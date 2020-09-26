1. Санкции Европейского союза в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, получат “зеленый свет” в ближайшие недели

2. В оккупированных Саках неизвестные сожгли венок в цветах оккупационного флага на мемориале “Вечный огонь”. Оккупанты в ярости

3. В Симферопольском районе очередной БТР оккупантов протаранил легковой автомобиль с людьми. Причина ДТП — родная говень

4. Только что назначенного “зама главы” оккупированной Ялты, белоруса Михаила Загорцева оккупанты вышвырнули за “русофобию”. Понаехавший из Беларуси оккупант поддержал протесты в своей стране и высказался против оккупации Беларуси россией. Оккупировать, по его мнению, можно только украинские территории

5. В аннексированный россией Крым приехали купленные Кремлем “друзья оккупации” из Индии, Никарагуа и Южной Осетии. Оккупанты проводят очередной бессмысленный “международный форум”

6. Заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис снова сообщил о пользе санкций: “Офисы (Сбербанка) в республике Крым мы будем открывать в тот момент, когда у нас такая возможность появится. Сейчас, к сожалению, у нас такой возможности нет, и поэтому мы их не открываем”

7. В россии хотят арестовать за хищение средств руководство ООО “Меандр”, которое было фаворитом тендеров на незаконную “реставрацию” памятников истории и архитектуры в оккупированном Крыму. Если вовремя занесут мзду кому надо, то продолжат дерибанить деньги и гробить памятники архитектуры. Самыми скандальными нанореконструкциями этих варваров являются Ханский дворец в Бахчисарае, Воронцовский дворец в Алупке и дом-музей Чехова в Ялте. Но судить собираются “за хищение средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова”

8. Оккупанты с детского садика приучают детей в Крыму к терроризму, которого у нас не было до российской аннексии

9. Жители нескольких микрорайонов Акмесджита (ныне — Симферополь) терпят бедствие. В Каменке, Хошкельды, Ана-Юрт, Айкаван, Белом-1,2,3,4,5 больше 3 суток не было воды. Не дождались люди и обещанной оккупантами водовозки. Особенно тяжело переносят многодневную засуху пожилые и маломобильные люди. Носить воду из накопительных резервуаров для них — непосильный труд. Оккупанты отсутствие воды традиционно объяснили “ремонтными работами”. В магазинах вода резко подорожала в два раза.

10. Жители Симферополя публикуют шокирующие видео, чтобы продемонстрировать качество воды, которую оккупанты подают в дома заложников. Но есть и такие населенные пункты, которые не видят воду уже две недели

11. Оккупанты в Севастополе отказались от одобренного путиным проекта водозабора из реки Коккозка для снабжения Чернореченского водохранилища. Причиной, вероятно, послужила буря негодования местных жителей, которые предрекли уничтожение Бельбекской долины действиями варваров

12. Посмотрите, что представляет из себя река Салгир и Симферопольское водохранилище, в которое оккупанты безуспешно все еще перекачивают воду из сильно обмелевшего Тайганского водохранилища. Обнажившееся дно Симферопольского водохранилища превратилось в место для катания на машинах и мотоциклах

13. Оккупанты снова грозятся начать опреснять воду в Крыму, что ранее было признано ими невозможным (слишком дорого и нет своих технологий). Уже даже место выбрали для опреснительных установок: в поселке Николаевка Симферопольского района. Кроме того, оккупанты вновь заявили, что продолжаются поиски дополнительных подземных источников артезианской воды. Вот выкачкой последних подземных источников и закончится история с “опреснением воды”

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 84 новых случая коронавирусной инфекции (+ 3 смерти). В Севастополе — 19. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5044 человек, в том числе 907 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 100 человек, в том числе 25 — в Севастополе

15. Буйный стекловатник, активный помощник оккупантов из Симферополя Сергей Киселев промониторил настроения крымчан и поведал нам о процветании Крыма в родной говени: “1) Крымчане практически перестали писать о купаниях, отдыхе и т.п. Массово перешли к обсуждению региональных проблем, среди которых проблема водоснабжения и ситуация с вирусом на первом месте; 2) Люди не просто раздражены тем, как решаются проблемы, но многие уже просто обозлены до предела и не стесняются в выражениях; 3) Доверия к официальным данным практически нет; 4) Вместе с раздражением растет чувство тревоги. Неопределенность перспектив и общая усталость населения формируют поле социальной напряженности; 5) На фоне ухудшения социального самочувствия населения, бравурные заявления о различных "прожектах" … начинают вызывать реакцию, противоположную ожидаемой”. В конце ватник пришел к выводу, что все вокруг врут, а “против россии резко усилилась информационная атака со стороны противников”

16. Кому цікаво, сьогодні 2385-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Завершу выпуск сообщением крымчанина, который поделился наблюдениями за понаехавшими: “25 регион, Владивосток. Там все продали, приперлись в Бахчисарай. Прошло полгода. Продают все, возвращаются во Владивосток. Аргумент: “Здесь все чужое, люди другие”. Хватило полгода, чтобы понять, что МЫ НЕ РОССИЯНЕ. Чтобы было понятно для понаехов, вы для нас оккупанты! Хороводы мы с вами водить не будем, дружить не будем. О березках и соловьях вместе петь не будем. Мы разные по вере и менталитету. Вы для нас чужие — как заноза, как инородное тело!”.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.