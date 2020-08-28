1. Незаконные задержания, аресты и пытки: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в оккупированных россией Крыму и части Донецкой и Луганской областей.

2. С 00:00 29 августа Украина снимает ограничения на пересечение админграницы между оккупированным Крымом и Херсонщиной. С новыми условиями пересечения админкордона ознакомьтесь по ссылке. И не забывайте, что ограничения продолжают действовать со стороны оккупантов в Крыму

3. Ночь – не помеха: разведывательный беспилотник США снова посетил нас прошлой ночью.

4. Путин снова понаехал в оккупированный россией Крым на открытие участка трассы смерти “Таврида”, которую построили для улучшения военной логистики и которая унесла уже десятки жизней, став самой опасной дорогой украинского полуострова.

5. Паблик Севастополя трясется от восторга полным составом: “Что за гонки друг за другом устроили два огромных самолета буквально над крышами улиц Декабристов и Руднева? Люди выскочили из домов, собаки и кошки попрятались. Казалось, эта огромная машина сейчас рухнет на наши головы! Зачем? Нет чистого поля? Моря? Детей перепугали зачем????”, “Сегодня с 17:00 тоже летали, такой грохот был. Вопрос: им обязательно над жилыми домами летать?”, “Это второй день так”.

6. Вот эта вот срань небесная сегодня (26.08.2020) вечером пролетела над Феодосией. Прошёл так низко, что было видно пломбы у летчика. У двух мамаш, что были рядом, дети впали в истерику с перепугу. Шёл на сверхзвуке. И над городом дал, скотина, форсаж, и ушёл вверх с разворотом. Шоб он сдох, падла!

7. Новости коронавирусной военной базы: в рамках рашистского форума “Армия — 2020” на центральную площадь Керчи оккупанты вчера стянули военную технику, чтобы вату впечатлять, зомбировать детей и агитировать вступать в армию ихтамнетов — все это является военным преступлением. Жители Керчи тем временем в восторге: “Завтра (27.08.2020) на Ленинской состоится мероприятие с техникой, выступлениями и сувенирами. В честь чего? Или для военных проводить мероприятия можно и корона им ни по чем? Закон на запрет массовых мероприятий внезапно отменился?”, “(Понаехавшая рашистка) Автор — зануда”, “Почему зануда? День Рыбака, День Города, проводить праздничные мероприятия нельзя, а тут вдруг всё это военных не касается”

И посмотрите на сам “форум”, куда сегодня традиционно согнали детей в военной форме.

8. Работы по “реставрации” (уничтожению) Ханского дворца приостановлены. Очередной подрядчик на грани банкротства.

9. До ваты трудно, но доходит: “Без резкого ограничения потребления вода гарантированно закончится в ближайшие недели. Это катастрофа, не признавать которую уже невозможно. Надежды на августовский прогноз рухнули. Рассказы про самолет для вызова осадков, якобы прибывший из Москвы, на проверку оказались пустышкой. К понедельнику стало окончательно ясно — чуда не случилось, столица Крыма резко ограничивает водоснабжение. Кроме Симферопольского и Бахчисарайского районов, об угрозе дефицита питьевой воды объявлено в курортных городах — прежде всего Алуште, Феодосии, Судаке и Керчи. Паники в Симферополе пока нет, однако народ кинулся в хозяйственные магазины и раскупил практически всю наливную пластиковую тару. Особым спросом пользуются 50-литровые баки ценой в 900−1000 рублей, их разобрали везде. На Центральном рынке еще оставались 100-литровые по 1750 руб, но такую здоровенную бадью трудно затолкать в квартиру”.

10. В Евпатории частично высохло красивейшее озеро Сасык-Сиваш, известное как “Розовое озеро”. Оккупанты устроили очередную экологическую катастрофу: “Евпатория потеряла в этом году одну из своих достопримечательностей. "Розовое озеро" просто исчезло, оставив слой розовой соли. За все время его многолетнего существования это случилось впервые. Причина этой экологической катастрофы простая — это песчаный карьер, который в нарушение всех экологических норм устроен на берегу озера Сасык-Сиваш. Из этого незаконного карьера вывозят самосвалами песок, и, по скромным расчетам, 1500 тонн в день. Элементарно нарушена экология озера, исчезнут гнездования чаек и водоплавающей птицы, и все это безобразие происходит под одобрительное молчание крымской власти, и самое странное, так же министерства экологии Крыма!”, — написал ватник Игорь Курсов и опубликовал фотографии.

11. Армянск — самый покращений оккупантами город Крыма: “Уважаемые сограждане, все выбросы по сравнению с тем, что нам преподнесли администрация города и правительство Крыма, мелочи жизни. Следующим этапом нашего уничтожения является закрытие больницы, от слова "совсем", до конца. Ездить лечиться будем по всему Крыму, у нас ведь зарплаты и пенсии зашкаливают, нечего их в кубышках хранить”, “Так, может, теперь и статус города не нужен? Будем, как в прошлом веке, за сто вёрст топать к уездному доктору!!!! Лишить людей больничного стационара, еще и там, где химпредприятие — это вообще уже не поддается никакому пониманию”, “А в Симферополе воду отключать собираются. Так что, походу, в "верхах" квест "кто круче изведёт народ"…”

12. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за сутки выявили 56 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2660 человек, в том числе 473 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 65 человек, в том числе 18 — в Севастополе.

13. Сдавал в лаборатории анализ на ковид. Официальная статистика занижена в 5 раз, спокойно поделился чувак из лаборатории…

14. Оккупанты изначально были в цугцванге. Отменить курортный сезон = нищета и социальный взрыв. Открыть курортный сезон = ковид, обезвоживание водохранилищ и социальный взрыв.

P.S. Слово “цугцванг”, которое использовал крымчанин, чтобы описать созданную оккупантами ситуацию в Крыму во время пандемии, означает положение, в котором любой последующий шаг ухудшает ситуацию. Ровно в такое положение — цугцванг — попала россия, оккупировав украинский Крым. Не уверен, что это понимают в Кремле, но многие крымские ватники уже чувствуют это пятыми точками.