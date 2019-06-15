Новости Крымнаша. Ляпнула по глупости фразу "Крым наш" и получили адекватный ответ от местных

1. В селе Красновка Симферопольского района оккупанты провели обыск в доме крымских татар. По итогам обыска был задержан и доставлен в т.н. “центр по противодействию экстремизму” в Симферополь Эмирхан Муртазаев, которого спустя некоторое время отпустили. Эмирхан болен шизофренией

2. Пытки при задержании, приговоры, продление арестов, давление на крымских татар, нечеловеческие условия содержания заключенных, давление на свободу слова и собраний, милитаризация, пропаганда и призыв в армию оккупантов. Прочтите Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму за май 2019 года, который подготовлен Крымской правозащитной группой

3. Международная организация Freedom House в ежегодном отчете “Freedom in the World 2019” отнесла оккупированный россией Крым к местам без свободы (“Not free”). Крым набрал всего 8 баллов из максимальных 100. Для сравнения, россия набрала 20 баллов, Беларусь — 19, Китай — 11, Северная Корея — 3, свободная от оккупации территория Украины — 60, страны Европы — от 70 до 100, США — 86

4. Константинов то ли бояры хлебнул, то ли кокса нанюхался. Коллаборант снова заявил: “Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует. Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами. Ее нужно измерить, очищать и только после этого впускать в Крым. Вопрос подачи воды в Крым из Украины сейчас остро уже не стоит. Мы живем пять лет без этой воды, сельское хозяйство к этому приспособилось”

5. Очередные военно-террористические учения оккупантов прошлой ночью не давали спать жителям захваченного полуострова: “(Симферополь) Что за взрывы слышны в районе жд вокзала? Стекла прям дрожат”, “Ночные учения, видать, как всегда. Пора привыкнуть”, “Какие учения? Поблизости нет полигонов”, “Весь Крым — полигон”, “Это плановые учения артиллерии и танков на полигоне Ангарский”, “Да уж, жахали хорошо”, “Полигон в Перевальном — оттуда и взрывы!”, “Стоял на смотровой на Жукова, видел именно взрывы вдалеке”, “На ГРЭСе слышно было”, “В районе Марьино тоже”, “Свобода тоже каждое утро”, “Я целый день слышал взрывы”, “Война, дружище”, “Полигон обстреливают”, “По всему городу было слышно”, “Енто в Добром, полигон, рядом с Дружным, там учения, живу недалеко, взрывы очень сильные, а вспышки — как молния”

6. Ялта. Нельзя терять бдительность, даже будучи в общественном туалете, где и сфотографировано сие грозное напоминание о террористах

7. Ватники Керчи, которые полгода не могут добиться выплаты своей зарплаты в Морских портах, записали видеообращение к путину, “как к гаранту конституции рф”, с мольбой о спасении. Любопытно, что ватники назвали Крым не “Республика Крым”, а “Автономная Республика Крым”, согласно законам Украины. В своем обращении ватники просили путина: “Убедительно просим вас защитить граждан рф от беспредела местных властей и решить наш вопрос положительно. Помогите бедствующим. У всех дети. Заработки маленькие. Работы нет в городе”. Кроме того, ватники жаловались на высокие налоги, цены, коммунальные тарифы, отсутствие правосудия, а также на игнорирование их проблем со стороны Аксенова и других инстанций, которые они завалили жалобами на камни с неба. Говорят, что “многие люди уже дошли до отчаяния”

Новини В России иллюзия победы

8. У евпаторийской ватницы накипело: “Накипело! В нашем городе в детской поликлинике нет гастроэнтеролога!? Получается, что надо сначала записаться к участковому, а она даст направление в Симферополь на Титова!!!??? Не хотят работать гастроэнтерологи в поликлинике из-за маленькой зарплаты, но другие же работают! Как быть и кому жаловаться, или это бесполезно?! О детях никто не печётся совершенно”. Ответы: “Не болеть. Аксенов не услышит. Путину пох*р. Зеленский или Трамп. Хз, чё делать”, “Бесполезно. Гастроэнтеролог есть только в платных клиниках, но их диагнозы и лечение не идут в детскую карту”, “В Евпатории нет вообще детских гастроэнтерологов, даже в платных клиниках”, “О врачах и медсестрах тоже”, “Путину вопрос задашь”, “Путину на нас наплевать, а если нет врачей бесплатно, надо идти платно”, “От Волги до Енисея — Рассея”, “Пишите в Минздрав. Или путину обращение на горячую линию. Сейчас как раз идёт приём обращений”, “Почему во всероссийской здравнице такая проблема с детскими врачами? Нет даже круглосуточного детского отоларинголога?”

9. На первом ЖД пути Крымского моста сомкнули рельсы, радостно сообщил озолотившийся на “стройке века” друг путина Ротенберг. Жители оккупации без энтузиазма прокомментировали: “Ахаха, теперь заживём”, “Если б еще возобновили поезда в укру”, “Тогда зачем этот мост?”, “Вот был бы конфуз, если бы рельсы не сошлись в центре”, “Уже по радио снова бредят тем, что, мол, цены меньше теперь будут. Хехе)))”. И такие комментарии везде, где встречается эта новость

10. Жители Севастополя поздравили свой город с Днем рождения: “Вітаю тебе, мій рідненький!!! Ти ще розквітнеш, як раніше, та станеш ще краще, та над Графською пристанню знову буде синьо-жовтий прапор!!! Я вірю в це, я вірю в те, що ми цього дочекаємось!”, “Приєднуюсь до привітань! Зараз Севастополь в окупації, але настане день, коли окупанти, на водних велосипедах з педалями, а хтось і на надувних матрацах, будуть валити в наварасійськ. Цей день настане обов’язково! Сил нам усім, щоб змогли цього дочекатися! Слава Україні!”

11. На паблике Ялты (ватном, что редкость для жемчужины) якась дурында из Уфы “поздравила” горожан c Дном россии воплем “Крым наш”. Утопили дурынду в помоях совершенно справедливо, ответив ей: “Крым есть Крым. И не надо страдать ху…”, “Крым крымчанам!!! Мы к вам в Уфу не лезем и не орем “Уфа наша”. В гости — пожалуйста, а “наше-ваше” — при себе”, “Крым крымский”, “А вот интересно, как называются жители Уфы? Уфологи?”, “Люди так реагируют не на Вас, а на слова. Слишком много негативных эмоций именно с этими словами за последнее время. Гостям всегда рады. На самом деле, очень много приезжих, которые ведут себя по-хамски. Поэтому народ так и реагирует”. Были и ответы в виде флага Украины и знаменитой фотографии с табличкой “Нехай щастить/Не#уй шастать”

P.S. Дурында из Уфы, прочитав комментарии жителей Ялты на брошенную фразу “Крым наш”, обиженно написала: “Теперь, по приезду домой, даже не знаю, что говорить тем, кто собирается ехать на отдых в Крым. Какая-то враждебность, злость осталась”. Дурынде ответили: “А Вы знаете, что скажите? Скажите, что ляпнули по глупости фразу “Крым наш” и получили адекватный ответ от местных, что они по этому поводу думают”.

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