1. Гражданский журналист, блогер и медиа-координатор общественного объединения “Крымская солидарность” Нариман Мемедеминов вчера вышел на свободу из заключения в колонии под Ростовом-на-Дону. Как прошли первые минуты Наримана на свободе — смотрите по ссылке, а также читайте первое интервью

2. Мать координатора “Крымской солидарности”, политзаключенного второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Мустафаева Венеру Мустафаеву вызвали в гестапо из-за одиночного пикета в поддержку сына, которого 16 сентября 2020 года орки приговорили к 14 годам заключения

3. Российские пропагандоны продолжают запугивать вату: “Бомбардировщики (США) перестали стесняться и уже в открытую отрабатывают ядерные удары по Севастополю, трижды за месяц. Причем все три раза НАТОвские стратеги выходили на рубежи нанесения ударов с территории Украины, которую теперь официально можно считать задним двором для тяжелой авиации США”. Так сливные бачки комментируют совместные военные учения стран НАТО с Украиной. Хорошо бомбит!

4. Оккупанты в Севастополе строят очередной военный городок для воинской части Росгвардии. Под данное строительство выделено более 10 гектаров. Финансирование осуществляется за счет денег “дорогих россиян”, которым очередная игрушка на военной базе обойдется в 4 млрд 80 млн рублей. И да, военному городку нужна будет дефицитная вода, много воды

5. Симферополь. Бухой понаехавший рашист из Ульяновска после словесной перепалки с местным жителем достал пневматический пистолет и выстрелил крымчанину в лицо. Понаеха отправили под домашний арест. Зато без бандер!

6. В Ялте назначили нового “заместителя” главы оккупационной администрации города. Им стал притащенный из Беларуси чиновник Михаил Загорцев. Похоже, рашка уже поглотила Беларусь, что уже оттуда действующих чиновников в Крым перебрасывает. Он в Бобруйске депутатом был, и паспорт российский, как видите, тоже уже давно имел

7. Изменнику Родины Чегринцу Роману, который накануне по видеоконференции попытался выступить на форуме ООН, закрыли лживую пасть: “Модератор форума на словах "российский Крым" меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны”, — скулит предатель

8. Из аннексированного Крыма через админграницу с Херсонской областью не пропустили понаехавшую россиянку, которая предъявила нашим пограничникам чужой украинский паспорт. У рашистов реально проблемы с мозгами. Может, она еще и биометрику безвизовую собиралась оформить — как “коренная крымчанка”? Они тут порой за пару недель пребывания чувствуют себя “коренными” и “исконными”

9. Китайские братушки обидели коллаборанта Талипова, забанив ему платиновый аккаунт на Алиэкспресс. Прочтите вой предатели и его рассказ, как с танцами с бубном много лет он обманывал китайскую онлайн-платформу. Требует в ответ заблокировать Алиэкспресс по всей россии. Я уже вижу счастливые лица россиян от реализации данного предложения. Наша крымчанка тоже прокомментировала вой Талипова: “Зачем блокировать? Сразу православными "тополями" забросать этот Алиэкспресс мерзостный!”

10. В селах под Симферополем, несмотря на график, оккупанты отменили подачу воды. Причина: “отсутствие воды в резервуаре” — цитата оккупантов. Жить без бандер все веселей

11. Оккупанты решили оборудовать камерами видеонаблюдения пустые баки, которые установили по всему Симферополю. Ватники, вы ждали нанотехнологии? Держите!

12. Оккупанты, которые ранее неоднократно заверяли, что днепровская вода Крыму не только не нужна, но и опасна, снова обратились в ООН с жалобой на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Требуют “расследовать водную блокаду полуострова по вине Украины” — смешная цитата

13. Жители Феодосии думают, что “родная гавань” им намешала в воду целебных грязей, и приглашают всех на СПА-процедуры! Ну, не дерьмо же из крана льется, как в Симферополе, а целебная грязь!

14. Кто из коренных крымчан помнит, чтобы реки Бельбек, Кача пересохли? Все эти сказки о “небывалой засухе за 150 лет” — это лапша на уши! У меня есть объяснение. Выкачали воду из недр — засохли родники. Я турист, скалолаз, знаю каждый родник в горном Крыму, которых больше нет! За 150 лет не скажу, но 45 лет такого не было

15. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 81 новый случай коронавирусной инфекции и констатировали сразу 4 смерти (антирекорд). В Севастополе — 27 новых больных и одна смерть. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4734 человек, в том числе 845 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 90 человек, в том числе 23 — в Севастополе

16. На ялтинский паблик закинули новость об открытии современной музыкальной школы в Мелитополе. Крымчане прокомментировали новость с оглядкой на реалии оккупации: “Догнать и перегнать Мелитополь — в гавани миссия невыполнима!”, “Нет стенда с антитеррором. Остальное хорошо. Биндеры знают толк в жизни”, “Вате нельзя такое показывать, им запрещены хорошие новости из Украины”, “Все чистенько, со вкусом. Замечательная школа, счастливые детки, которые учатся в такой школе”, “Пять звезд!!!”, “Мечта!!!”

17. Севастопольские ватники обсуждают понаехавших чинуш, которые угробили город. А совсем недавно были времена, когда вата с нетерпением ждала лучших в мире российских управленцев: “Понаехавший хоровод руководятлов”, “Вы что, это же ценный кадровый управленческий резерв!”, “Этот резерв принесет гораздо большую пользу, болтаясь на рее в пеньковых галстуках. Причем, если за блэкаут с электричеством можно еще благодарить беззубую украинскую власть, то за воду полностью можно предъявлять тем, кто за шесть лет не ограничил миграцию, не решил вопрос водоснабжения региона. Вся эта безнадежная блядонадежность хорошо умеет только байкальскую воду китайцам отдавать”

P.S. “Безнадежная бл*донадежность” — это и есть стабильность по-путински, накрывшая оккупированный Крым. Радуйтесь, предатели, вы приближали этот день, как могли.