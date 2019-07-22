1. На избирательном участке в районном доме культуры поселка Каланчак Херсонской области крымчанам, приехавшим голосовать на выборах в Верховную Раду, дарят сладкие сувениры. “Это летние цветы со сладостями внутри. Чтобы людям было приятно и они видели, что их помнят, встречают и им всегда рады”, — сказала глава участковой избирательной комиссии Ирина Крючкова.

Радио Свобода

2. “Т.к. оккупационная администрация взяла курс на варварскую застройку Балаклавы (выделено 12 га под яхтенную марину фирме-однодневке), давайте поговори про римлян, чьи святилища и военную базу снесут в ближайшее время. Ведь умолчание про то, что было — главное оружие русни. Я попытаюсь объяснить, почему любая стройка в Балаклаве — это преднамеренное убийство культурного наследия уровня и ценности, достойного ЮНЕСКО. Т.е. общемировой ценности”.

3. Ватники обсуждают кадровый дефицит врачей: “Да им надо, чтобы вымерли крымчане, им флот нужнее”, “Я писал уже не раз, что Крым — это военная база и место обитания местных и заезжих денежных мешков. ТОЧКА! Местных жителей должно быть не больше, чем нужно для обслуги и тех, и других! Остальных — любым способом геноцид и удаление, или постепенное вытеснение нафиг!!! Не спешите критиковать — убедитесь еще не раз!”.

4. До оккупации в Ялту приходили роскошные круизные лайнеры. Теперь в небе кружат военные вертолеты рашистов.

5. Скрепным туристам — скрепный отдых: в Севастополе в море купаются среди военных кораблей.

6. Ялта. Вечер у Массандровского пляжа. Богатые роисьские турЫсты изволят ужинать. А некоторые освобождают место от старого ужина, не отходя от места нового

7. “Джаред Лето влаштував вуличний концерт на пішохідному мосту у Києві” — эту новость житель Ялты прокомментировал так: “Не знаю, кто такой Джаред Лето, но плАчу. Потому что у нас в Ялте до войны был такой же лайф стайл. Мы были частью Большого Мира. А теперь — жопа Мразии. И отвратительный "казак" на баяне играет на Набке какую-то дичь — вместо Джареда Лето”.

8. Севастополь. Орловка. На пляже много местных, это видно… И у чайханы звучит наша музыка: Океан Эльзы — “Я на небі” и Скрябин — “Мама”.

9. Сверху монастырь и храм отжимают, внизу — военные. Куда податься бедному “крестьянину”? Гардемарины ведут беседы про парк на Фиоленте, где попы секты РПЦ не пускают на экскурсию, если не взяли их экскурсовода. Почитайте, что пишут нехристи и скрепошататели: “Говорят, что отдали попам. Парк — это территория с деревьями площадью от 10 гектаров”, “Кстати, вношу правку. Земля под парком все же принадлежит РПЦ. В ближайшее время благоустроенная территория со всеми постройками будет возвращена РПЦ”, “То есть, благоустроенная за деньги налогоплательщиков — и вернут РПЦ? Это новая коррупционная схема?”, “Вот именно!”, “РПЦ запретить, землю вернуть людям”, “Кириловские опричники в рясах все прибирают к своим рукам. Жрут и ртом, и жопой”.

10. Сезон настолько обалденный, что даже возле Воронцовского дворца в Алупке — совсем пусто, о чем свидетельствует онлайн-камера. До оккупации тут целый день было негде яблоку упасть. Местные пишут, что теперь “везде так”.

11. Новости туризма по-богатому. Самым посещаемым туробъектом в Ялте сезона-2019 признана оптово-розничная база “Бакалея”, куда “ежедневно приходят караваны с туристами из россии, чтобы подешевле купить еду, фрукты, овощи, алкоголь и другие напитки, сигареты, одноразовую посуду, моющие средства и туалетную бумагу. Интерес к этому уникальному месту возник недавно — в связи с тотальным обнищанием населения россии, начавшимся сразу после “присоединения” Крыма, и день ото дня растет среди приехавших в уже “свой” Крым россиян, вынужденных теперь есть прямо из багажников своих автомобилей, припаркованных на тротуарах и клумбах бывшего Города Счастья. Уже скоро “Ялта-Бакалея” появится на всех картах достопримечательностей Крыма и во всех туристических справочниках, выпускаемых в россии, а также будет внесена во все GPS-навигаторы, и станет для россиян визитной карточкой ЮБК, которой ранее являлся замок Ласточкино гнездо”

12. Жители Ялты обсуждают паломничество рашистов на “Бакалею”: “Они ходят с листочками-схемами, на которых отмечены магазины с нужными товарами. Им кто-то сливает информацию!”, “Ну, это Вы уже слишком загибаете”, “Не загибает. Хозяева, сдающие квартиры, очень часто направляют своих туристов к определенным продавцам на Бакалее. И все точно знают, в каком месте можно приобрести УКРАИНСКУЮ САНКЦИОНКУ”, “Я это видел лично, причем пару раз. Я даже второй раз спросил в шутку, но серьезно: откуда у вас этот документ? Мне не ответили и посмотрели на меня недобро!”.

13. На паблике оккупированной Евпатории задают глупые вопросы: “Вчера попыталась попасть к оператору в РНКБ. Прождала час. Потом оператор мне нахамила и на этом мой поход в банк был закончен. Почему у нас только два банка? Кто скажет, в Генбанке обслуживают нормально?”. Отвечу — в Генбанке обслуживают так же. До оккупации в Крыму было около 50 банков с широкой сетью своих отделений. А почему их нет сейчас? Ой, какой сложный ведь вопрос.

P.S. Родная говень ухандохала Севастополь. Это признала даже очень упоротая стекловатница, обожающая путина и ненавидящая Украину. Сообщением стекловатницы завершу выпуск: “Состояние города ужасное. Только что оттуда. Я в шоке. Мои родители восстанавливали Севастополь. Это был город-памятник, а сейчас больно смотреть. И так уж нужны новые жители в Севастополе, когда такая разруха. Тротуаров нет, просто нет. Здания в жутком состоянии. Зашла в свой бывший двор на Большой Морской — одна большая парковка с грязными машинами там, где была зелень и песочницы для детей. Смрад жуткий. Одно осталось от Севастополя — Приморский парк и улица Нахимова. А еще заметила тихий шелест в городе, что при Украине было лучше”.

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