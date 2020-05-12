1. Освобожденный российскими оккупантами боевик Вадим Погодин, который пытал пленных на Донбассе и лично четырьмя выстрелами в голову убил украинского школьника Степана Чубенко, теперь занимается распилом бабла на реконструкции дорог в Севастополе. Напомню, Погодин был задержан 20 июня 2017 года в Ялте по запросу Украины, но ваторылые тогда возмутились, ведь он убивал проукраинских жителей, а потому, по мнению рашистов, достоин быть на свободе. Оккупанты в июле 2017 года отпустили убийцу и отблагодарили его должностью

2. Нацполиция и прокуратура АРК сообщили о подозрении еще двум участникам созданного россией незаконного вооруженного формирования “Рубеж” в Севастополе Руслану Тараненко и Александру Уласевичу

3. “Братья” ватоголовых Усика и Ломаченко (из “российской федерации бокса” и “российской федерации воздухоплавателей”) запустили вчера в Крыму 40-метровый портрет Сталина на воздушном шаре. Акция, видимо, была приурочена к годовщине приказа Сталина по депортации крымских татар. Приказ был подписан как раз 11 мая в 1944 году. В шабаше принял участие “представитель федерации бокса” Евгений Михайлюк, он же — “советник” Аксенова и активный участник захвата Крыма и проведения оккупендума, за что имеет награды от рашистов

4. Оккупанты в Судаке оштрафовали на 150 тысяч рублей председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова, у которого 27 сентября 2019 года провели обыск

5. Посмотрите, как сегодня выглядит обезвоженное Симферопольское водохранилище после прошедших дождей, которые никак не повлияли на его заполняемость. Своим видом водохранилище напоминает нам, что коронавирус — далеко не главная проблема оккупированного россией Крыма

6. На севастопольском ватофоруме тоже переживают за воду: “Сфоткать водохранилище вблизи непросто, как понимаете, но озеро Нижнее в Передовом, из которого вода перетекает в водохранилище — легко, и состояние озера поражает: уровень воды где-то на 2 -2,5 метра ниже нормы. Удручающее зрелище!”

7. Севастопольские ватники поругались с рашистами в теме о водоснабжении города срусской славы: “(Понаех пишет ватнику) Не груби, а то можем и вернуть (прим — Украине), а уж "братья" тебе быстро крылья обломают и хвост оторвут”, “Масквабадовцы совсем офонарели. Севастопольцы только тебя не спросили, когда в россию шли. И уж тем более не масквабадоцам что-то там возвращать”, “Смотри, как понаехавшее разоралось”, “(Понаех) Если вы такие умные, почему такие бедные?? Ни дорог, ни электричества, ни воды!!! Население — потенциальные предатели с вечно протянутой рукой! Вся россия из-за вас страдает, а вы хвост поднимаете?! Тихо сидите”, “Никуя себе, как ВОРЮГИ разошлись!!! Не надо нам ваша ФЦП (прим — “федеральная целевая программа”), кроме вреда, ничего городу не дала — разбомбили очистные, чуть не уничтожили инфекционку, дальше перечислять — страницы не хватит. Ты МИЛЛИАРДАМИ воруешь, а мы должны сидеть тихо??? Не на ТОТ город напал, понаех хренов!”, “Хрен вы чего можете, вы даже отсоединить Крым от рф не можете, не то что вернуть. Не говоря уже о том, что всея могучая рф не в состоянии перебросить воду в Крым, заставить работать в Крыму Сбербанк и нормальные мобильные сети. П*здеть вы только можете!!! Я гражданин Севастополя и Крыма — по праву, по принуждению — гражданин рф, как, впрочем, и по принуждению гражданин УА”

8. Гордон взял трехчасовое интервью у Поклонской, которая была и остается активной пособницей российских оккупантов, бросала в тюрьмы проукраинских крымчан, а теперь, на седьмом году войны и оккупации, повторяет все штампы российской лживой пропаганды

9. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич отреагировал на интервью преступницы Поклонской Дмитрию Гордону: “Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений. Кроме этого, такие лица, которые своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан, так как искажают факты и истину в своих утверждениях. Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Н. предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия”

10. В оккупированном россией Крыму выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — еще 3. За последние сутки скончались две женщины, у которых был диагностирован COVID-19. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 338 человек, в том числе 129 в Севастополе. Шесть человек скончались

11. Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. И очень вовремя путин отменил “режим выходных дней”, а Гоблин до конца мая продлил в Крыму бесполезный “режим самоизоляции”, во время которого рашисты продолжают завозить в Крым свои хвори

P.S. Когда в июле 2017 года оккупанты отпустили убийцу Вадима Погодина, я думал, что мы о нем больше не услышим, но, как выяснилось, они не только не спрятали его подальше от камер за убийства и пытки украинцев на Донбассе, но и дали ему теплое место, на котором он вместе с ними пилит российский бюджет. Сегодняшний выпуск я хочу закончить показаниями свидетелей и подельников Погодина, которые после пыток убили Степана Чубенко: “Пинали с ноги, пока сидел связанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку — на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли / Сухомлинов М.В., находясь на краю окопа, произвел выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко С.В., который находился на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко С.В. подавал признаки жизни, Погодин В.В. взял у Сухомлинова пистолет и произвел еще не менее четырех выстрелов в затылочную область головы Чубенко С.В., от которых тот скончался на месте”. Убитому школьнику из Краматорска было всего 16 лет. Убит с поощрения Кремля за то, что любил свою страну. И кто его знает, о скольких еще таких школьниках мы не знаем… Но теперь мы точно знаем, что должностей хватит на всех убийц украинцев. Вместе с Погодиным школьника пытали и убивали Юрий Москалев и Максим Сухомлинов — все они заочно приговорены к пожизненному сроку, но от наказания их укрывает россия. Это “русский мир”.

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