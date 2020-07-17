1. Теперь проблема с водой в Симферополе “решена”! 3 (три) трубы подадут воду в город. А диаметр труб какой! Но у нас говорят, что МО рф тянет воду лично для своих нужд. А шоу — это просто шоу

2. Министерство нападения мордора ведёт так называемый водопровод на свою базу в Перевальном. А про Симферополь сказали для красного словца, мол, видите, как мы о мирных жителей заботимся…

3. На полигоне “Ангарский” под Симферополем российские оккупанты проведут боевые стрельбы. Военно-террористические учения пройдут с 20 по 27 июля с 9 утра до 20 вечера. Оккупанты запретили жителям близлежащих районов приближаться к месту обстрелов. Военная база

4. Оккупанты решили построить военный городок в Евпатории — бывшем детском и семейном курорте. Заказчик строительства — росгвардия. Российскую казну при этом обнулят минимум на 1,26 млрд ржублей. Строить будут больше двух лет, а значит, 1,26 млрд — это только начало

5. Мистрали на сегодня отменяются: из Керчи уехало силовое усиление. Кабаев передумал перезакладывать рогозинские “мистрали”. Новое пришествие сцаря обещают 20 июля

6. На улице Большая Морская в центре оккупированного Севастополя появились надписи: “Путин — вор”, “Путин — бандит”, “Путин — паразит”, “Путин — лжец”. Надписи нанесены на новых рекламных щитах возле кинотеатра “Победа” у оживленной трассы, и хорошо видны с дороги. “Надписи привлекли внимание горожан. Они их активно обсуждали и делали на их фоне селфи. Позже данные надписи закрасили”

7. “Мы приехали сюда со всей россии, стали законными собственниками своей земли, но не можем здесь ни построиться, ни обосноваться”, “Мы приехали из Республики Марий Эл. Хотелось бы, чтобы участки, которые здесь есть, они обрели статус, чтобы могли люди строиться, жить. Хотели бы, чтобы нас услышали и пошли навстречу”, “Мы с Новосибирска. Я там все продал, приехал сюда. Здесь стал строить, все финансы, все сюда вложили. Если нас с этой земли пнут, мы останемся бомжами”. Понаехавшие, у которых оккупанты собираются отжать землю в ворованном Крыму, записали слезное видеообращение к луноликому с мольбами о помощи

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1202 человек, в том числе 285 в Севастополе. Умерли 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе

9. Оккупанты сохранили ограничения на въезд в Крым для жителей материковой Украины: “Въехать в Крым могут члены семей граждан рф, лица, у которых умер родственник, или для ухода за больными людьми”, — говорится в сообщении

10. Пздц в этом году в Крыму. Даже во время карантина пёрли сюда ковидники. Сейчас вообще молчу. Севастополь весь стоит в пробках, в центре орда бухих мужиков с женами в вечерних платьях и орущими детьми… В целом, и так население в разы выше, чем в официальной переписи. Ляма полтора. А сейчас ещё тыщ 500 прибыло

11. “Ну что, дорогие судакчане! Спешу вас поздравить — еще пару месяцев, и на Капселе начнется грандиозная стройка анонсированного “города Солнца”. Подрядчик уже ездит по капсельским дачам и ищет жилье в долгосрочную аренду для своих сотрудников. Стройка планируется на протяжении 5 лет. Территорию загородят забором”, — пишут местные жители. Лапти тем временем рвут на груди косоворотки, защищая право оккупанта грабить захваченные территории.

12. Жизнь ватника — вечная боль: “Плохо или хорошо, но при Украине чиновники грабили, но и людям на жизнь оставляли, была работа, все были сыты, коммунальные услуги дешевле, в больницах относились к людям лучше! А сейчас ЧТО??? Чувствуешь себя ненужным и виноватым перед государством!!!”

13. Очередные понаехи с Урала осчастливили крымчан информацией о своем скором понаезде, и получили такие комментарии в ответ: “Все очень дорого. Квартира 30 тыс, ЗП — 20 тыс. Яблоки крымские 150 руб. Позор”, “Не стоит переезжать”, “Согласен”, “Согласна”, “Тут все херово! Цены московские, а оплата труда мизерная. Люди голодные и злые (кто не верит, прокатитесь в автобусе). Климат — редкостное говно! Как говорит моя жена — четыре погоды в один день. И еще у нас вода заканчивается питьевая”, “Москвичи от наших цен в шоке! В Москве даже крымские товары дешевле, чем у нас”

14. “Наркоман с палкой ограбил гражданина Индонезии в водах Симферопольского водохранилища”, — сообщили пропагандоны. “В водах”, мля. На абордаж взял. Фиг с ним, откуда там наркоман, откуда его палка и откуда (и накой ляд) свалился гражданин Индонезии… А вот про откуда “воды” — тема осталась нераскрытой…

15. Трамвай села Молочное (под Евпаторией) — необычная трамвайная система, непохожая на все остальные. Трамвайная линия являлась частью имущества пансионата “Береговой”, предназначалась для доставки отдыхающих на пляж. При “плохой Украине” всё работало. В “русском раю” — нет. Другой крымчанин добавил информацию об уничтоженном оккупантами трамвайном маршруте: “Найкоротша у світі трамвайна система. Довжина маршруту — 1,5 км (2 зупинки: "Пансіонат Береговий" — "Пляж"). НДРівські вагони Gotha-T57 передані з міста Миколаїв (там мав бортовий номер 414) до Євпаторії у 1969 році”. Трамвай окончательно прекратил свою работу летом 2016 года, а фактически не работал — с августа 2014 года

P.S. “На днях писали о случае с дракой между понаехавшим депутатом какой-то городской думы с севера и крымчанином. Этого парня позавчера похоронили. Покойного звали Эльдар. Он житель пгт Гвардейское, работал на Привозе. Инцидент произошёл в Судаке. Русня несёт только смерть. Поэтому надо на опережение”