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Кримський бандерівець
Кримський бандерівець
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Новости Крымнаша. Крым бьёт все антирекорды

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1. “Россия, оккупировавшая Крым, замазала кровью тихий провинциальный городок. Исковерканы жизни раненых детей, которые если и встанут на ноги, то нескоро и совсем не так, как планировали, потому что с 17 октября 2018 года, названного главой Керчи успешным, у них началась новая многотрудная жизнь молодых инвалидов”. По ссылке прочтите письмо из Керчи о жизни города после теракта, о котором уже никто не вспоминает.

2. Оккупанты проводят очередные военно-террористические учения, в которых задействованы более тысячи ихтамнетов. Учатся прятаться за спинами женщин и детей (как путин велел), срывать нашивки и открывать огонь из жилых кварталов.

Новости Крымнаша. Крым бьёт все антирекорды

3. Крымскотатарский активист Риза Асанов, на которого 2 января в Крыму было совершено нападение акающими понаехами, выехал из Крыма в Киев. Асанов рассказал, что оккупанты начали “доследственную проверку” в отношении него по ст. 275 и 276 УК рф — шпионаж. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. “Я смогу вернуться домой только тогда, когда они уйдут”.

Новости Крымнаша. Крым бьёт все антирекорды

4. Совсем недавно оккупанты кричали, что в Украине ликвидировали свободу вероисповедания: “Севастопольский городской суд удовлетворил исковые требования управления Министерства юстиции россии о ликвидации в городе религиозной организации “Церковь евангельских христиан-баптистов Благодать”. Ранее в Евпатории оштрафовали Караимскую религиозную общину за отсутствие вывески на здании. Только ФСБ РПЦ! Только хардкор!

5. Голосеевский районный суд Киева приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком один год бывшего “заместителя” главы оккупационной администрации Севастополя Олега Кизименко.

6. Ватница в Севастополе пятый год ищет причину своих бед. И наконец нашла! Это Валентина Матвиенко, о которой ватница узнала, что та родом из Украины. Теперь ватница считает, что Матвиенко является “бандерлогом”, внедренным в российскую власть, чтобы ухудшить жизни россиян путем принятия антинародных законов. Ватница считает, что Матвиенко, как и все жители Западной Украины, впитала ненависть к россии с молоком матери, поэтому советует путину быть более избирательным при назначении на должности. Феерично!

Новости Крымнаша. Крым бьёт все антирекорды

7.Севастополь никогда не был так сер и беден: “Про пластиковый каток, проваливающиеся люки на Нахимова и перерытый, как кротами, город мы уже обсудили. Все равно ничего не понятно, что, кто и когда все это изменит. Но вот сегодняшний выход в город после праздников оставил впечатление не города с громким статусом Федерального значения, а некий городок, с мизерным бюджетом, если не сказать — с его полным отсутствием. Серость, невзрачность, бедность и возврат лет на сто назад. Город даже под небольшим покрывалом снега не стал краше. Центр города никогда таким бледным не был. Но это вступление…”.

8. Незаметненько так Интернет-провайдер поднял тариф на 9%. Вот тебе и повышение НДС на “2%”.

9. В Евпатории продолжаются блэкауты: “Почему отключили электричество по 9 Мая? В Крымэнерго пока не дозвонилась”, “Та уже 2 месяца техработы по всему городу идут”, “Сегодня моей улицы в графике нет. Если бы не 6-месячный ребёнок с температурой, на антибиотиках, молчала бы. А так даже ингаляцию сделать не могу”, “На Октября тоже света нет. В Крымэнерго занято, не дозвониться”, “Они просто трубку снимают и все, ибо каждому устанешь отвечать”.

Новости Крымнаша. Крым бьёт все антирекорды

10. “Крым получит 42 миллиарда на водоводы”. Но бабки распилят, потому что зачем вам водоводы, когда у вас воды нет?

11. Минувший год ознаменовался серьезными проблемами для крымских земледельцев — засуха уничтожила большую часть урожая зерновых и овощей. Незначительный рост поголовья скота не смог радикально изменить ситуацию в животноводстве. В сравнении с доаннексионным периодом, крымское животноводство существенно проигрывает — количество коров за пять лет снизилось на 11%, свиней и птицы — на 25%, а овец и коз — на 30%. И это с учетом прироста минувшего года. В Крыму никак не могут не то что достичь, а даже приблизиться к украинскому уровню производства животноводческой продукции. В 2018 году на полуострове произвели мяса на 20% меньше, молока — на 18%, а яиц — на 9%, нежели в 2013 году. Но самое масштабное падение зафиксировано в земледельческой сфере, которая продемонстрировала сразу несколько антирекордов. Засуха уничтожила большую часть посевов, позволив собрать только 760,5 тысяч тонн. Такого низкого урожая в аграрной истории полуострова в ХХІ веке еще не было — в самом неурожайном 2013-м году собрали 764,8 тысяч тонн зерна. Еще более печальная картина с подсолнечником — в 2018 году его урожай едва превысил 46 тысяч тонн. В таком же засушливом 2013 году крымские аграрии собрали 109 тысяч тонн культуры, то есть в 2,3 раза больше. Не повезло и крымским овощеводам — в открытом и закрытом грунте они собрали только 120 тысяч тонн овощей, что почти в 4 раза меньше урожайности 2013 года. Винограда собрали 67 тысяч тонн, что на треть меньше показателей 2013 года, когда собрали 97 тысяч тонн. Без днепровской воды и деоккупации крымским аграриям ​ожидать позитивных перемен не приходится.

12. Крымские гастротуристы: “Вчера получила айди и сразу подала на загран. Справку о месте регистрации сразу не дали, написала заявление, заберу в следующую поездку. Украинское КПП по айди прошла без единого вопроса, просто попросили снять очки, чтобы сверить фото. Заняло секунд 7-10. На обоих КПП погранцы и таможня были в хорошем расположении духа. Видно, ещё праздники сказываются. Провозила на свой страх и риск около 3 кг рошеновских конфет и разного шоколада. Купила ещё цитрамон. Попутчики везли киевские торты, алкоголь, сыр, колбасу, разные лекарства. Никого не остановили и не запрещали к провозу это всё. Людей в шесть утра: из Крыма — сквозняком; в Крым заметила очередь, человек сорок. Обратно, в обед: в Крым — очередь, человек 20-25 (работало одно окно), из Крыма — сквозняк”, “Тоже вчера на Чонгаре с 12 поезда проходил. Народ киевские торты вез в большом количестве и в открытую. Мини-метель, ветер. Короче, условия весёлые”.

Новости Крымнаша. Крым бьёт все антирекорды

13. На Фейсбуке у нациста Горного два москвича поговорили: первый — подает надежды на вменяемость, второй — наглухо отбитый: “К сожалению, до нашего народа все доходит как до жирафов. А до некоторых вообще не доходит. Когда началась вся эта история с Крымом, Украиной, санкциями и контрсанкциями, уже было ясно, что будет жопа. И вот она пришла”, “А Германии после объединения жопа настала? Вот и не надо газы пускать”.

Новости Крымнаша. Крым бьёт все антирекорды

P.S. Оккупированный россией Крым бьет все антирекорды. Но это лишь сухие цифры, за которыми стоят всеобщая деградация и реальная жизнь людей, в корне отличающаяся от того, что показывает российский зомбоящик. Но стоит также отметить, что и российский зомбоящик практически забыл о Крыме. Видимо, в Кремле боятся, что ватные россияне наконец-то свяжут усугубление своих бед с оккупацией украинского полуострова.

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Автор
Кримський бандерівецьКримський бандерівець
Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Кримкримські татариПорушення громадянських прав в Криму
Джерело
Джерело:crimeaua1.wordpress.com
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