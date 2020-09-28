1. Премьер-министр Швеции Стефан Левен в видеообращении на Генеральной ассамблее ООН вспомнил об аннексии россией Крыма и продолжающейся российской агрессии на востоке Украины: “Незаконная аннексия россией Крыма и Севастополя, а также агрессия на востоке Украины, являются серьезными нарушениями международного права, бросают вызов глобальной безопасности и вызывают человеческие страдания”. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержанию обновленной резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном россией Крыму. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что в его ведомстве уже готово предложение к президенту Украины по созданию международной платформы для переговоров по деоккупации Крыма

2. В оккупированном россией Крыму 9 провайдеров в 8 населенных пунктах полностью блокируют 25 украинских сайтов и 1 социальную сеть. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир, “Свидетелей Иеговы” и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, еще как минимум 3 украинских сайта у этих провайдеров доступны только частично. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в сентябре 2020 года.

3. В Белогорском районе Крыма пересохла река Танасу (правый приток реки Биюк-Карасу). По информации местных жителей, до середины сентября небольшое количество воды в реке было, но в третьей декаде сентября река высохла. Также в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей. “Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой”, — говорят местные жители на условиях АНОНИМНОСТИ!

4. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 86 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 21. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5251 человека, в том числе 946 в Севастополе. Умер 101 человек, в том числе 26 — в Севастополе

5. Понаехавшая недовольна жителями Севастополя: “Приехали к вам на выходные. Город красочный и свежий (море же), а люди тут не очень. Спортом никто не занимается, женщины все с излишним весом, одеваться не умеют и краситься тоже. Ужас. Я сказала себе, что больше сюда ни ногой. Анонимно”. Понаехавшей ответили: “Та и нехрен было приезжать. Сидите у себя в Подмосковье”, “Ну и валите, красотка вы приезжая”, “Так это все понаехавшие такие, а наши дома в жару сидят и на работе”, “Скатертью дорога”, “Не нравится здесь — валите на Север. Там медведям и песцам хвосты покрутите”, “Так вы же такие, как описано, и приезжаете”, “Да здесь большая половина ваших понаехавших, т.к. Севастополь всегда одевался классно, а вот понаехали отличаются от нас”, “Я не знаю, куда вы ходили, но в городе с зп не очень, и позволить потратить месячную зп на косметику могут не все”, “Понаехали!!!! А мы вас и не ждали!!!!”, “С излишним весом тут как раз понаехавшие. Много тут вас за это время развелось. А наши женщины — красотки”, “Изыди, деревня!”, “Вот и пиз*уйте туда, откуда приехали”, “К нам после 2014 года понаехали отовсюду, вот и ходят в чем попало. Видимо, автору попались именно они”, “Задрали эти понаехи, езжайте домой, нам тут без вас очень хорошо будет”, “Так тут уже одни понаехи, ваши же. Не признали, что ли?! Правильно, сидите у себя в своём Задрочинске и другим скажите, чтобы не рыпались!”, “Приехали гости города и оскорбили гостей города, все норм”, “Вы своих видели? Мыши”, “У себя в колхозе будешь рассказывать, что и как. А потом не любят их, видите ли! Задолбали!”, “Это, милочка, ваши землячки к нам понаехали, вот и любуйтесь ими”, “(Все сообщения набрали много одобрительных лайков, а это — аж 782 штуки) Я готов по городу ходить в рваных семейках — только уезжайте”

6. 7 лет назад, 26 сентября 2013 года, вот такие красавцы посещали Ялту. Заходы MSC Orchestra планировались на 2014 год. А приплылО сами знаете шо…

P.S. “Сколько совок ни корми — хоть Ленд-лизом, хоть “ножками Буша” — совок останется совком! Князи из грязи. Их хоть в лоб, хоть по лбу — все равно мороженое по 15 копеек — самое вкусное, а колбаса по 2,20 — предел мечтаний, и 2 часа в очереди слюнки пускать, а потом резать толщиной в лист на бутерброд. Какую страну просрали…”, — написал крымчанин.