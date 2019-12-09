1. Европа не понимает, что Украина сейчас фактически прикрывает ее. И если Украина не устоит перед российской агрессией, то россия двинет дальше со всеми вытекающими последствиями для Европы. Прочтите сообщение Олега Сенцова с кинофестиваля в Берлине, на котором бывшему политузнику не дали выступить: “Я бывал на многих киношных церемониях награждения, и эта была однозначно лучшая из них. Уже ради того, чтобы увидеть вживую прекрасную Жульет Бинош, стоило сюда приехать. Соблюсти баланс между торжественностью, непафосностью и юмором на подобных мероприятиях очень трудно, но организаторам EFA это удалось. Одна ария в честь Вернера Херцога чего стоит, когда певицу возили по сцене в лодке — привет "Фицкаральдо". Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся. В общем, этот немой номер мне пришелся не очень по душе, а когда выяснилось, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане "Москва", многое стало понятно. Конечно, я туда не пошел. Мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов”.

2. Депутаты Европейского парламента направили письмо в Apple из-за отображения аннексированных Крыма и Севастополя “российскими” в приложениях компании на территории россии. “Невозможно игнорировать страдания крымчан под российской аннексией, включая дело Олега Сенцова, крымского режиссера и активиста, ставшего лауреатом премии Сахарова-2018 "За свободу мысли" после пяти лет несправедливого заключения. Много других крымских политических заключенных остаются заключенными в россии по сфабрикованным делам. Тревожное решение Apple придерживаться российскому геополитическому давлению вместо признания этих человеческих страданий должно измениться”.

3. “Раздевали до пояса, сумку выпотрошили. Это все длилось на протяжении 2.5 часов”: оккупанты снова удерживали, допрашивали и морально издевались на админгранице между Крымом и Херсонщиной над правозащитником Абдурешитом Джеппаровым, у которого 27 сентября 2014 года оккупанты похитили сына и племянника — Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. С тех пор о них ничего неизвестно.

4. Российские оккупанты провели очередные военно-террористические учения в захваченном украинском Севастополе.

5. По Ялте шнырят педофилы. Девочку 12-ти лет несколько дней назад изнасиловали. Много других случаев, когда детям удалось вырваться из рук маньяков. Прям гастроль у них, видимо. Замостные, ясен пень. Там у них — это скрепа. Теперь и вся Ялта увешена фотороботами насильников, в школах проводят собрания, детей стараются не отпускать одних…

6. Оккупанты в лице представителя путина Александра Молохова выступили с предложением о разработке и внесении на рассмотрение ООН резолюции, текст которой осуждал бы санкции против Крыма, которые носят, по заверению оккупантов, “античеловеческий характер”. А как же заявление путина о том, что “санкции только на пользу”, и вся эта ересь про ржущие Искандеры?

7. Оккупанты попросили жителей Крыма сделать запасы воды из-за отсутствия водоснабжения 9 декабря в ряде крымских регионов — в связи с “производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения”. Мутят что-то.

8. Зубков скулит, что сейчас в Крыму хуже, чем при немецких нацистах: “К сожалению, в современной россии побеждает зло. Закрытие парка "Тайган" в российском Крыму считаю полным позором крымской власти, ибо это сделано исключительно по её настойчивому желанию. О зверствах и жестокости фашистов во время Великой Отечественной войны 1941-1945 написано немало. Но даже немцы на оккупированных территориях не закрывали зоопарки. Так, зоопарки работали в оккупированных Николаеве, Киеве, Одессе и в других городах. Получается, что сегодня хуже, чем при немцах?!”. На фото по ссылке — Зубков приветствует оккупантов, которые пять лет спустя закроют его зоопарки!

9. Ватники Севастополя все никак не успокоятся из-за очередной нанореконструкции центра города, в результате которой уничтожают исторический облик улиц: “Рулит, “континент”. Они приехали в тепле отогреться и денег заработать!!! А на исторический город и его жителей им наплевать. Попробовали бы они так отнестись к Питеру и его жителям!!!??? Историю Севастополя надо изучать и уважать!!!”, “Лайно, бл*дь, безродное!! Уеб@ло из Крима на блевотний мордор, сук@бл*дьнах*й”.

10. Дерево, которое растет под окнами ныне оккупационной администрации Ялты, украсили шарами, которые подсветили цветами флага Украины. Кругом бандеровцы и агенты Госдепа, не иначе. Жителям города в основном понравилось. Только самые упоротые подняли вой по этому поводу.

P.S. Как тюрьму ни украшай, она останется тюрьмой! Так же и с оккупацией… Не спасут ни шары в приятных глазу цветах, ни помощь оккупантам в захвате Крыма — ведь даже коллаборанты спустя несколько лет после радостного махания сриколорами вновь сравнивают российский оккупационный режим с нацистским. Да и сами оккупанты признали захват полуострова — “античеловеческим”, традиционно переложив вину на жертву своей агрессии — Украину… Все по лекалам смердящего “русского мира”.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.