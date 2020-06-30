1. Арестованного политзаключенного Сейтумера Сейтумерова оккупанты доставили из СИЗО в психиатрическую больницу Симферополя. На вторые сутки его пытались заставить голосовать за обнуляцию путина. “Он написал, что является политзаключенным, является крымским татарином и гражданином Украины. Не желает участвовать в каких-либо голосованиях, тем более в голосовании за исправление по внесению изменений в конституцию российской федерации. Это очень сильно возмутило сотрудников психиатрической больницы. Они попросили его переписать данное заявление без указания того, что он является политзаключенным, что он является крымским татарином, но он категорически отказался, указав на то, что во всех заявлениях с момента ареста он это указывает и будет указывать и в последствии”, — сообщил адвокат Эдем Семедляев

2. Тут такой прикол мама рассказала. Работает в школе в Крыму. Директор школы написала по Вайберу — чтобы все шли голосовать за поправки и отчитаться. В общем, все проголосовали и написали в Вайбере отчет: “Я проголосовал/а”.

3. Уважаемый, пожалуйста, пройдите в коробку для голосования… Зачем превращать в театр абсурда? Цирк не добавит легитимности обнулянту. Участие в этом цирке оккупированного Крыма похоронит даже намек на законность. Зачем смешить мир? Посмотрите, как “голосование” проходит в Симферополе

4. Вот этот весь цирк я сегодня наблюдал у нас в Феодосии. Столики, коробки и ПОКВАРТИРНЫЙ ОБХОД каких-то людей, настойчиво уговаривающих выйти во двор и проголосовать. Я такого не видел никогда в жизни и, видимо, больше не увижу. И да, госконторы голосуют по принуждению. Явка будет 150% — они уже и на улицах прохожих хватают и спрашивают, проголосовал или нет. Трындец!

5. Гоблин сегодня заявил, что “по состоянию на конец дня 28 июня проголосовало 52% зарегистрированных (в Крыму) избирателей (“775 092 жителя, из которых 380 519 приняли участие в голосовании”)”. К первому июля точно 146% нарисуют…

6. Поначалу макулатура на тему “плебейсцита ” шла на хорошей бумаге, с многокрасочной печатью. А сейчас по городу пошла расклейка уже таких примитивных распечаток… Так попилили бюджет, что на типографию уже не осталось? Но хоть (пока) не стеклограф, как у подпольщиков начала XX века…

7. Крым и “волонтеры обнуляции”. Прочтите по ссылке зарисовку ко всему фарсу с обнуляцией путина и вспомните, когда услышите брехни говени о том, что явка в Крыму превысила 146%…

8. Помните, в Хансарае был директор Вадим Мартынюк, который руководил “ремонтом” (зачеркнуто) уничтожением Большой ханской мечети? Его еще совет кремлевских татар при Гоблине просил снять. Так вот, ему продлили контракт. “А что снимать с должности идеального директора?” — подумали в т.н. “Совмине” Крыма…

9. Говень вам — не райский уголок! Говень — это камни с неба и дерьмо отовсюду! Ловите: “В ужасном состоянии находится некогда райский уголок феодосийских пляжей — Песчаная балка. Отдыхали каждый год с ночевкой и всегда убирали за собой, и так поступали в основном все, и мусора почти не было. 3 года назад, в 2017 году, был практически идеальный пляж. Приехали позавчера на наше любимое место, левее, в сторону забора воинской части и пешком по берегу метров 500. Приехали с маленьким сыном 2.5 годика. Отвращение к тем людям, которые, как свиньи, накидали пластиковых бутылок, битых и целых стеклянных бутылок. Ходить нормально и безопасно можно только вдоль берега. В остальных местах ощущение, что находишься на городской свалке Феодосии. Люди, не будьте свиньями, больно смотреть на нашу ещё недавно бывшую красивой природу!”, “Тоже вчера съездили, народу тьма, а мусора ещё больше. Это был мой любимый пляж”, “Полностью согласна! Всегда ездили туда из-за чистоты пляжа, на городские не ходим. Но в этом году там очень грязно”

10. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Раніше містяни обурювалися, що руссо туристо миють ноги в фонтанах, але тепер у фонтанах стали ще купати собак. Прекрасний руський світ

11. В оккупированном россией Крыму выявили 4 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 914 человек, в том числе 229 в Севастополе. Умер 31 человек, в том числе 4 — в Севастополе

12. Кабмин изменил порядок самоизоляции и обсервации при пересечении КПВВ для жителей оккупированной россией части Донбасса и аннексированного россией Крыма.

13. Если ялтинских дворников стилизуют под 19 век, то под что стилизуют нижнюю Набережную бывшего города счастья??? Лавочек нет, а ржавые штыри — есть!!! “Думаю, это инсталляция: К пляжному сезону Ялта готова”, “Похоже, (стилизуют) под период эвакуации во время гражданской войны” — из комментов жителей

14. “Это видео недоступно в вашем регионе” — Ааааааа!!! Как заеб*ло жить в оккупации недоразвитой страной!

15. А почему на маршах в “День Победы” никогда нет колонны заградотрядов? Неужели их вклад в победу столь незначителен?

16. В поселке Ореанда (Большая Ялта) неизвестные нарисовали на камне сердца в цветах флага Украины

P.S. Полностью солидарен со словами Роксоланы, которая написала, что “участие в этом цирке оккупированного Крыма похоронит даже намек на законность”. Но следуют также помнить о том, что практически все, что происходит в россии с момента аннексии Крыма является незаконным. И расхлебывать эту кашу ей предстоит еще очень долго. И последствия могут быть весьма кровавыми. Но кремлевская крыса в последнюю очередь думает о россии и населяющих ее людях. Крыса думает, как удержаться в шатающемся кресле до конца своих жалки дней. А потом хоть потоп.