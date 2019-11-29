1. Членов ЧВК “Е.Н.О.Т” и ее лидера Романа Теленкевича обвинили в россии в “бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах”. Они же участвовали в оккупации Крыма, Донбасса и воевали в Сирии. Гоблин в 2016 году награждал в Крыму Теленкевича “за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма”, а также лобзался в десна с известным неонацистом Алексеем Мильчаковым, который пытал людей, вырезал уши военнопленным, на камеру издевался над трупами погибших, отрезал головы животным, фотографировался со свастикой. Мильчакова часто приглашали в качестве “эксперта” в эфиры российских каналов… Как вы догадались, на ныне оккупированных россией территориях Украины эти ублюдки изображали “спонтанно возникшую самооборону” и “ополченцев”, а также проводили “военно-патриотическое воспитание детей”

2. В Симферополе оккупанты провели обыск в доме “прозревшего” кизяка Сергея Акимова, которому “инкриминируют терроризм, экстремизм, разжигание межнациональной розни в социальной сети Facebook”. Коллаборанта, который также владеет медалью “за освобождение Крыма”, увезли в гестапо. Понаехавший до оккупации в Крым Илья Большедворов сообщил еще о двух обысках у ватников: “Обыски еще у Александра Юрьевича Агуренко — атаман Белгородского казачества. И у Николая Ивановича Медведя — он с Акимовым состоит в одной общественной организации. У них тоже прошли обыски. Я так понимаю, что это все происходило в связи с тем, что они организовывали митинг в Белогорске. После того как Акимов провел одиночный пикет, то начали следственные действия в отношении них”

3. Любитель россии Олег Зубков сообщил об исковом заявлении от оккупационной администрации Белогорска на снос трех главных зданий парка львов “Тайган”. Речь идет о сносе административного здания, гостиницы и здания кафе “Белый лев”. Предатель воет: “То есть снести буквы уже недостаточно? Конфисковать тигров и леопардов мало? Обанкротить с помощью штрафов тоже уже неинтересно? Решили разобраться по-крупному. Ничего эти "товарищи" не снесут, так как ума мало, да и "кишка тонка", как говорится в народе. Даже сам факт получения подобных писем уже меня не удивляет”

4. “Это цинизм, наглый беспредел, нарушение прав, на белое говорят черное”, “Эта власть делает все, чтобы я не любил россию. Она вся гнилая по своей сути, начиная от гаранта, так сказать, президента, и его олигархического окружения” — коллаборанты Алексей Назимов (пропагандон) и Павел Степанченко (пиНжак, коммуняка) рассказали, как родная говень “холила и лелеяла” их 3 года в тюрьме — об угрозах, насилии и издевательствах.

5. В нарушение международного гуманитарного права пятерых фигурантов второго симферопольского дела “Хизб ут-Тахрир” оккупанты этапировали из Симферопольского СИЗО №1 в россию. Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов, Аким Бекиров, Иззет Абдуллаев и Асан Янников сейчас находятся на пересылке в СИЗО №1 Краснодара, откуда из вывезут в Ростов-на-Дону

Новини Ловушка для Украины

6. Правительство Украины приняло решение о введении санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют на полуострове теле- и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса рф. Санкции введены против 125 юридических лиц, из которых 85 зарегистрированы на территории рф и 40 — в Крыму. На сайте Кабмина фигуранты санкционного списка были названы “вандалами и пропагандистами”

7. Обещанный медицинский прорыв от оккупантов: севастопольский врач Юрий Белоненко прописал больному поездку к мощам: “При неэффективности лечения у Белоненко Ю. по его назначениям рекомендуется поездка к мощам святителя Луки в г. Симферополь”, — сказано в справке и заверено печатью. Врач утверждает, что мощи помогают даже тем, кто исповедует ислам.

8. Очередной масштабный блэкаут накрыл сегодня сидящую на путинских энергохвостах оккупированную Керчь. Но это уже никого не удивляет

9. Керчь. “В МБОУ СШ№1 им. В. Дубинина обучающиеся 6-А класса давали клятву юноармейцев. В торжественной обстановке ребят приняли в многочисленные ряды юнармии”, — сообщили пропагандоны. Посмотрите, как это выглядело

10. Как Гитлер завещал: в Севастополе очередная группа детей дала присягу оккупантам. Несмотря на то, что большая честь из этих детей — отпрыски понаехавших, выглядит все это очень мерзко.

11. Евпатория. Оккупанты угробили живую ель, которую до оккупации (29 декабря 2000 года) высадили в центре города в честь его 2500-летия, и каждый год наряжали дерево к Новому году. Жители Евпатории считают состояние ели, которая находится возле оккупационной администрации, символом времени: “Как думаете, к Новому году оживет?”, “Нет сигнала”, “Нужно оставить её в покое, рядом поставить в этом году любую другую ёлку и подождать, когда наша выздоровеет. Странно будет выглядеть праздничная иллюминация на умирающем дереве”, “Символично будет выглядеть. В духе времени”, “Угробят до конца. Как можно на больное дерево надеть каркас? Радости мало от нее”, “Какие перемены, такая и елка”, “Нет, сгнила”, “Ещё хотят, чтобы власть уважали. А где она??? Такую ёлку загубили”, “Позор в том, что они это наряжать будут”, “Покрасят зелёной краской”, “Как говорится, прощай наша ёлочка!!!”, “Уже нет, сегодня посмотрел, жалкое зрелище. Держится только за счёт трубы, привязанной к стволу”, “Конец. Символ вашей жизни”, “П…ц елочке”, “Бедная ёлка, такую наряжать — это кощунство!”, “Позор, на самом деле. С такой ёлкой у детей возникнет, скорее, чувство траура, чем чувство праздника”.

P.S. Под вой сирены, которая сегодня трижды сотрясала крымские города, очень кучненько упали очередные камни с неба на тех, кто в 2014 году помогал россии захватывать украинский Крым. Еще в начале оккупации проукраинские жители полуострова, которые первыми начали подвергаться репрессиям, предупреждали, что после нас оккупанты придут и за предателями. Но те не верили и смеялись нам в лицо. Сегодня им тоже не до смеха. Предатели ожидали Эдемский сад, обещанный телевизором, а получили умирающую ель на Театральной площади Евпатории, врачебные направления к святым мощам и бесконечные репрессии… Да и “освободители”, которым помогали коллаборанты — сплошь неонацисты, вымогатели и обыкновенные бандиты, что признали даже оккупанты.

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