1. Это 4-летняя дочь крымского мусульманина, этнического украинца Вадима Сирука, осужденного оккупантами на 12 лет колонии строгого режима за свои религиозные убеждения. Позавчера “апелляционный суд” оставил срок без изменений. Масштабы репрессий в Крыму гораздо шире, чем кажутся. Они со страшной силой бьют по жизням сотен детей. И это огромный пласт работы для экспертов и правозащитников. Тема, требующая пристального внимания детских омбудсменов и организаций, работающих с нарушением прав детей. Украденное крымское детство…

2. Діти — наше майбутнє, тому, як ви їх вихоуватимете, таке майбутнє вони вам і влаштують

3. В Крыму 8 провайдеров полностью блокируют 30 сайтов. По сравнению с мартом этого года ситуация с блокировкой сайтов ухудшилась. Оккупанты полностью заблокировали еще как минимум 4 сайта крупных украинских медиа.

4. И зачем вот это вот все? Можно же просто кивнуть с балкона… Оккупанты в Крыму продолжают фарс с обнуляцией путина. Ты еще не был на “участке для голосования”? Тогда он едет к тебе — в прямом смысле слова

5. Что за гуляния в Бахчипариже? Они везде наставили усилителей? Выхожу на лоджию — русская хороводная. Перехожу на балкон с другой стороны дома — русская романтическая

6. “Примите участие в голосовании по поправкам в конституции. Скажите "ДА" единству и процветанию россии! Участковые комиссии работают до 1 июля с 08:00 до 20:00. На выходе из участка не забывайте поставить "Народную оценку власти" и принять участие в викторине "Патриотическая столица". Выиграйте машину, смартфон или другие ценные призы!” — такими лоховскими сообщениями оккупанты зазывают севастопольских ватников на голосование

7. В скрепной викторине вручают не скрепные призы. Куда путин смотрит? P.S.Устроенная викторина — способ заманить людей на участки для голосования. Ну, типа как с гречкой. P.P.S. Когда-то папа припёр с работы импортный магнитофон Panasonic. Получил по разнарядке. Что-то вспомнилось вдруг

8. Симферополь. У нас на районе тип привозит домашнюю молочку. К нему, естественно, выстраивается очередь любителей русского мира, но которые почему-то не любят молочку производства рф. Стоят, обсуждают, как голосовать за обнуляцию путина. Высказал немного им, что я об этому думаю, на что получил сразу направление переехать…

9. Новости армии ихтамнетов: “Не та армия нынче, ой, не та. Похоже, некоторым старшим офицерам теперь дозволено издеваться над подчиненными, вымогать у них деньги, воровать имущество части, использовать свое служебное положение в корыстных целях и без угрызения совести подставлять своих коллег. Список длинный. Много веселья происходит в части 49311 (поселок Кача). Особенно офицеры много лишнего себе позволяют по отношению к рядовому составу. То требуют ежемесячные взносы (типа на нужды части), то могут заставить отдать им часть зарплаты, о, когда набухаются, бьют солдат для веселья”

10. В оккупированном россией Крыму выявили 2 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 3 (все — понаехавшие). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 869 человек, в том числе 223 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 29 человек, в том числе 3 — в Севастополе

11. Крым с молотка. Оккупанты продали винзавод “Бурлюк” в Крыму Валерию Захарьину. В “пакете” с предприятием ушли 700 гектаров сельскохозяйственной земли в Альминской долине. Винзавод успешно работал с 1932 года. Потом оккупанты его обанкротили и продали дружку путина. Напомню, Валерий Захарьин в 2019 году незаконно стал собственником Инкерманского завода марочных вин, совхоза “Качинский+” и агрофирмы “Черноморец”, приобретя 100% акций головной компании Inkerman International AB

12. Обожаю Маска. Не только за теслы, ракеты, перспективы и т.п., а и за то, какими ничтожными выглядят российские ворюги со своими 100500 кв метрами бесполезного жилья и комнатами, набитыми деньгами до потолка, украденными у стада дегенератов с георгиевскими лентами.

P.S. Завершу выпуск словами крымчанина, который так охарактеризовал текущие события в сколеновстане: “Путін — то не людина, путін — то бренд! Путін нарасії не закінчиться ніколи, доки нарасія не скінчиться!”. И многие ватники, затягивая пояса и доедая последний кусок хлеба, будут идти и голосовать за путинскую конституцию, все еще надеясь когда-нибудь встать с колен и показать всему миру “кузькину мать”.