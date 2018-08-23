1. Гибридная депортация! За первое полугодие из оккупированного россией Крыма сбежало 17145 человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом в Крым понаехало 19830 рашистов. Это только официальные цифры, озвученные оккупантами. Такая тенденция по замещению населения сохраняется на протяжении всех лет оккупации

2. 11 апреля оккупанты при въезде в Крым похитили харьковчанина Александра Стешенко. Его подвергали пыткам и перевозили с места на место с мешком на голове. Харьковчанина задержали якобы из-за проблем с фото в паспорте. Потом посадили на 12 суток “за курение в неположенном месте и неповиновение сотрудникам полиции”. Позже обвинили в том, что он якобы собирался “устрашать пророссийски настроенных крымских татар по приказу Чубарова при поддержке СБУ”. В итоге дали 2 года колонии-поселения за “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” — “поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева”, который продался оккупантам. Обвинительный приговор вынес бывший украинский “судья” Гулевич Юрий Григорьевич. Кто ещё хочет в Крым?

3. В Днепре сообщили о пропаже семьи Киливник, которые еще 9 августа уехали на отдых в оккупированный Крым и до сих пор не вернулись. Супруги с маленькими детьми планировали вернуться домой 17 августа, но уже 10 августа связь с ними прервалась. Судя по размещенной в соцсетях информации, семья передвигалась на автомобиле Skoda Fabia красного цвета с госномером АЕ 5664 СА. Оккупанты сегодня подтвердили информацию о пропаже семьи

4. В Москве снова задержаны участники акции в поддержку голодающего 101-ый день Олега Сенцова. Посмотрите, сколько омоноберкутов брошено на задержание нескольких человек с плакатами. Неудивительно, что преступностью ни в россии, ни в оккупированном Крыму заниматься некому. Да и не способны преступники бороться против самих себя

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5. А помните, как ватники защищали беркутню на Майдане? Прочтите, до чего договорились на ватофоруме, обсуждая повышение пенсионного возраста: “В этом и смысл. Ментам, ФСБ, военным, прочим силовикам — максимум льгот и ранняя пенсия. Тогда они гарантированно придушат прочую массу недовольную, которой дожить до пенсии проблематично”, “Не придушат, но попытаются. Всё это было уже 100 лет назад. Масса победила”, “Здесь главное нравственность наших полицейских и силовиков, какую сторону выберут они. Пока что поддерживают правительство, и это печально. Надежда на людей с оружием, здесь же и полная безнадёга, — смотря на чьей стороне будут наши правозащитники”

6. Ещё до одних севастопольских ватников, скулящих в теме о пенсиях, что-то дошло: “Мрак полный. Рабами живем, рабами умрем и таких же рабов рожаем”, “Зато не так, как у хахлов”.. Тем временем сегодня в Госдуме отказались смягчать пенсионную реформу

7. Понаехавшие на объявлении “На проезжей части не парковаться! Машины мешают проезду технологического транспорта!!!” дописали своими кривыми руками: “А деньги туристов не мешают?”. Жители Ялты комментируют: “Алупка. Про наши стежки-дорожки знают многие. Но отдыхающим, наверное, все равно. Некоторые и буквы знают. Хочется напомнить, что не все в Крыму живут за ваш счет. Как-то так”, “А как я должен на себе почувствовать деньги туристов? Я только дискомфорт от самих туристов чувствую. А еще пробки, грязь и брошенные машины, где им захотелось”, “Ублюдки”, “Обычно так пишут как раз те, которые за копейку удавятся. Едут со своими макаронами в машине и считают, что осчастливливают нас своим присутствием”, “Да какие там деньги? Приезжают лошки трехкопеечные, ещё и понты, будто они на золотом вертолете прилетели”, “Какие там деньги — одни жлобы понаехали”, “Как по мне, лучше б и не ехали, никаких денег не хочется с таким отношением”

8. Похоже, жителям Феодосии удалось отбиться от очередной саранчи: “Привет вам из Ростова-на-Дону! Мы хотим переехать к вам на ПМЖ. Подскажите, можно ли купить жилье за 4 000 000? Как у вас с работой? Как развита инфраструктура (особенно интересует детсад, школа)?”. Ответы: “Школы битком забиты. В детские садики очередь”, “(Из Питера пишет, периодически ездит в Крым) Я бы не рассматривал переезд на ПМЖ. С работой достаточно проблем будет. Цены вполне сравнимы с Питером и Москвой”, “(Понаех из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) Цены на контрасте с Ростовом-на-Дону вас "приятно" удивят”, “Уникально ценнейший пост. Мы всей Феодосией с нетерпением ждём таких постов ежесекундно. Спасибо”, “(Автор поста) Понятно. Спасибо всем за помощь. Уговорили. Отговорили”, “Та нема за шо. Мы завсегда рады отговорить. Самим машину припарковать негде”, “Приехали с Мурманска в Феодосию. Хватило нас только на год. Вернулись обратно. С работой не сложилось и с садиками не все ясно”

9. У жителей Яны-Капу (Красноперекопска) праздник. Оккупанты асфальтируют несколько метров дороги: “А мы уже побывали на асфальтируемом участке дороги. Подошел мужчина и спросил: Это случайно не сон? Неужели они делают дорогу?”. Комментарии: “А делать буду полностью? Или частями?”, “Белое и черное. Никто и не сомневался, что половину будут покрывать. Ну, и за это спасибо. Воду в краны верните еще! Пожалуйста!”, “Кладут там, где вскрывали, ни больше, ни меньше. О полноценном ремонте мечтаем дальше”, “Нас же засмеют, ребят, что они делают?”. “Ох и конченные. А вторая половина, что? Целая? Просто слов нет”. Далее одна ватница написала, что это распил денег, на что получила ответ: “Я бы на Вашем месте такими фразами не раскидывалась только потому, что Вы так думаете. С нынешними нововведениями о клевете в соцсетях — это опасно”. Свое сообщение после этого предупреждения ватница срочно удалила. До оккупации о таком страхе мы и мечтать не могли!

10. Сегодня на рассии отмечают день флага, ну того, с которым РОА воевала с советской армией. И в честь этого американцы поздравили всех жителей этой страны с праздником, введя новую порцию санкций. Кроме того, в помощь россии вступили в силу и санкции, введенные 9 августа за отравление Скрипалей

P.S. Закончу выпуск словами жителя Севастополя: “Говорил с человеком, который живёт и работает в селе между Симферополем и Алуштой. Говорит, что уже не помнит и дня, чтобы не встретил понаехавших. Едут. Едут. Едут. Едут. Даже туда, в сёла. Как саранча. Всё больше. Повсеместно местные, которые крымчанами стали до аннексии, ненавидят понаехавших из россии. Политические предпочтения значения не имеют. Крымчане ненавидят россиян… Сказали бы 5 пять лет назад — не поверил бы”.