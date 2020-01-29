1. 28 января 2003 года подписан Договор о российско-украинской границе, который россия нарушила в 2014 году, напав на Украину, аннексировав Крым и оккупировав часть Донецкой и Луганской областей. Никогда не верьте россии — она враг всего цивилизованного человечества!

2. Европейский союз ввел санкции еще против семи человек, причастных к проведению в сентябре 2019 года т.н. “выборов” в оккупированном россией Крыму. Имена лиц, против которых ввели санкции, узнайте по ссылке. Санкционный список теперь содержит 177 человек и 44 юридических лица

Новини Отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины

3. В рамках Зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 января в Страсбурге состоялось отдельное мероприятие “Ситуация в оккупированном Крыму и дорожная карта требований к рф в области прав человека”, в котором приняла участие руководитель Крымской правозащитной группы (КПГ) Ольга Скрипник. Эксперты правозащитных организаций, журналисты и крымские активисты сообщили о ситуации с защитой прав человека в оккупированном Крыму, о систематических нарушениях свободы слова и свободы собраний, о репрессиях против инакомыслия и ограничениях доступа к правосудию на полуострове, а также обсудили, что может сделать Совет Европы для эффективной защиты прав человека в Крыму после возвращения права голоса делегации рф

Новини Путин в ситуации непреодоленной ошибки

4. Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил о том, что 27 января сформировался состав штаба по подготовке и проведению международной ненасильственной мирной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”, который предусматривает поход на аннексированный Крым с пересечением админграницы 3 мая

5. Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Ялтинского городского суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Имя коллаборанта не указывается

6. Судья Днепровского районного суда Киева Вера Левко ЗАКРЫЛА уголовное производство по обвинению Игоря Кучерявого в посягательстве на территориальную целостность Украины “из-за истечения срока давности для привлечения его к уголовной ответственности”. Прокуратура согласилась с таким решением суда. Напомню, Кучерявый, который свою вину ПРИЗНАЛ, является членом оккупационной партии путина “Единая россия” в Севастополе. Задержан в декабре 2019 года во время поездки на материк для оформления безвизового загранпаспорта. Во время захвата Крыма Кучерявый организовывал т.н. “отряды самообороны” и “блокпосты” в Севастополе. Во время оккупации ходил по школам Крыма и рассказывал детям о своих “боевых подвигах” и о том, что “Крым всегда был русским”. Награжден оккупантами медалью за захват Крыма. Во время задержания проскулил, что “с тем (“паспортом”), что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется”. Меня бомбит от такого решения суда, а пропагандонов в Крыму бомбит от того, что Кучерявый свою вину признал, а также от цели поездки коллаборанта на материк (украинский паспорт)

7. В Херсоне пограничники на три года запретили въезд в Украину гражданке россии из-за незаконного посещения аннексированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Только в 2019 году украинские пограничники по разным причинам отказали в пропуске 1154 лицам

Новини Путин хочет договориться с Зеленским

8. Оккупанты назначили нового смотрящего за Крымом. Шестеркой путина стал заместитель председателя правительства мордора Марат Хуснуллин. Из последних новостей о нем — вчера в СМИ просочилась информация, что он подарил дочери квартиру в Москве за 200 млн. В россии Хуснуллина называют одним из самых коррумпированных чиновников Москвы

9. Еще одного по мосту занесло. Полицаи в Крыму задержали понаехавшего из Краснодара рашиста, который ограбил офис микрозаймов в Феодосии. Рашист, как выяснилось, уже находился в розыске за угон автомобиля

10. “Региональный фонд капремонта” многоквартирных домов Крыма подписал соглашение о взаимодействии с “Управлением Федеральной службы судебных приставов”. Не платишь принципиально за капремонт — придут “приставы” описывать имущество. ФСЁ!

Новини Путин уходит из Донбасса

11. Оккупанты в Крыму хотят ввести уголовную ответственность за “самострои”. При этом многим крымчанам оккупанты отказываются выдавать мордорские бумажки на землю и дома, превращая их в “самострои”. Они говорили, что “никто ничего не потеряет” — вата верила

12. На востоке Крыма российские оккупанты изымут 121 земельный участок для “государственных нужд”. Площадь отжатого составит 56,84 гектара

13. В окупованому Бахчисараї, як і всюди в охопленому переможним божевіллям Криму, теж провели перформанс “Блокадний хліб”. Перехожим захід сподобався. Вони їли хліб, розбирали хлібні картки на сувеніри, робили селфі та групові фото. На щастя, вчора був останній день цього шапіто

14. “Сессии городского совета теперь проводятся не только для решения городских вопросов, но и с большим патриотическим размахом. На каждом депутатском заседании, как объясняет председатель горсовета Мая Хужина, знакомятся и отдают дань памяти 146-ти Героям Советского Союза, получившим это звание в боях за освобождение Керчи”. По ссылке прочтите мнение керчанина о культе войны и смерти, в который оккупанты втянули не только Керчь, но и весь Крым

P.S. Знакомому ватнику оккупанты прицепили на гараж предупредительную бумажку о сносе гаража. Ватник матерится и проклинает россию последними словами. Орет, что “при Украине его не трогали, а теперь пришли фашисты, зачем нам эта россия нужна, лучше пусть Украина вернется!”. Этот же ватник, зная о моей проукраинской позиции, в 2014 году смеялся мне в лицо и говорил, что мне “надо смириться”. Я не смирился, а вот цену “любви” ватника к россии я теперь знаю — цена одного ржавого гаража.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!