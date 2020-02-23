1. “Ситуация со свободой выражения мнений в Крыму — ужасная. Мы собрали нарушения прав журналистов и блогеров, посчитали и проанализировали их”, — сообщили в Крымской правозащитной группе. Аналитический доклад прочтите по ссылке.

2. Арбитражный суд в Гааге утвердил свою юрисдикцию по рассмотрению судебного спора Украины с россией о нарушении Москвой международного морского права в Азовском море и Керченском проливе. Таким образом, решение Трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и не поддерживает требование россии о суверенитете.

3. Оккупанты в Белогорском районе Крыма попытались вручить “предостережение о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства” крымскому правозащитнику Абдурешиту Джеппарову. По словам правозащитника, после отказа от подписи в “предостережении” оккупанты предложили ему прибыть 25 февраля в “прокуратуру” для проведения “беседы”. Правозащитник от этого предложения также отказался.

4. В Москве полицаи путинского режима задержали коммуняку Павла Степанченко (пиНжак), который стоял с плакатом “СВОБОДУ политзаключенным”. Напомню, коллаборант Степанченко уже отсидел 3 года в Крыму за свой длинный язык. Будет смешно, если его снова посадят.

5. Армянск. Будни “приграничья” на военной базе: “Товарищи военные, перестаньте ездить по посевам с. ПЕРЕКОП. Я понимаю, срезаете путь. Но это же хлеб, уроды. Я служил при союзе, и такого беспредела не было. Защитнечки, мать вашу”, — написал ватник.

6. Оккупанты продолжают давить жителей Крыма: военный грузовик рашистов в районе остановки “Юность” в Севастополе въехал в Жигули. По версии очевидцев, легковушка попала в т.н. “слепую зону” грузовика. Кричали ли при этом ихтамнеты свою любимую фразу “дави их, бл*ть”, пока неизвестно.

7. Жители Алушты жалуются на ситуацию со здравоохранением, которая сложилась в оккупации. Так, больных, у которых случился инфаркт или инсульт, бригада “скорой помощи” доставляет не в местную больницу, а везет более чем за 30 километров в Ялтинскую городскую больницу, которая находится в поселке Ливадия. Медработники говорят, что Алуштинской больнице под угрозой штрафных санкций запретили принимать таких больных, т.к. оккупанты разделили больницы на категории. Некоторые больные умирают в “скорой” по дороге в Ялту.

8. Упоротая ватница из Севастополя Галина Крайтор, она же — член “Севастопольского комитета защиты прав человека”, она же — уроженка Орловской области, понаехавшая в украинский Крым задолго до оккупации, воет, что Севастополь обрастает тройными линиями заборов. Опасается, что скоро по ним пустят ток: “Одного мало. Двух, пожалуй, тоже. А вот три забора — в самый раз! Следующий этап улучшения нашей жизни — пуск через эти заборы электрического тока”.

9. Оккупанты на постоянной основе хотят пустить по Крыму поезда с фронтовыми и императорскими вагонами, посвященными т.н. “ВОВ” и российскому императору Николаю II. Русские нацисты все пытаются “исконную русскость” из захваченного Крыма слепить, но не выйдет.

Наши крымчане комментируют: “Нужны еще поезда с вагонами, в которых депортировали на чужбину крымских татар, с проводниками в форме НКВД, без еды, без воды. Чтобы каждый 10-й пассажир в дороге умер. А если пассажир с билетом в такой поезд не захочет, то расстрелять. Или такая история оккупантам не подходит?”

10. У бывшего Макдоналдса в Ялте собрали сцену под день уволившегося ещё вчера зоощитника-оккупанта.

Желающих лицезреть шабаш совсем мало.

11. Посмотрите на блевотные шабаши, которые оккупанты проводят для детей в Ливадийском дворце.

12. Окупований Крим. Лівадійська школа загального режиму. Напередодні дня окупанта вірні загарбникам вчителі провели “фестиваль військово-патріотичної пісні”, бо це важливий інструмент маніпуляції дитячою свідомістю. Покликали дідів, родичів якихось “героїв” і навіть якогось “отамана”.

13. В селе Петровка Курманского (Красногвардейского) района оккупированного Крыма вам не удастся спрятать детей от милитари промывки мозгов.

14. В школах Крыма среди детей оккупанты к 23 февраля провели конкурсы строевой песни. Участвовали даже девочки. Всех детей вырядили в военную форму. Посмотрите, как это было, например, в селе с “исконно русским” названием Караба-Кукуш (сейчас Кукушкино) Раздольненского района.

Кримська резервація. Школярі с.Караба-Кукуш (Кукушкино) відзначають день окупанта ходьбою ладом. Хотіли до совка? Тримайте. Не знаю, з ким наш гарний президент зібрався домовлятися про мир, якщо сучасна рашка — дуже хвора країна, її спочатку потрібно вилікувати. Бажано примусово. pic.twitter.com/MlfDIYH1qz — Крымская Жужелица (@crimea2042) February 22, 2020

15. Вот вы спрашиваете, шо свинособаки будут делать, когда все участники Второй мировой физически умрут? Будут крутить круглосуточно “воспоминания” ветеранов и носить на палках дидов круглый год. Щаз хоть НЕМНОГО стисняюцца. А тем временем Ялта скирзячивается…

P.S. В этом году оккупанты усилили военную пропаганду среди детей. Даже к сраному 23 февраля происходит всеобщее беснование. Но завершить сегодняшний выпуск я хочу другой темой. В 7 пункте дайджеста вы уже смогли прочесть и посмотреть интервью с врачом из Алушты, которая описала душераздирающий случай, когда больная умерла от инсульта в машине “скорой” по дороге в Ялту. Произошло это на глазах у мужа, который ее сопровождал. У супруга тут же случился инфаркт. Мужчина тоже скончался прям в “скорой”. Ехать из Алушты в Ялту примерно 30 минут, а ведь еще нужно саму “скорую” дождаться… Ватники мечтали о российской медицине? Вот она! Прям от путина! Еще в 2014-2015 годах на многих машинах “скорой помощи” оккупанты нанесли фразу: “Программа модернизации здравоохранения Республики Крым под патронатом в.в. путина”. Я считаю, что эта фраза должна быть написана еще более крупными буквами, причем не только на “скорых”. Ваших детей расстреляли в Керченском колледже? Под патронатом путина! У вас отняли работу и отдали ее понаеху? Под патронатом путина! У вас отжали дом / квартиру / землю / бизнес? Под патронатом путина! У вас в городе вырубили очередной парк, застроили / отжали очередной пляж? Под патронатом путина! Но вряд ли и это вправит мозги на место некоторым предателям Украины. Все никак не выходит из головы знакомая ватница, скулящая о своей жизни на фоне портрета путина, которого повесила над своей головой. Или и в этом случае возможно чудо?

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