1. На полигоне “Ягорлык” Херсонской области, соседствующей с аннексированным россией Крымом, украинские военные проводят боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов

2. Тем временем в Крыму: “Сегодня (31.10.2019) много военной техники, танки, броневики, машины в сопровождении полиции ехали в сторону Херсона. Может слышал кто, что намечается?”

3. В акватории захваченного Керченского пролива оккупанты проводят военно-террористические учения, в ходе которых учатся “отражать нападение” в проливе. Всё на этих ублюдков кто-то нападает да нападает…

Новини С избранием Зеленского ненависть и истерики в России не прекратились

4. Т.н. “мэрия” Евпатории отправила в оккупационный “суд” вопрос о сносе храма Православной церкви Украины (ПЦУ) в городе, сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент

5. Днепровский районный суд Киева отпустил из-под ночного домашнего ареста т.н. “экс-министра здравоохранения” оккупационного правительства Крыма Петра Михальчевского, который совершил госизмену, начав служить оккупантам. Оккупанты коллаборанта поматросили и бросили

6. Оккупанты продлили арест до 5 февраля 2020 года фигурантам алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” Ленуру Халилову, Руслану Нагаеву, Руслану Месутову и Эльдару Кантимирову, которых задержали после обысков 10 июня. Всех обвиняют традиционно в “терроризме”

7. Отравленная собака во дворе, подкинутая взрывчатка и обыск без постановления “суда”: оккупанты отклонили апелляционную жалобу адвоката на арест проукраинского активиста Олега Приходько, которого обвиняют в намерении совершить “террористический акт”.

8. На админгранице с Крымом оккупанты задержали гражданина Украины и арестовали на 2 месяца. Оккупанты сообщили, что он якобы пытался попасть на полуостров под другой фамилией

9. В Керченском политехе, в котором год назад благодаря оккупантам произошел теракт с десятками жертв, продолжают дрессировать студентов и преподавателей, что нравится далеко не всем: “Анонимно. В политехническом колледже детей в 4 градуса вывели на учебную эвакуацию в одних кофтах. Вот так вот мы заботимся о детях”, “В пожар ты сильно о куртке думать будешь?”, “Так одно дело — пожар, другое — учебка, которая каждую неделю проходит”

10. В россии вступил в силу закон о “суверенном Рунете”, который оккупанты будут применять и в Крыму. Операторы связи обязаны устанавливать технические средства, способные определять источник трафика

11. В ходе тестирования на “суверенность Рунета” с функцией глубокой фильтрации трафика (DPI) в сетях уральских провайдеров произошел полномасштабный сбой. Прослушка не справляется с потоком информации. Кстати, в Крыму хронически глючит Viber по той же причине

12. Украинец пытался провезти в Крым 280 упаковок “запрещенки”: 280 упаковок посадочного материала, пестициды, стимуляторы и регуляторы роста растений изъяли оккупанты. Все это в Крыму дорого и дерьмо некачественное

13. Часть оккупированного Севастополя рано утром накрыл масштабный блэкаут. Путинские энергохвосты традиционно начали подмерзать. Поздравляю с первыми холодами! Вместе с электричество пропали вода и без того паршивая связь: “Только что практически по всему Гагаринскому району на очень короткое время был выключен свет”, “Короткое время… Около двух часов!!! Что же для вас продолжительное время???”, “Не было три минуты. И связь упала от слова совсем”, “На Ефремова не было два часа!!!”, “Я уже было подумал, что изоляция Рунета началась”, “И воду отключили”, “А в Казачке нет воды”

14. Керчь, в которой последние несколько дней обострилась проблема с водоснабжением, сегодня тоже частично осталась без электричества: “Кто знает, почему на Ворошилова света нет?”, “Света нет, потому что воду включили. Что-нибудь одно, батюшка”

15. Севастополь. Медицина гавани. “Маразм крепчал, но мы держались. В помощь медперсоналу поликлиники были направлены студентки медицинского колледжа Севастополя”, — сообщили пропагандона. Хоть не строительного — и то хорошо! Но очередей меньше не стало, и к врачам все так же трудно попасть

P.S. “Что там ни говори, а октябрь для Керчи стал месяцем печальным. 17 октября прошлого года трагедия полоснула город так, как никогда прежде не случалось, "ознаменовав" гибелью детей и взрослых вхождение в глубинную сущность "русского мира". А нынче публичной печали предаются моряки рыболовецкого судна "Норд", еще год назад гордо выпячивавшие грудь колесом и чувствовавшие себя настоящими героями и истинными российскими патриотами…”. В заключение выпуска предлагаю прочесть статью с мнением крымчанина о том, как оккупанты кидают своих самых ярых адептов, которых еще недавно таскали по лживым каналам в пропагандистских целях, обещая золотые горы за публичное предательство Украины. Но к предателям Украины и в самой россии относятся как к предателям https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-predatelstvo-bez-kompensacii/30247631.html

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