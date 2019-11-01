1. На админгранице между Крымом и Херсонской областью российские оккупанты вновь задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова, который направлялся на материковую часть Украины. Оккупанты задерживают крымского татарина каждый раз, когда видят, а в его доме неоднократно проводили обыски. 27 сентября 2014 года оккупанты похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова — Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно. Сегодня Джеппарова отпустили после 40 минут допроса

2. Несколько дней подряд жители Керчи наблюдают перемещение военной техники агрессора, а в акватории — боевые корабли: в захваченном рашистами городе проходят масштабные военно-террористические учения оккупационных войск

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3. Выселение Православной церкви Украины из храма в Симферополе аннексированного Крыма приостановлено: “Сегодня приостановлены все действия по выселению нас из помещения. Не могу сказать, что стало решающим для такого решения: письма Комитета ООН по правам человека, адресованные россии; начало судебного процесса в Страсбурге; обращения людей, которые наконец-то перестали бояться, к мировому сообществу; встреча с Госсекретарем США Майком Помпео или выступление на ОБСЕ — однако оно есть”, — отметил Владыка Климент

4. “Состав труппы, которую можно задействовать для потребностей российской пропаганды, ограничен одними и теми же исполнителями. Какие бы приёмчики российская пропагандистская машина ни применяла и на какие бы приемы ее представителей ни приглашали”. По ссылке прочтите мнение Портникова о “признании” чешскими властями “российского статуса” Крыма, что не имеет ничего общего с реальностью, а также о крымских татарах-коллаборантах из созданной Кремлем вместо “запрещенного” Меджлиса организации “Къырым бирлиги”, представителей которой оккупанты перетаскали до дыр в своих пропагандистских целях. Отмечу, спикер чешского президента Милоша Земана Иржи Овчачек отрицает, что глава государства признал Крым частью россии. Cлова о “российском Крыме” Земану приписали представители прокремлевской крымскотатарской организации

5. Ялтинского прозревшего в говени пропагандона Евгения Гайворонского оккупанты обвинили в новом “административном правонарушении” по статье 20.3.1 Административного кодекса мордора — “возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства” за пост в социальной сети Facebook о путине. Оккупанты сочли, что негативным сообщением о луноликом Гайворонский “выразил явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в россии”. Напомню, оккупанты 22 октября арестовали Гайворонского на 15 суток, а во время задержания — “несколько раз ударили лицом о полицейскую машину”

6. Ялта. Реклама перевозчиков с бумажек на столбах перешла в более основательную форму. Теперь рекламой перевозок из Крыма на материковую Украину обклеивают “бутики”

7. Евпаторию продолжают зазаборивать: “Администрация! Ответьте, пожалуйста, почему вход на причал на набережной Горького наглухо заварили двойной металлической решёткой с опасными пиками? На моих глазах через эти решётки с риском для жизни перелазили старики, пенсионеры и молодежь, подростки. Я не удивлюсь, что кто-нибудь сядет на эти пики. Со времён СССР на все причалы города был свободный вход, люди всегда рыбачили и прогуливались на причалах свободно, но в этом году к морю нельзя подступиться. Забором огорожена набережная Терешковой, причал яхт-клуба тоже огородили решёткой. Скоро жители Евпатории и гости города будут видеть море только через заборы и решётки!”. Комментарии: “Самое интересное, для курортников проход не запрещен, а когда местные жители без курортников, то сразу все запрещено”, “Раньше было шесть причалов, с которых можно было прыгать в море. Скоро ни одного не останется. Как подрастающему поколению веселиться? А ещё жалуемся, что молодежь за компами сидит и никуда не выходит. Ведь сейчас в основном платные развлечения, секции и кружки остались. И далеко не все могут себе это позволить”, “Вообще, что-то непонятное творится. Население надо депортировать, причалы снести. Отдать побережье Министерству Нападения. А до реализации этих мероприятий — ввести комендантский час и передвижение по городу заранее согласованными группами”, “Заборификация по всей стране, чего удивляться. Зато на этом причале помню лесенки, чтобы можно было из воды вылезти после прыжка. Респект сделавшему лесенки и будь не ладен сделавший забор”, “Город запретов, заборов, решёток! Хрен к морю подойдешь!”, “Че-то много запретов стало”, “С трудом верится, что все это сейчас происходит в нашем Крыму, на наших глазах, зазаборивание жизни. От заборов тошнит уже, как и от всей бесовщины, творящейся на полуострове сейчас”

8. Ватная тёща родила нетленку: “Так они достали по телевизору своими новостями про Украину, что я уже телевизор почти не смотрю! Прав был Макаревич (!!!!???), что сказал: пора на себя, а не на соседей смотреть!”. Интересная тенденция.

9. “В Крыму с 1 января 2020 года начнут рассчитывать налог на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости объектов капстроительтсва. Такое решение приняли сегодня на сессии депутаты Госсовета РК”, — сообщили оккупанты. Жители Крыма отбиваются от камней с неба: “А КАК ЖЕ КРЫМСКИЙ ВОЗДУХ??? МЫ ЧТО, БУДЕМ ДЫШАТЬ БЕСПЛАТНО???”, “Наша ебу..я власть уже совсем ох..ла”, “Только узнал”, “Крымчан включили в состав рф, чтобы ободрать до нитки и забрать последнее, что только можно. Ахахах. Да, я крымчанка. У крымчан самая низкая зарплата по стране. Миф о богатых крымчанах за счёт сдачи жилья — это миф. Многие пашут по 15 часов в день, а теперь надо отдавать больше, ещё больше, дабы содержать армию бездельников”

P.S. “Крымчан включили в состав рф, чтобы ободрать до нитки и забрать последнее”, — написала достаточно активно прозревающая ватница из многострадального Гурзуфа, который оккупанты едва ли не больше других населенных пунктов обласкали камнями с неба, что живого места на поселке не осталось. “Ободрать до нитки и забрать последнее”… Неужели ватники думали, что будет как-то иначе? Человеческая глупость не имеет границ

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