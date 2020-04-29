1. В СБУ сообщили о похищении оккупантами украинского пограничника на админгранице с Крымом. Похищенного сначала пытали, пытаясь заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Потом записали “признательные показания” на камеру, после чего доставили украинского военнослужащего к КПВВ “Каланчак”

2. В Крыму рассмотрели жалобу “украинского шпиона” на содержание под стражей, благодаря чему стало известно его имя. Это гражданин Украины Константин Ширинга, о задержании которого оккупанты сообщили 15 апреля 2020 года. Жалобу рассматривала т.н. “судья” Людмила Капустина, в отношении которой Офис Генерального прокурора Украины ведет уголовное производство по статье о государственной измене

3. Керч. Сьогодні о 10 годині над моїм домом пролетiло багато гелiкоптерiв та винищувачів окупанта. Рев був такий, що моя собака злякалася! Таке воно життя на “авіаносці”.

4. Оккупанты сообщили о начале победобесных тренировок, которые сегодня утром подняли на уши Керчь: “В тренировках задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8”. Это рашистки к “парадам победы” готовятся

5. Оккупанты призвали жителей Симферополя экономить воду и констатировали, что, цитата, “ситуация очень сложная, скрыть невозможно, что водохранилища мельчают и эта проблема существует”. Кроме того, оккупанты планируют к концу мая перебросить в Симферополь воду из Ивановского и Вилинского водозаборов, отобрав воду у других регионов Крыма. Все это ускорит истощение подземных вод и засоление почв

6. На Симферопольском водохранилище скоро можно будет проводить квест “Найди воду”

7. Еще страшней выглядит Партизанское водохранилище, большая часть которого полностью пересохла и напоминает теперь лунный пейзаж

8. В Ялте задумались: “Домашнее задание для учеников 4 классов по Основам Православной Культуры. Цитата: "Воин-христианин верит, что его душа бессмертна. Поэтому он может исполнять воинской долг, не боясь смертной угрозы”. Капец, кого гавань из детей растит!

9. “Страшилки о бандеровцах стали системой”: Оккупанты лепят из детей в Крыму зомби и “патриотов”

10. Несмотря на пандемию, оккупанты в Севастополе выставят детей в почетный караул 9 мая. Победобесие прежде всего

11. За сутки в Крыму выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом: 7 человек в Ялте, 1 человек в Алуште и 1 в Симферополе — это сотрудница Республиканской детской клинической больницы

12. Еще один случай коронавируса выявлен в Севастополе. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 116 человек, в том числе 37 в Севастополе. Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1606 человека, госпитализированы — 84, в обсерваторах — 492. В Севастополе под меднаблюдением — 1096 человек, госпитализированы — 140. В режиме обсерваторов работают пансионат “Изумруд” и стройплощадки Минобороны оккупантов в бухте Омега и на Бельбеке. Там находятся 784 рабочих, свыше 500 из которых — понаехавшие

13. Оккупанты в Севастополе решили увеличить количество патрулей, которые будут состоять из “полиции, Росгвардии, флота, армии, казаков и дружинников”. Кроме того, оккупанты будут обнародовать фамилии тех, кто нарушил режим путинских каникул — как в совке

14. Кизяки на набережной оккупированной Ялты провели задержание нарушителя “режима выходных дней”

15. Крым открыт для заразы. Ничего, кроме аксеновских воплей, не стоит за “мерами пресечения” миграции балалаек. Едут, летят, катятся… Анкету заполнили и ФСЕ

16. Пока жители Керчи устраивают голодные бунты, колонизаторы поют “карантинки”. Вот, например, два залётных рыла из Тамбова — у баяниста кепка НКВДиста на голове. Такое к нам прет

17. Ялта. На улице Свердлова со светильниками работали две автовышки. Одна — старый горсветовский “газон” на местных номерах. Другая — “отакое от”: номера свердловские, телефон кубанский, надписи на японическом. Наверное, на Алиэкспрессе купили

P.S. Коллаборантка Елена Проценко, которую оккупанты назначили “главой” Симферополя, сегодня обмолвилась о катастрофе с водой: “Ситуация очень сложная. Скрыть невозможно, что водохранилища мельчают и эта проблема существует”. Ключевые слова “скрыть невозможно”. Вот так у оккупантов все и происходит. Осталось дождаться, когда “скрыть невозможно” будет и много других вещей, о чем долго и упорно пишут проукраинские крымчане, но отрицают оккупанты. А в последнее время и ватники, сняв розовые очки, достаточно активно перечисляют то, что уже невозможно скрывать.

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