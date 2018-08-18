1. Оккупанты проводят доследственную проверку в отношении крымскотатарской поэтессы Алие Кенджалиевой за неуважение к военным шабашам. Поводом послужила публикация стихотворений Кенджалиевой на страницах крымскотатарской общественно-политической газеты “Къырым” к 9 мая

2. Украинский суд приговорил задержанную 23 апреля пособницу оккупантов, доверенное лицо путина в Крыму Елену Одновол, которая еще и занималась одебиливанием детей, всего к 3 годам УСЛОВНО. Наш суд — самый гуманный суд в мире!!!

3. Очередные понаехавшие собрались в Крым из Московской области: “Ищу фермеров, переехавших в Керчь на ПМЖ из Москвы и Подмосковья! Сами собираемся переезжать в Керчь. Хотелось бы, чтобы нас приняли в ваш город, для нас это очень важно. Мы фермеры. Переезжать будем с хозяйством. Мы православные. Хотелось бы найти друзей с детьми, тоже православных”. Ответы: “Вы тролль?”, “Звучит как анекдот”, “Сектанты, н*хер вы тут нужны?”, “Нехрен тут делать вам”, “Не загнулось бы ваше фермерство тут”, “(Уже уехавшая пишет из Москвы) С работой там хреново очень. Жара — что в Феодосии, что в Керчи. В этом году были и там, и там. Если (муж) моряк, то рыбалка на Камчатке, Курилах и т.д. В Керчи ни хамсы, ни селёдки, одни хохлы плавают. С водой напряги — то её нет вообще, то ржавая еле-еле писает. Свет тоже регулярно рубят”, “Послушайте, аборигены липовые, мы все тут в Крыму рано или поздно переехавшие, если уж на то пошло. Хотят люди — пусть едут”. Последний комментатор в пух и прах разнес ложь Кремля о “русской исконности” Крыма

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4. В Симферополе со вчерашнего дня наблюдается скопление орков в той части города, где проходит дорога из аэропорта до выезда на Севастополь. Светофоры отключены, на каждом перекрестке и въездах на мосты дежурят полицаи, грузовой транспорт останавливают и наконец-то подметают улицы. Небо патрулируют вертолеты. Сцарь едет на шоу косметичек в Севастополе?

5. Севастополь. Проезжал мимо “байк-шоу” утром. Коммунальщики красили в белый цвет огромную бетонную стену. Наверное, к Залдостанову на шабаш приедет любитель белых стен. Проверит белизну. Порадуется и дальше поедет.

6. “На полуострове создадут Крымское войсковое казачье общество”, — сообщили оккупанты. Симферопольцы комментируют: “Нах они вообще нужны, клоуны ряженые”, “Мерзость!”, “За чей счёт будет содержаться это Салгирное казачество?”, “Цирк шапито”, “Мусорки переполнены, дайте этим дармоедам по метле, хоть польза будет”, “Опять развелось этих ряженых! Нахрена нам тогда полиция и ВВ??”

7. На феодосийском паблике человек поинтересовался, есть ли фирмы, которые помогают бурить скважины с гарантией добраться до воды. Вот один из ответов: “В Крыму, как известно, огромная проблема с водой в сельской местности. Вокруг Феодосии все ставки пересохли, вода из колодцев ушла. Не факт, что, буря скважину, будет вода, а деньги отдай и немалые — от 30 тыс и выше. Многие бурят скважину по интуиции. Конечно, надо заранее и чётко оговаривать все условия работ, так как риск огромный”

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8. Немного о процветающей медицине и обещанных предателям высоких зарплатах: “Водители скорой в Ялте получают максимально 16-17 тыс. Рискуя жизнью, носятся по узким улицам Ялты. Кроме того, ремонтируют машины они за свои деньги!!! Это факт. Такая зарплата недопустима и несоизмерима со степенью ответственности и важности выполняемых ими функций”. На это рашистка из Москвы ответила: “Начальство из Украины. Что вы хотите?”. Видимо, “украинское начальство” в медицине россии повсеместно! Это же жуть какая, до какого ужОса они довели медицину в Кызымах, Мончегорсках и разных Рязанях!

9. На пятом году оккупации не до всех еще дошло, что творится со связью и со всем остальным: “Народ, кто знает, что творится со связью??? Анон”. Ответы: “У меня в одной комнате работает, в другой вообще, как в подземелье”, “Связи нет, но Вы держитесь”, “Звони в рельсу”, “А че анон? Боишься, симкарту аннулируют от вопроса?”, “Со связью норм, но свет вырубали”, “У нас в Коктебеле хуже не бывает. Тоже хотела узнать, что происходит со связью”, “Да, не зря Вайкуле к нам ехать не хочет”, “Это Крым. Пора привыкнуть, что здесь все печально, не говоря уже о связи” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1030129188966215681 (скрин).

10. С 15 августа ВСЕ пляжи в Ялте были закрыты для купания, но оккупанты об этом НЕ СООБЩАЛИ, а потому люди продолжали купаться “в загрязненном море” (цитата оккупантов). Произошел выброс канализации из-за повреждения трубы выпускного глубоководного коллектора: “В море выявлено пятно (размер 100 на 150 м) необычных для морской воды плавающих веществ”. Несезон весело заканчивается. Сегодня запрет на купание обещают снять. Видимо, все вычерпали

11. Мост не спас. В городке Щелкино, по словам местных жителей, туристов еще меньше, чем в прошлом году. Местные признаются, что за сезон теперь не зарабатывают таких денег, как до аннексии, и скучают по украинским туристам, которые “отдыхали на всю катушку”

12. Оккупанты сообщили, что по железнодорожной части моста будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов россии: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Воркуты, Архангельска, Челябинска, Перми и Новосибирска. Прочтите небольшую аналитику по этому поводу

13. ВКонтакте намерена раскрыть статистику запросов российских властей о пользователях. Так ФСБшная соцсеть отреагировала на критику после того, как стало известно о том, что Следственный комитет в массовом порядке возбуждает уголовные дела об “экстремизме” за репосты, лайки и комментарии. Жители Крыма и запоребрик прокомментировали новость: “Трясётся власть в россии от страха перед народом и пугает её обнародованная правда о злоупотреблениях и воровстве власть имущих. Люди имеют право писать своё мнение. Государство лжёт куда сокрушительнее и с гораздо более тяжкими последствиями, чем отдельные люди. А от фейков новости отличать несложно — надо уметь думать, сопоставлять и проверять источники”, “(Из-за поребрика пишет) И правильно!! Нех*р трепаться попусту. Не нравится — в Латвию нах*р!”, “(Запоребрику ответили) А ты лучше в Донецк поезжай, там такие нужны”

14. Скоро наиболее популярной соцсетью в так называемой “россии” будет “НаКухне”.

15. Шел 2018-ый год. В россии ввели репостное право.

P.S. Вот некоторые строки из стихотворений крымскотатарской поэтессы Алие Кенджалиевой, которую оккупанты начали преследовать: “Учат любить войну. Не помнить трагедию. Не молиться о душах несчастных. Не беречь этот хрупкий мир. Учат любить войну. Радоваться тому, что она была. Носить военную форму. Гордиться в песнях и танцах. Устраивать праздник”, “Земля в морщинах, как в паутине. От мелких трещин исходит боль. Здесь жил мой прадед, сады здесь были. Теперь парады страны чужой. Па-ра-ды. Картинки. Все рады. Шары. Счастливые люди несчастной страны. В три цвета окрашен всеобщий восторг. За всех, кто сидит политический срок… Бесплатные ленты. На грудь. Наклейки повсюду: войну не забудь! Торжественно выйди на площадь с утра. Пусть будет одета в войну детвора… Танцует на трупах парадом страна!”. Сколько боли в этих словах и сколько правды… А за правду в Крыму репрессируют!