Головна Новини
1 березня • оновлено в 21:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже, а потом гордись и кричи о величии

23.8т
Читати матеріал російською

1. На побережье Азовского моря украинские военные провели двухдневные тактические учения с боевой стрельбой под названием “Попутный ветер” при участии авиации. Целью учений было не допустить высадку основных сил и отразить передовые силы десанта противника (россии), отбросить его назад в море и уничтожить во время отхода.

Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже

2. Во время российского вторжения в Крым в 2014 году Керчь стала “воротами”, через которые армия россии под видом “спонтанно возникшей самообороны” вторглась на украинский полуостров. Журналисты Крым.Реалии собрали хронику оккупации Керчи и происходящих в городе событий в феврале-марте 2014 года.

3. В посольстве Великобритании в Киеве написали письма политзаключенным крымчанам — “как напоминание о том, что они не забыты ни Украиной, ни международным сообществом”. На встрече присутствовали крымскотатарские активисты, проживающие во временно оккупированном россией Крыму и преследуемые оккупантами.

Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже

4. С 1 марта украинцы не смогут пересекать государственную границу с россией по внутреннему паспорту гражданина Украины или свидетельству о рождении. Чтобы выехать на территорию россии, понадобится загранпаспорт. Новые правила НЕ касаются оккупированного Крыма, поскольку он является территорией УКРАИНЫ! Мы и дальше сможем на украинских пунктах пропуска в Херсонской области предъявлять внутренние паспорта гражданина Украины.

5. Посольство Норвегии в россии не выдало визу пропагандону из Крыма Александру Мащенко. В посольстве отметили, что “российский заграничный паспорт Мащенко не признается странами Шенгенского соглашения” и предложили ватнику “путешествовать в Норвегию без визы с украинским биометрическим паспортом”, на что ватник пробубнел, что “у него нет украинского биометрического паспорта, и получать его он не собирается”. А знаете, почему не собирается? Потому что ваторылый внесен в базу Миротворца, а свою антиукраинскую деятельность пропагандон начал задолго до вторжения россии в Украину.

Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже

6. С паблика Севастополя. Оказывается, Украина угрозами и шантажом заставляет крымчан получать биометрические паспорта. Была бы их воля, они бы еще с 1991 года не знали, как выживать! И да, ИХ ВОЛИ не было. Была военная операция рф. Прочтите ватный шедевр: “Люди не виноваты, что им надо выживать! Тем же морякам крымским — их нигде с российскими документами не берут. Так что, если им надо прокормить семью, и они едут работать по украинским документам, они тоже предатели?! Не судите, да не судимы будете!!! Наша бы воля (крымчан), мы бы еще в 1991 году бы вернулись в россию! Так политиканы угрозами и шантажом заставили нас быть в их составе! А теперь люди виноваты, что жить и кормить семьи хотят!!!! Странная логика!!!!”

7. Начиная с 2017 года уже 50 судов-нарушителей лишены регистрации флага за заходы в закрытые Украиной порты оккупированного россией Крыма. Лишение регистрации происходит по требованию постоянного представительства Украины при Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которое использует информацию о нарушителях, зафиксированную украинскими специалистами и волонтерами.

8. Оккупанты закрыли в Гурзуфе очередной парк — якобы “для проведения строительных работ”. Но мудреные горьким опытом жители поселка, у которых оккупанты отобрали практически все, не верят уже ничему, и комментируют новый забор так: “В Артек не попасть, Спутник закрыт, в санаторий по пропускам, к Адаларам не подплывать”, “Озера — те, что не пересохли от погоды и из-за строек — тоже ЗАКРЫТЫ. Мы не смогли посидеть даже у воды. Там дятел какой-то 600 рублей требовал за прогулку!”, “Забыли про Чеховку”, “О, да”, “Мы молчим — нас пинают. И ставку лор-врача в Ялту передали!”, “Обложили демоны”.

Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже

9. Патрули полицаев оккупационного режима — одно из самых отвратных зрелищ на улицах крымских городов… По крайней мере любому нормальному крымчанину при виде всякого рода ряженых хочется как минимум блевануть… им в лицо.

10. Партенит. Много все-таки в Залесье специфических традиций. Понаехав в Крым, рашисты знакомят нас со своей культурой — верней, с бескультурьем: “Кто-то оторвал доску объявлений, взял с нее графики уборки, накакал на лестнице и вытерся этими графиками”, “Этого бескультурья развелось в Партените просто не счесть! Возле десятого дома недавно обнаружил грязные семейные трусы. На склоне все чаще попадаются шприцы и стекла от бутылок. Кто сюда едет? Что за нелюди тут жить собрались?”.

11. Трохи історії. 80 років тому. Дитячий санаторій НКВС. Крим, Євпаторія, 1940 рік. Діти, військова форма, зброя…

Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже

12. Крымчане подискутировали о геополитике: “ — Так, я не понял, это что получается, парома из Турции в Крым не будет?))) — Не факт. Может, Турция в Крым груз 200 отправит”.

13. В холле сбербанковского санаторно-курортного комплекса “Мрия Резорт & СПА” в Ялте оккупанты установили танк, на котором краской нанесли надпись “Моя мечта”. Сначала танки рашистов вторгаются на нашу территорию, а потом стоят в холлах отелей. Это “русский мир”.

Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже

P.S. Сначала я удивился наличию танка в “Мрие”, что с украинского языка переводится как “мечта”. Но удивление быстро прошло, и наступило понимание, основанное на горьком жизненном опыте и истории. Ведь это и есть мечта рашистов — танки и захват новых территорий, а не, например, поиск лекарств от рака и повышение собственного уровня жизни. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже, а потом гордись и кричи о величии — вот их девиз по жизни и мечта, жертвой которой стала уже не одна страна.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Росії Новини Криму
Джерело
Джерело: crimeaua1.wordpress.com
Поділитися у Facebook
33
Коментарі
16
30
Смішно
104
Цікаво
63
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . интересно. . . хотя под "русский мир" - автор понимает тоже что и Путляра, который его придумал . . . напомню . . . за последние 500 лет финно-угры захватили земли десятков наций и народностей в том числе земли восточных русских княжеств Новгород, Тверь, Псков, Рязань, Смоленск . . . дальше на Запад на славянские земли не пустили другие славяне - поляки
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Романова София
Романова София
Название статьи прям про Украину.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Ополченцы сбили 2 асадовских вертолёта при помощи ПЗРКа из вАенторга!! https://www.youtube.com/watch?v=jLX0MefGKuA
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги