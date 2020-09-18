1. Каждый год Москва помпезно отмечает 9 мая. Даже в июне. Но почему-то никогда не празднует 17 сентября — день, когда во Вторую мировую войну вступил СССР во главе со Сталиным — на стороне своего союзника — нацистской Германии во главе с Гитлером. Нацизм и коммунизм протянули друг другу руки

2. Представительство президента Украины в АР Крым назвало “военным преступлением” вынесенный оккупантами накануне приговор политзаключенным по второму бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”. “Каждый представитель оккупационной власти рано или поздно понесет персональную уголовную ответственность за это преступление”, — говорится в сообщении

3. Прокурора из Самары Алексея Родивилова оккупанты притащили на должность “главы прокуратуры” в Ялте. В 2017 году на должность “прокурора” в Феодосии притащили оккупанта Сергея Простокишина из Забайкалья, а в Бахчисарай — Алексея Ощепкова из Краснодара. Замещение неблагонадежного населения — даже из числа коллаборантов — своими смотрящими продолжается

4. Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил апелляцию и оставил в силе санкции против Роснефти за нарушение территориальной целостности Украины. С октября 2014 года Роснефть пыталась через европейские суды избавиться от полезных, по словам путина, санкций

5. В Херсонесе разбился насмерть понаехавший на отдых из Москвы оккупант в рясах Александр Шумский, о чем сообщил рашист Юрий Лоза. Вместе с Шумским с пятиметровой скалы сорвался его внук, который был госпитализирован. В РПЦ подтвердили смерть “священника”, для которого заповедь “не укради” была пустым звуком. Рашист в рясах активно пропагандировал совок, поездки в Крым, а путина называл “Богом данным царем”. Кроме того, Шумский в положительном контексте сравнивал путина со Сталиным. Вот вам и РПЦ — инструмент рашистско-нацистской пропаганды и ненависти ко всему цивилизованному миру

6. “Если в известном фильме о Крыме президент россии владимир путин утверждает, что для захвата полуострова, при условии сопротивления, он мог бы применить даже ядерное оружие, то о простых огневых средствах и речи нет. Россия не скрывает, что она пойдет на любые шаги, не посчитается ни с какими жертвами ради достижения поставленных целей”. По ссылке прочтите мнение изгнанного из Крыма журналиста Николая Семены о новом оружии оккупантов в Крыму и заявлениях Гоблина о водной катастрофе

7. Кизяк Сергей Акимов вышел в Симферополе на одиночный пикет с плакатами “Синяя бочка — это не решение проблемы! Дайте ВОДУ”, “Госсовет в отставку! Крыму нужна вода в канале, а не Константинов в кресле”. Напомню, Акимов был активным помощником россии в оккупации Крыма, за что был награжден медалью. Потом Акимов прозрел и стал многие вещи называть своими именами, за что подвергается преследованиям

8. “Это санкционированный экоцид” — жители Бахчисарайского района, проживающие в селах Бельбекской долины, готовы выходить на протесты, если оккупанты начнут строительство водозабора на реке Коккозка — варварская идея предложена путиным. Ватники, в том числе коллаборанты, в ужасе: “Жители категорически против. Хотят получить бунт, они получат. Пускай свои сети (Севастополь) делает”, — заявил главврач больницы “Черные воды” Аркадий Колоколов. “В Куйбышево живёт родной брат, он говорит, что у них тоже поднимается волна. Мы не хотим, чтобы было как в Хабаровске, Уфе. Мне кажется, нашего президента поставили в неведение”, — вскулила ватная директриса средней школы села Голубинка Людмила Сизова. “У нас уже много подписей повторно собрано. Люди ждут только отмашки, когда мы им скажем: "Ребята, надо отстаивать Коккозку". Бельбек пересох, а на сегодняшний момент 60% подпитки Бельбека — это и есть река Коккозка, а она сама уже почти вся пересохла. От себя мы везде пишем письма. Это нецелесообразно, потому что буквально через два года этой долины не будет, она пересохнет”, — воет “председатель” сельсовета Голубинки, коллаборант Дмитрий Федцов

9. В нескольких населенных пунктах Крыма оккупанты на весь день отключили подачу воды. Аргументация стандартная: “в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения”

10. В Симферополе из кранов продолжает литься то ли вятский квас, то ли пиво, то ли дерьмо

11. Если Крым для оккупантов — военная база и полигон, то крымчане — заложники, живой щит и подопытные кролики: оккупанты завезли в Крым вакцину от коронавируса, которая не прошла испытания. Начнут вакцинировать медиков, а потом — все население. Наша крымчанка прокомментировала новость: “Ну, правильно. Не испытывать же экспериментальный продукт на истинных арийцах. Есть куча подопытных папуасов — Крым и молодые донецкие джамахирии. "Вакцина должна храниться при температуре -18°С и после разморозки использована в течение 30 минут" — как бы добавляет саспенса”

12. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 20. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4207 человек, в том числе 713 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 81 человека, в том числе 21 — в Севастополе

P.S. В сентябре 1939 года СССР оправдывал свое вторжение в Польшу, как россия с 2014 года оправдывает свое вторжение в украинский Крым. Вторжение на Донбасс россия официально не признала и на седьмом году войны против Украины и оккупации части двух восточных областей нашей страны. Все оккупационные режимы одинаковы, и даже методички почти не меняются от войны к войне. Как ни называй античеловечный режим — будь то нацизм, коммунизм или рашизм — суть у них идентична…