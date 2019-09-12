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12 вересня • оновлено в 14:45
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КРИМський бандерівець
КРИМський бандерівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Крым стал зоной экологических бедствий

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1. В Европейском суде по правам человека 11 сентября прошли слушания по жалобе о нарушениях в аннексированном Крыму.

Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека со стороны Украины Иван Лищина сообщал: “Россия намеренно проводит кампанию по политическому преследованию, целью которого является уничтожение любого сопротивления”. На что оккупанты стандартно включили шарманку про “референдум” и “предотвращение насилия” ихтамнетами

2. Юрист по международному праву Бен Эммерсон, представляющий сторону Украины в Европейском суде, заявил, что “Украина просит суд применить все правовые инструменты, чтобы не произошло никакого правового признания (прим — аннексии Крыма) этим трибуналом”

3. “Не надо делать из меня героя” — сказал в интервью Эдема Бекирова после освобождения из кремлевского плена.

4. Уже после интервью Эдему Бекирову сделали операцию на сердце (заменили два шунта), которая длилась 5 часов. Вчера он находился в реанимации, сообщила дочка бывшего узника Элеонора, которая также поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал семью в сложный период. Сегодня врачи сообщили, что Бекиров переведен в отделение интенсивной терапии, его состояние “стабилизировано”

Новости Крымнаша. Крым стал зоной экологических бедствий

5. Украинские военные моряки, которые более девяти месяцев провели в плену у оккупантов и на прошлой неделе вернулись в Украину после освобождения, собрали деньги на поддержку осужденного в Москве российского активиста Константина Котова, сообщил адвокат Николай Полозов. Котов был одним из тех активистов, которые помогали морякам и другим украинским заключенным передачами в московском СИЗО. Он также приходил к ним на судилища, стоял на пикетах в поддержку политзаключенных украинцев и крымских татар, выступал против аннексии Крыма

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Забавный эпизод российско-белорусской войны

6. На админгранице между оккупированным Крымом и Херсонской областью украинским пограничникам сдался боевик созданной россией террористической группировки “ДНР” с позывным “Коршун”

7. Оккупанты в Севастополе еще на два месяца продлили арест очень ватному сербскому ресторатору Славишу Карабашевичу, который радостно встречал россиюшку и славил путина. Ватника готовятся выдать Сербии, которая обвиняет его в военных преступлениях

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Демонтаж политического режима в России

8. Назревает очередная экологическая катастрофа, жертвами которой могут стать тысячи жителей районного центра Еды-Кую (Ленино, в 60 км от Керчи и в 53 км от Феодосии). Причина — эксплуатация нефтебазы, построенной оккупантами для, вероятно, обеспечения ихтамнетов, которые превратили Крым в военную базу. Объект с повышенной опасностью расположен в центральной части населенного пункта на расстоянии 100 метров от жилого сектора. Местные жители пишут: “Дышать невозможно, болит голова, желудок, горечь во рту. Сначала многие ехали к нам в поиске хорошей экологии, а теперь все больше людей хотят сменить жильё подальше от нефтебазы. Нужны скоординированные совместные действия. Кто встанет на защиту нашей жизни и здоровья? Ненароком начинаешь связывать смерти молодых людей в нашем поселке с деятельностью нефтебазы”, “Ну, пусть массово вызывают скорую, тогда результат будет. Правда, ждать его года 4, до следующих выборов”, “Да ладно, будем бороться”, “Это ужас. Каждый день с мужем и детьми гуляем после тренировки. Дышать просто нечем. Этого начальника нужно поселить с его семьёй рядом с этими бочками. Пусть сука задыхается. Сволочи!!!!!!”, “Раньше запах был не такой резкий. Сейчас просто невозможно. Если засыпаешь с открытым окном, обязательно просыпаешься с головной болью”, “Насколько мне известно, экономят они. Вытяжки не включают. Поэтому и вонь жуткая”, “Сами снимаем жилье рядом с Нефтебазой. Головная боль просто на ровном месте, даже таблетки не помогают, температура и давление в норме. Вонь невыносимая, дышать просто нечем!”, “Недавно мыла окна — так на окнах сажа. Тоже иногда дышать нечем!”, “Не только на окнах, и на машинах эта дрянь, хрен её отмоешь. Кислотой только специальной. И страшно чем мы дышим. Твари, других слов нет. За детей своих страшно”

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Раскол России

9. Це малюки-штурмовики з Євпаторії та Чорноморського проводять спільні “навчання” на території 68-го окупаційно-інженерно-саперного полку

Новости Крымнаша. Крым стал зоной экологических бедствий

10. В Крыму остановлены многие стройки и проекты, где уничтожаются памятники археологии: Артек, Ласпи, Балаклава и Севастополь. Все строительные площадки связаны с “Стройгазмонтаж” (SGM) Ротенбергов (строители моста). Почему? Не знаю.

11. Ничто так не выводит из себя рашистов как украинское гражданство крымчан с соответствующими привилегиями и статусом: “Ребят, подскажите, как получить украинский биометрический паспорт? Укр паспорта остались. Слышал, что в Херсоне есть те, через которых проще все оформить”. Ответы: “(Запоребрик) Одно интересно, для чего вы, хитрожопые, российское принимали гражданство?”, “Неужто в загнивающую Европу собрались?”, “Канешна. Вон, мечта посмотреть все достопримечательности Европы. С крымской пропиской в туристической визе отказывают даже в Москве”, “(Еще один запоребрик) Получая укрзагранпаспорт, Вы этим подтверждаете, что Вы гражданин Украины и Крым — это Украина”, “Очень просто — едешь в Херсон и подаешь документы. Пол-Крыма с такими документами”, “(Снова запоребрик) С такими паспортами только предатели. Запрещено принципами морали”, “В течение месяца сделают карту вместо паспорта, и потом можно подавать на биопаспорт загран. Все доступно и понятно, а разных гон…ов не слушай — скоро сами поедут и за паспортом, и по Европе, так как уровень жизни намного выше там. Крыму ещё до этого лет цать идти, и не факт, что дойдет!”, “Все бегут, бегут, бегут…”, “Бегут с тонущего корабля”, “Берёшь старый паспорт, код и свидетельство, и едешь в паспортный, подаёшь на документы. Платишь госпошлины и все”.

P.S. Везде, куда приходят российские оккупанты, начинается катастрофа и упадок. Теперь и жители Еды-Кую строчат в соцсетях, сообщая нам о прелестях жизни на военной базе, и записывают видеообращения с мольбами о помощи и спасении. Давно пора вместо карты с пляжами и достопримечательностями создавать новую карту — с зонами экологических бедствий. Пришел зловонный “русский мир”.

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КРИМський бандерівець КРИМський бандерівець
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Джерело: Блог КРЫМского бандеровц
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
Три украинских добробата перестали существовать Сегодня под Мариуполем боевики трёх украинских добробатов добровольно разоружились и передали своё оружие Нацполиции.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Такое убогое вранье
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Искандеров Равиль, может списки дать, кто украинский паспорт получил?
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Даже значительная часть боевиков понимает что лучше сдаться Украине чем быть использованными и выброшенными как тот Славишь. А что росийским оккупантам до экологии Крым нужен только как военная база. Ишь как у ваты бомбит от украинских паспортов крымчан. Везде куда приходит росийский оккупант - абхазия, осетия, приднестровье наступила разруха и Крым не стал в этом списке исключением.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Южный Гарик, а где кроме раши признана террористической организацией?
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Sliusarenko Victor
Sliusarenko Victor
Южный Гарик, "Дурень думкою багатіє!" Убогим этого не понять...
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