Новости Крымнаша. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже

1. На побережье Азовского моря украинские военные провели двухдневные тактические учения с боевой стрельбой под названием “Попутный ветер” при участии авиации. Целью учений было не допустить высадку основных сил и отразить передовые силы десанта противника (россии), отбросить его назад в море и уничтожить во время отхода.

2. Во время российского вторжения в Крым в 2014 году Керчь стала “воротами”, через которые армия россии под видом “спонтанно возникшей самообороны” вторглась на украинский полуостров. Журналисты Крым.Реалии собрали хронику оккупации Керчи и происходящих в городе событий в феврале-марте 2014 года.

3. В посольстве Великобритании в Киеве написали письма политзаключенным крымчанам — “как напоминание о том, что они не забыты ни Украиной, ни международным сообществом”. На встрече присутствовали крымскотатарские активисты, проживающие во временно оккупированном россией Крыму и преследуемые оккупантами.

4. С 1 марта украинцы не смогут пересекать государственную границу с россией по внутреннему паспорту гражданина Украины или свидетельству о рождении. Чтобы выехать на территорию россии, понадобится загранпаспорт. Новые правила НЕ касаются оккупированного Крыма, поскольку он является территорией УКРАИНЫ! Мы и дальше сможем на украинских пунктах пропуска в Херсонской области предъявлять внутренние паспорта гражданина Украины.

5. Посольство Норвегии в россии не выдало визу пропагандону из Крыма Александру Мащенко. В посольстве отметили, что “российский заграничный паспорт Мащенко не признается странами Шенгенского соглашения” и предложили ватнику “путешествовать в Норвегию без визы с украинским биометрическим паспортом”, на что ватник пробубнел, что “у него нет украинского биометрического паспорта, и получать его он не собирается”. А знаете, почему не собирается? Потому что ваторылый внесен в базу Миротворца, а свою антиукраинскую деятельность пропагандон начал задолго до вторжения россии в Украину.

6. С паблика Севастополя. Оказывается, Украина угрозами и шантажом заставляет крымчан получать биометрические паспорта. Была бы их воля, они бы еще с 1991 года не знали, как выживать! И да, ИХ ВОЛИ не было. Была военная операция рф. Прочтите ватный шедевр: “Люди не виноваты, что им надо выживать! Тем же морякам крымским — их нигде с российскими документами не берут. Так что, если им надо прокормить семью, и они едут работать по украинским документам, они тоже предатели?! Не судите, да не судимы будете!!! Наша бы воля (крымчан), мы бы еще в 1991 году бы вернулись в россию! Так политиканы угрозами и шантажом заставили нас быть в их составе! А теперь люди виноваты, что жить и кормить семьи хотят!!!! Странная логика!!!!”

7. Начиная с 2017 года уже 50 судов-нарушителей лишены регистрации флага за заходы в закрытые Украиной порты оккупированного россией Крыма. Лишение регистрации происходит по требованию постоянного представительства Украины при Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которое использует информацию о нарушителях, зафиксированную украинскими специалистами и волонтерами.

8. Оккупанты закрыли в Гурзуфе очередной парк — якобы “для проведения строительных работ”. Но мудреные горьким опытом жители поселка, у которых оккупанты отобрали практически все, не верят уже ничему, и комментируют новый забор так: “В Артек не попасть, Спутник закрыт, в санаторий по пропускам, к Адаларам не подплывать”, “Озера — те, что не пересохли от погоды и из-за строек — тоже ЗАКРЫТЫ. Мы не смогли посидеть даже у воды. Там дятел какой-то 600 рублей требовал за прогулку!”, “Забыли про Чеховку”, “О, да”, “Мы молчим — нас пинают. И ставку лор-врача в Ялту передали!”, “Обложили демоны”.

9. Патрули полицаев оккупационного режима — одно из самых отвратных зрелищ на улицах крымских городов… По крайней мере любому нормальному крымчанину при виде всякого рода ряженых хочется как минимум блевануть… им в лицо.

10. Партенит. Много все-таки в Залесье специфических традиций. Понаехав в Крым, рашисты знакомят нас со своей культурой — верней, с бескультурьем: “Кто-то оторвал доску объявлений, взял с нее графики уборки, накакал на лестнице и вытерся этими графиками”, “Этого бескультурья развелось в Партените просто не счесть! Возле десятого дома недавно обнаружил грязные семейные трусы. На склоне все чаще попадаются шприцы и стекла от бутылок. Кто сюда едет? Что за нелюди тут жить собрались?”.

11. Трохи історії. 80 років тому. Дитячий санаторій НКВС. Крим, Євпаторія, 1940 рік. Діти, військова форма, зброя…

12. Крымчане подискутировали о геополитике: “ — Так, я не понял, это что получается, парома из Турции в Крым не будет?))) — Не факт. Может, Турция в Крым груз 200 отправит”.

13. В холле сбербанковского санаторно-курортного комплекса “Мрия Резорт & СПА” в Ялте оккупанты установили танк, на котором краской нанесли надпись “Моя мечта”. Сначала танки рашистов вторгаются на нашу территорию, а потом стоят в холлах отелей. Это “русский мир”.

P.S. Сначала я удивился наличию танка в “Мрие”, что с украинского языка переводится как “мечта”. Но удивление быстро прошло, и наступило понимание, основанное на горьком жизненном опыте и истории. Ведь это и есть мечта рашистов — танки и захват новых территорий, а не, например, поиск лекарств от рака и повышение собственного уровня жизни. Когда не можешь жить хорошо, сделай так, чтобы другие жили хуже, а потом гордись и кричи о величии — вот их девиз по жизни и мечта, жертвой которой стала уже не одна страна.

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