1. Симферопольское водохранилище — лужа лужей… И человейники по всему Симферополю всякие Консоли лепят. А воды нет даже нам.

2. Партизанське водосховище. Кажуть, води лишилось біля чверті.

3. Добавка к каникулам путина: в оккупированном Крыму с 1 июля вводится налог на профессиональный доход или, как его называют, налог для самозанятых, к которым относятся фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и т.д. Просили, чтобы оккупанты вас услышали из закрытых квартир? Они услышали! Наслаждайтесь!

4. Оккупанты в Севастополе сообщили еще о 4 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Все — женщины. Одна вернулась из Москвы, три других заразились в больнице №3, где ранее был выявлен больной с COVID-19, после чего больницу закрыли на обсервацию.

5. Два новых случая COVID-19 зарегистрировано и в остальном Крыму: первый человек заразился от ранее выявленного больного, а второй приперся к нам из Москвы на скрепном поезде. Количество зараженных в Крыму увеличилось до 61 человека, в том числе 16 в Севастополе. Под меднаблюдением в Крыму находятся 1809 человек, госпитализированы — 74, в обсерваторах — 168, в их числе 133 заблокированы Росгвардией в больнице Армянска. В Севастополе под меднаблюдением — 1750 человек, госпитализированы — 85. Пансионат “Изумруд”, куда переведены пациенты и персонал горбольницы №3, а также сотрудники горбольницы №4, работает как обсерватор. Изолирован также 21 человек в Свято-Георгиевском мужском монастыре, где был выявлен понаехавший, зараженный коронавирусом. Тем, кто находится под наблюдением, тесты на COVID-19 не делают. Их делают только Гоблину, причем ежедневно.

6. Пока самолеты и поезда продолжают везти вирусы в Крым, полицаи в Ялте целыми группами шерстят город в поисках нарушителей режима самоликвидации.

7. “Составления протоколов на Массандровский пляже. Вся страна ездит лечиться от легочных заболеваний в Крым за целебным воздухом и морем. А сегодня за этот воздух нас штрафуют!”, — написала рашистка из Иркутска и опубликовала фото. Вас не штрафовать, а не впускать надо!

8. Ватник, который до сих пор верит, что он что-то решал в 2014 году, воззвал к Гоблину: “Уважаемый Сергей Валерьевич, мы, жители Крыма, пошли за вами в 2014 году, поверили в Вас и всё такое. Тогда Вы и мы вместе с Вами сделали практически невозможное, сделали свой выбор, изъявили волю народа, а сейчас на наши просьбы закрыть границы Крыма Вы пишите: "Таких прав у меня нет". Почему сейчас наша народная воля никого не интересует? Большинство случаев заболевания в Крыму ЗАВОЗНЫЕ, так почему мы, крымчане, должны сидеть дома из-за них? Многие из нас сейчас остались или останутся без работы и без средств к существованию”.

9. Ненависть к россиянам и так росла изо дня в день все 6 лет оккупации. А коронавирус, который нам завозят рашисты, весьма усилил чувство ненависти и брезгливости к запоребрикам. Теперь ватники в ВКонтакте вот такие картинки публикуют.

10. Битва цивилизаций: крысчане против иуд. Как мы нежно любим друг друга: “Москвичи называют крымчан, знаете, как? Крысчане. Я спрашивал, за что? Нас так называют, что денег нам мало и ведем себя, как крысы. Москвичи — не крысы. Они жулики и иуды”, — написал ватник.

11. Санкции веселые и вечные — аж до деоккупации, но предатель Украины и активный пособник российских оккупантов Александр Талипов это еще не усвоил: “А вот так выглядит режим вынужденной самоизоляции Крыма и, к сожалению, это не коронавирус. Вначале предприятия с госкапиталом: Газпром, Роснефть, Сбербанк… показали, что не считают Крым россией, и не открыли представительства на территории полуострова, не ведут деятельность на его территории. Примером воспользовался бизнес: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Лукойл, Пятерочка, Магнит, банки и т.д. не стали считать Крым россией, поэтому за 6 лет тут не появилось ни одного их представительства. На днях мне на номер поступил звонок из Ростелеком — подключить на выгодных условиях домашний интернет. Я, конечно, согласился и сразу спросил, когда они мне его смогут подключить в Феодосии?! Оператор проявила знание в географии и спросила: это ведь Крым? Я говорю: да, субъект рф! В ответ девушка сказала: извините, на территории Крыма мы не оказываем услуг! Я хотел спросить, это их принципиальная позиция? Но не успел. Услышал гудки. Не попрощавшись, девушка положила трубку. А вот теперь по стране шагает новый виртуальный оператор Даником, который предлагает бесплатный интернет и звонки по всей россии! Даже симку вам бесплатно доставят, но вот только не в Крым. Во все субъекты, но не в Крым. К чему это я? Да к тому, что нам не привыкать на карантине быть. Самоизоляция”.

12. Христос Воскрес! Воскресне й Україна! Слава тобі, моя люба! Батьківщина, як і мама, вона одна, її не можна продавати!

P.S. Предстоятель ПЦУ Епифаний поздравил крымчан со Светлым Воскресением Христовым. Хочу закончить сегодня выпуск его словами, к которым от всей души присоединяюсь: “Мы все верим в то, что мы составляем единую украинскую державу. И этот Праздник вдохновляет всех нас быть непоколебимыми в этой вере. Мы вместе пройдем эти испытания, и Господь поможет тому, чтобы в будущем мы и дальше были вместе. Я желаю, чтобы Господь вдохновлял каждого из вас, давал силы, терпение и воодушевление преодолевать те препятствия, которые случаются на нашем жизненном пути. Отмечая Пасху — этот прекрасный праздник — будем надеяться на то, что Украина победит. Пусть воскресший Господь вдохновляет каждого из нас, дает крепкое здоровье. И, несмотря на то, что сейчас между нами существуют определенные преграды, мы их преодолеем и в дальнейшем будем вместе строить нашу единую украинскую державу. Христос Воскрес!”.

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