 2956 человек, в стационарах — 38 человек. В остальном Крыму под медицинским наблюдением находятся 2801 человек, в стационарах — 62, в обсерваторах — 10. Подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусом: 15 в Крыму и 5 в Севастополе

5. Оккупанты закрыли леса Крыма на три недели из-за распространения коронавируса. Идиотизм в том, что ярмарки в оккупированных городах никто не отменяет — с помощью них оккупанты хотят сдержать цены “любой ценой”. Но цены там аналогичны магазинным. Продолжаются массовые шабаши и у детей в “Артеке” — бабы их еще нарожают

6. Оккупанты вновь констатировали, что в Крыму продолжается рост цен. Лидером подорожания стал имбирь, цена на который взлетела с 200 до 5000 рублей. Не помогают ни смертоносные ярмарки, ни мост, ни молитвы на сцаря

7. Оккупанты ограничили вывоз продуктов из Крыма

8. Коротко о масках на скорой помощи Ялты: они состоят из двух слоев марли + выдают 5 штук обычных, трехслойных, нетканых на 24-часовую смену. Перчатки только М и L. Одноразовых костюмов, халатов, респираторов, флаконов для антисептиков для индивидуального использования нет. Как там “помощь” Италии?

9. Гоблин цинично заявил, что будет сдавать тест на коронавирус каждую неделю. Это при том, что простым смертным теста на вирус не дождаться. Эти твари в своей реальности живут и совсем не понимают, как то, что они несут, воспринимается среди людей. Или этот ублюдок думает, что кто-то переживает о его здоровье?

10. Симферополь: “У нас в аптеках выгребли все препараты, содержавшие хотя бы намек на парацетамол. Вчера аптекарша сказала, что у поставщиков тоже нет. Список “исчезнувших” пополнили бязь (хлопчатобумажная ткань), резинки, в том числе, которые для трусов, и имбирь”.

11. Жители Керчи прокомментировали новость о том, что в городе заканчиваются гробы — поставщиков древесины путин отправил на “каникулы”: “Охрененно оптимистичная новость в условиях пандемии. Гречку скупили, теперь че — за гробами бежать?”, “В хозяйственном пусть пакеты купит. Там есть на 100 литров”, “Какая благодать в этом царстве(((”, “Опа, будут в мешках хоронить, дешевле намного”, “Закидаем трупами самих себя, как в 41-ом!”, “Нехило лечат эту заразу”, “Полиэтилен еще продается?”, “Должно быть стыдно — за такие промахи обычно уходят в отставку”, “Закупайте черные целлофановые пакеты”, “С погибшими от вируса нет процедуры прощания с лобызаниями, и гроб не открывают. Я думаю, это можно понять. Берегите своих близких сегодня, лечите их сами. Помните, после того, когда их отвезут, вы можете больше никогда не увидеться. Никогда”, “Глупости нет предела, живем как в кошмарном фантастическом сериале”, “Вот точно, заставь дол*** с чем-то бороться. Мозгов нет, зато море тупого рвения и дебильных идей”. Обратитесь на ярмарку гробов в Симферополе — может, там еще остались

12. С 1 апреля в Севастополе останавливают движение троллейбусов и паромов. Прекращается и межгородское сообщение. Остаются работать автобусы и катера: с 6 до 10 и с 16 до 23. В автобусы и катера будут пускать только работников, обеспечивающих жизнедеятельность города

13. Жители Крыма продолжают в соцсетях убеждать понаехавших, что в Крыму не каникулы, а карантин… А знаете, Елена Аникина, которая 4 года как живет в Севастополе, приперевшись из Нижнего Новгорода, пусть идет гулять, куда хочет! И детей пусть возьмет, друзей своих — понаехов. Ну раз уж так, то нехай вже так. Крымчане, соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки! Нам нужно их пережить!

14. В оккупированном Джанкое “в рамках реализации проекта “Я помню! Я горжусь!” оккупанты провели принудительный сбор “пожертвований” для реконструкции двух памятников. С учителей содрали по 100 рублей, с детей — по 50. Вот вам все дидопочитание в говени

15. На севастопольском ватофоруме ватники поговорили о пользе санкций: “Не знаю, куда лучше задать вопрос: как перевести доллар из США в Севастополь, в каком банке это лучше сделать? Или, может, через программу какую? Думали через программу transwerwise, но не вижу там региона нашего. Нет республики Крым. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом и как решил его???”, “В Севастополь — никак! И Крым — тоже! Открываете счет в материковом (прим — российском) банке, потом здесь в любом банке снимаете рубли с карты! Но прописку нужно указывать на материке (прим — в россии)! А спрашивать надо в "моряцкой" ветке, но там скажут то же самое!”

P.S. “Пошел утром в магазин. Был на улице не более 30 минут. Огляделся. Ненормальные уже в 10 утра гуляют. Пенсы на лавках вирус обсуждают. А в аптеках ни масок, ни парацетамола, ни антисептиков. Естественный отбор, мочи! Аминь. Это Керчь”. В заключение выпуска хочу добавить, что в Тернополе COVID-19 подозревают у младенца: ребенок, которому исполнился 1 месяц и 10 дней, находится в реанимации. Кроме того, в реанимационном отделении этой же больницы в тяжелом состоянии лежит еще один полуторагодовалый ребенок. Коронавирус у него уже подтвержден. Не выходите из дома. А если в этом есть острая необходимость, то примите меры защиты. Не будьте жертвами собственной беспечности и глупости и не подвергайте риску других.

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