1. Оккупанты до потери сознания сегодня избили дубинкой крымскотатарского активиста Ризу Асанова, который снимал на видео трассу “Таврида” в районе Белогорска. У избивавших был характерный российский акцент. При следующей встрече пообещали убить. В больнице, куда Асанов добрался сам, диагностировали ушибы и сотрясение мозга. Полицаи явно знают, кто избивал, и никак не отреагировали на это

2. “2018 год был жутким, 2019-ый будет еще жутче”. По ссылке прочтите подборку сообщений крымчан, которые вспоминают, каким запомнился им ушедший год. Даже предатели Украины и активные пособники оккупантов вспоминают больше плохого, чем хорошего, и не ждут улучшений уже в наступившем году

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3. Предновогоднее сообщение на севастопольском ватофоруме: “Пошла на хрен эта россия с ее налогами и долбо*бами во всех инстанциях”

4. Новый год. Своих всех поздравил. Не имею особых поводов для веселья, однако, в душе живёт надежда на лучшее будущее для своей семьи. Желаю всем нашим людям в оккупации счастья, здоровья и терпения дождаться смерти кремлевского сцаря!

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5. Гоблин оценил работу оккупационных “органов власти” за 2018 год: “В большинстве своем оценка — выше среднего. Многие старались и есть результаты в муниципалитетах”, — заявил коллаборант. Местные прокомментировали: “А просто промолчать нельзя было?”, “А я думал, о покойниках принято говорить хорошо, либо ничего. Неужели что-то хорошо?”, “Сука, а как он ещё СЕБЯ оценит”, “Грабеж ПРОШЕЛ ПО ПЛАНУ, молодцы”

6. Нескончаемые потоки радости и веселья захлестнули оккупированную Ялту уже в новом году: “1 января пошли гулять с семьей по набережной Ялты. Нашему разочарованию не было предела. Город вообще не украшен, на лицах людей полное разочарование. Попили из самовара вонючий холодный чай за 40 рублей. Из развлечений только певцы на сцене. Позор, позор и много раз позор мэру и администрации Ялты!!!!!!! Такого ещё не было за всю историю города. Катимся на дно”, “Да, в этом году грусть, печаль, тоска. А все трындят про 6 млн отдыхающих за год. Куда бабло отмыли с этих отдыхающих???”, “Не надо раскачивать лодку”, “Уже на дне”, “Днищееееее уже”, “Денег нет”, “Хотела сегодня погулять на набке, но что-то уже перехотелось. Да, такого отстоя ещё не было. Позор властям”, “Да мы давно на дне уже”, “На дно залезли в 14 году. Так что… это ваш выбор!”, “И город в темноте, только центр подсвечивается. Пешеходники все тёмные. Позор!!! Надо ВВП писать и обращаться, чтобы обратил внимание на "работу" наших чинушей!!”, “Таких городов и в Подмосковье много — только центральные улицы освещаются”, “Да кому там писать, они все такие, вы его речь послушайте поздравительную. Одно и то же каждый год, одни обещания. За пять лет раздерибанили все, что осталось от Неньки”, “(Ольгинец) Не все сразу, вот зайдет россия официально!”, “Я вам больше скажу: весь Крым не особо сильно и украшен, не только Ялта”, “Россия. С каждым годом будет только хуже”

7. Жители оккупированной Феодосии, глядя на отвратительную подготовку города к Новому году, тоже стонут от погружения на дно. Особо упоротые требуют заткнуться, т.к. в том же Краснодаре, по их мнению, ничем не лучше. Но остальные сопротивляются, и не хотят жить так же плохо, как в Краснодаре. Многие уже не ждут лучших времен

8. В Керчи в честь Нового года отключили воду: “Какое счастье проснуться с утра, и обнаружить, что в кране нет воды. Марат-5 передает огромные поздравления нашему дорогому водоканалу”, “Это не то слово, этот долбаный водоканал всех задолбал отсутствием воды!!! Блин, когда же это кончится!!!!”, “Как вода уже окончательно кончится, так и водоканал кончится. Насовсем. Похоже, недолго ждать осталось”, “Аршинцево, стадион — та же фигня”, “Можно и дальше лежать и отдыхать. А если серьезно, задолбали уже!!!!”, “А кто знает, когда вода будет?”, “И у нас Орджоникидзе вырубили час назад”, “Звонила в водоканал. Сказали, 3 порыва по городу. Ждите не раньше вечера. Но судя по тому, что была ВДРУГ водовозка, то воды в ближайшие сутки не ждём-с. Достаем ведра, ставим под дождь”

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9. Армянск накрыл масштабный блэкаут. Электричества не было от получаса до часа в разных районах города. Напомню, 29 декабря оккупанты заявили, что подготовили генераторы для “безаварийной работы в праздничные дни”. А днем ранее, 28 декабря, заверяли, что генераторы Крыму больше не нужны. Но уже 31 декабря начались первые после очередных лживых заявлений оккупантов блэкауты в Феодосии.

10. Ялта встретила новый год с новыми заборами: “На Ясной поляне нет прохода по парку гулять. Как это так?”, “Когда уже успели? Совсем ох*ели!”, “Страна заборов”, “БУНТ”, “Берем болгарку и гуляем”, “За ночь сделали?”, “Привыкайте”, “Опять заборы”, “Работай иди, гулять он захотел, не для быдла те красоты”, “Это россия, детка”, “Скоро будем гулять в строго отведенных местах, обнесенных заборами с надписью: выгул жителей города”, “Еще и деньги будем платить, чтобы "выгуляться"…”, “Скоро весь Крым в заборах будет”, “Просрали санаторий. Мрак”, “Всегда можно было гулять по парку. Что за издевательство???”, “Да, многие дороги перекрыли в парке. Были, видели. Заборы, кругом заборы”, “Это от террористов”, “Охренели”, “Совсем охренели сволочуги!”, “На этой территории НИКОГДА не было никаких заборов!”, “Достали заборами”, “Чем дальше, тем хуже”, “Пришла родная говень”

11. Жители оккупированной Феодосии рассуждают о новых загончиках для скота: “Зачем на автовокзале поставили решетки? Закрытое пространство для населения, вся Феодосия в решетках. Ваше мнение?”. Мнения: “Техника безопасности. На случай пожара или ещё чего — количество пострадавших должно соответствовать количеству находящихся на территории, а то вечно разбегутся, и потом досчитаться не могут”, “Они гонят конкретно”, “По всему Крыму на автовокзалах такие решётки”, “(Понаехавший) Антитеррор. Не ясно, почему нет металлодетекторов, интроскопа, выхода на посадку только по билету и документу. Пребываем в расслабухе. На материке на транспортных узлах меры безопасности, как в аэропортах”, “Удивительно, что этот тупизм ещё и оправдывается”, “Как я раньше скучно жил — ни антитеррора, ни клеток, ни рамок и т.д.”, “Норм такая сетка для курятника. Если снесёте этот забор, то дайте знать, я заберу!”, “Когда что-то случится, будут все на решётках висеть. Конечно, не дай Бог”, “Надо бы ещё набережную решёткой обнести. Хотелось бы узнать про технику безопасности в клетке во время пожара”

12. На севастопольском ватном форуме упоротый ватник написал: “На Украину с 2014 года априори ездить спокойно нельзя!!!”. Ватнику ответили: “Не просто нельзя, еще и опасно! Изнасилуют и зажарят со снегирями. Не нужно в Украину”, “Расскажите это нескольким десяткам тысяч крымчан, сделавшим за это время в херсонских ДМС разные документы. Каждый съездил минимум пару раз. Им будет интересно узнать о вашем беспокойном априори”. Самое интересное, что на соседних форумах во всю обсуждают получение украинских паспортов и других документов, а также провоз продуктов с материка в Крым

P.S. Год только наступил, а весь оккупированный Крым уже захлестнуло поросячьим визгом. Ватники ошибочно считают, что находятся на самом дне, но все здравомыслящие понимают, что дна нет, когда что-то связано с россией. И только Константинов в своем новогоднем обращении заявил, что Крым “еще никогда не переживал таких масштабных преобразований”, а также добавил, что “в 2014 году мы сделали единственно правильный выбор”, словно внушая всем верещащим, что все это именно то, чего они и хотели…