1. В поселке Орлиное Балаклавского района Крыма оккупанты после обыска задержали Руслана Бекирова. Ранее оккупанты уже задерживали его и склоняли к даче ложных показаний против других крымских татар. Он согласился после физических издевательств и угроз сгнить в тюрьме, но на “суде” сообщил об этих обстоятельствах и выступил на стороне защиты репрессируемых. Спустя некоторое время Бекирова отпустили под подписку о невыезде. Ведет сфабрикованное дело “следователь” Юрий Андреев. Энвера Сейтосманова, против которого Бекиров должен был свидетельствовать в “суде”, оккупанты приговорили к 17 годам заключения в декабре 2019 года

2. Оккупанты в Симферополе избирают меру пресечения пятерым задержанным крымчанам, которых обвиняют в том, что они якобы готовили теракт на рынке в Симферополе и связаны с “представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины”. В связи с этим новым сфабрикованным делом предлагаю прочесть аналитическую статью о том, как оккупанты имитируют терроризм в Крыму

3. Политзаключенному Теймуру Абдуллаеву, приговоренному к 17 годам заключения, оккупанты продлили содержание в штрафном изоляторе исправительной колонии №2 в городе Салават (Башкирия) до 20 июня. По состоянию на 12 июня Теймур находится в ШИЗО уже 93 дня

4. Оккупанты в Ростове на три месяца продлили арест двум политзаключенным второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Аким Бекиров и Сеитвели Сейтабдиев, арестованные после массовых обысков в Крыму 27 марта 2019 года, останутся в СИЗО минимум до 14 сентября

5. Оккупанты продлили до 15 сентября меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении политзаключенного второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Сейрана Муртазы

6. Оккупанты признали виновным имама мечети в Алуште Юсуфа Аширова в “осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства” и назначили ему наказание в виде штрафа на сумму 5 тысяч рублей. Виновен в чтении молитв. Адвокат Рустем Кямилев заявил, что считает это административное дело возбужденным из-за системного давления на неподконтрольные “Духовному управлению мусульман Крыма” исламские религиозные общины

7. Двое высокопоставленных чиновников Европейского Союза отвергли предположения россии о том, что полезные санкции, введенные против нее за ее действия в Украине, могут быть отменены во время пандемии коронавируса, заявив, что ограничительные меры “не препятствуют способности россии” бороться с эпидемией

8. Оккупанты придумали стопяцотысячный вариант решения водной проблемы Крыма: надумали перебрасывать стоки рек в водохранилища. Скажите кто-нибудь этим дегенератам, что и реки, и их стоки тоже пересыхают

9. Оккупанты после слезных выпрашиваний и жалоб в ООН снова заявили, что Крым не нуждается в поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Так оккупанты отреагировали на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне отверг планы по возобновлению водоснабжения оккупированного Крыма

10. Оккупанты в Севастополе решили отжать живописные земельные участки в районе мыса Толстый, где 2 года назад произошел масштабный оползень. Оккупанты уверяют, что в этой зоне планируют возвести берегоукрепительные сооружения, но люди уверены, что эта прибрежная территория приглянулась неким высокопоставленным лицам

11. Правительство Украины приняло решение о возобновлении с 15 июня работы всех контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе оккупированного россией Крыма с Херсонской областью (КПВВ “Каланчак”, “Чонгар” и “Чаплынка”). Но оккупанты в Крым по-прежнему впускают только людей с крымской пропиской

12. Украл у жены золотую Pandora. Отнес в ломбард. Пробухал с друзьями, празднуя получение лейтенанта и выпуск из севастопольской “Нахимки”. ПРОФИТ. P.S. Реальный случай в Севастополе из жизни понаехавшего из Уфы “офицера”

13. Привіт, хлопчики та дівчатка з путлєр’югенду! У мене погані новини: ніякого іншого майбутнього, крім як померти за рейх та його незмінного фюрера, у окупантів для вас немає. Кримська резервація, військова частина в с. Ангара (після 1945 — Перевальне). Репетиція параду “перемоги”

14. — Вчера проходила мимо детского садика. И так неприятно было смотреть, как дети разучивали танец — в косоворотках и в сарафанах с кокошниками… Только лаптей не было… И почему-то это вызывает такое неприятие, выглядит так неестественно и противно… — Это детей готовили к сегодняшнему шабашу — днУ росии. Еще в окнах некоторых школ и детских садов вывесили детские рисунки по этой тематике + сриколоры. Мерзейшее зрелище.

15. На вершине скалы с “исконно русским” названием Хачла-Каясы (возле Ореанды, Ялта) неизвестные нарисовали флаг Украины и написали желто-синими красками слово “КРИМ”

P.S. Оккупанты сообщили, что начали закачку воды из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя, что многократно ускорит истощение и засоление почв. Старт запуска насоса для подачи воды в режиме онлайн дал лично Гоблин. Весь эфир был пропитан мерзким духом лживого совка. Гоблин своими манерами традиционно старался копировать поведение путина. Перед запуском коллаборант заявил, что повторил бы 2014 год тысячу раз. “ — Очень приятно в этот праздничный день доложить вам о подъёме дополнительных объемов воды на город Симферополь. Для подачи воды прошу ваше добро на пуск насосного агрегата. — Запускайте воду! — Насосный агрегат № 6 запустить! — Это впервые за всю историю нашего города в город Симферополь придет артезианская вода”. С таким пафосом коллаборанты, обвешанные триколорами, в прямом эфире транслировали катастрофу. И такое, как промямлил дрожащим голосом пособник оккупантов Владимир Баженов, действительно, впервые

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