1. На КПВВ “Каланчак” российскими оккупантами задержан активист, проживающий в Старом Крыму, — Абдурахман (Владимир) Ульчицкий, который вместе с супругой провожал своих родственников на материковую Украину. Оккупанты выпотрошили весь телефон задержанного — проверили контакты и переписку (на заметку нашим крымчанам)

2. Мать арестованного оккупантами в аннексированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука Катерина Кашук выехала на материковую Украину вместе с семьей, опасаясь преследований. Об этом ее попросил сам сын во время судилища: “Когда я с ним разговаривала в суде, он сказал: "Мама, вам нужно обязательно отсюда уехать. Здесь очень много материала на вас. И ты должна немедленно отсюда уехать. Вся семья должна уехать. Здесь много доносов и много всякого материала… Мы взяли два чемодана и переехали сюда (в Киев). Оставили там все. Дом… Все, что было”. Кроме того, сегодня утром стало известно, что арестованный Денис Кашук отказался от независимых защитников. Родные Кашука уверяют, что “он вынужден это делать ради безопасности своих близких”

3. Гендиректор ФК “Севастополь” Валерий Чалый пожаловался на состояние крымского футбола: “Я могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но не одна федерация, ни крымская, ни севастопольская — не входят в РФС (российский футбольный союз)”. По мнению этого махрового ватника, Украина и УЕФА виноваты в том, что россиюшка забила на крымский футбол (и спорт в принципе), опасаясь полезных, как говорил путин, санкций. Украина и УЕФА виноваты в том, что россия оккупировала Крым, усложнив жизнь этого ватного имбецила, который считает Крым “российским”, но скулит, что с ним не согласны нормальные люди, организации и страны

4. Казахская авиакомпания “Euro-Asia Air” выплатила штраф Украине в размере 136 тысяч гривен за нарушение воздушного пространства над аннексированным россией Крымом. 8 августа 2019 года авиакомпания выполнила полет в пределах запрещенной зоны над полуостровом. Свою вину авиакомпания признала. Тем временем суммы штрафов за нарушение воздушного пространства над Крымом только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен

5. Бостонский джаз-клуб “RegattaBar” отменил назначенное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана после того, как в клубе узнали, что рашист поддерживает путина, военную агрессию против Украины и незаконно посещал оккупированный Крым. Кстати, у ватника есть и гражданство США, несмотря на то, что он является членом партии путина и строит из себя великого патриота россии. Пусть дудит теперь в поезде замостовом

6. Проблема водоснабжения Керчи, как и других городов Крыма, никуда не делась: “Кто-нибудь знает, почему на Солнечном проточная вода воняет канализацией, на вкус такая же, и липкая?”. Ответы: “На вкус такая же)))”, “Канализационный сомелье”, “Ничего страшного. Космонавты на МКС месяцами пьют такую воду и даже кофе заваривают. И не жалуются. Представьте, что вы в космосе”, “Представьте, что вы в россии, и вам отключили днепровскую воду”

7. Жители Керчи радуются не только канализационной воде из-под крана, но и тому, что жизнь стала еще поездатей с запуском второго нанопоезда из Москвы: “Событие года. Еб*нуться. Поезд не видели никогда с москвичами”, “Поддержу комменты. Прям чудо-чудное свершилось. Вы бы работу людям дали с норм оплатой, цены снизили бы на продукты! Дали бы возможность жить, а не выживать!”, “Такое шоу из моста сделали. А Керчь как была в жопе, так и осталась”, “Москали приехали”… И еще такой диалог понравился: “ — А китайцы с японцами ржут, какая рухлядь ездит по русской стройке века. — Где это можно увидеть? — Что увидеть? Наши поезда? Или их? Или где увидеть, что мир не такой, как по телевизору показали? Риторические вопросы”

8. “Глава администрации Багеровского сельсовета” Елена Хрони встретила первый поезд флагом Сербии. Ну, подумаешь, не выучила коллаборантка расположение цветов флага мразии, патриоткой которой хочет явить себя миру, чтобы выслужиться перед захватчиками… но не вышло

9. Поездом занесло? Понаехавшие из Северной Осетии ограбили кафе в селе Источное Перекопского (Красноперекопского) района Крыма. После этого понаехи сели в авто и рванули с места преступления, но машина вылетела в кювет, в результате чего водитель-понаех погиб на месте, еще одного понаеха доставили в больницу, а третьего, который уже имел судимость, поймали в 10 км от места ДТП

10. У нациста Горного на Фейсбуке полыхает. Мордатый негодует о своем — об украинских паспортах крымчан. “Паспортная проституция”, говорит! Расстрелять требует! Горному поясняют: “Товарищ Горный, а может, тогда стоило по-сталински поступить? Не миндальничать с оккупированным населением, а на Колыму отправить — как прибалтов, прусаков, финнов? И заселить Крым русскими переселенцами — вместо татар и прочих украинцев? Че уж стесняться. Все равно вы мечтаете “паспортных проституток” к ногтю прижать. Так смелее уж”, “Сдам украинский, как только все москвичи сдадут израильские и британские. Но условие: они первые. Обновление украинских паспортов идет серьезными объемами — здесь Горный верно информирован. Ну и что?! Заменить население материковыми (прим — россиянами) не удастся. Проверено на Прибалтике мною, я служил там”, “Нахрена мне страна с шикарной витриной? А за витриной — просроченный кефир и директор, тр*хающий несчастных продавщиц в подсобке. По поводу жителей с двумя паспортами: россия забрала всех жителей Крыма оптом и без разбора. Наобещали златые горы. Вопросы на референдуме тоже были весьма лукавыми, и обещали толерантность. Все проходило в спешке и наскоком. Теперь пришло похмелье и осознание проблем. Думаю, стоит отнестись к крымчанам понежнее, а то и без паспортов разбредутся”

11. Предлагаю вашему вниманию видео из самого ватного города Крыма — Севастополя, где пропагандоны провели опрос на улицах по теме украинских паспортов. Львиная доля опрошенных категорически приветствуют или не имеют ничего против обновления старых украинских паспортов и получения новых биометрических. Один дядька не побоялся сказать, что продавшим свою Родину (Украину), надо сидеть на оккупированной территории под санкциями, и не рыпаться. Категорически против украинских паспортов — понаехавшие с соответствующим акцентом. Но это от зависти, т.к. понаехам ничего не светит в этой жизни. В конце сюжета ватная понаехавшая падла заявила: “Если они хотят жить в Крыму, пускай лучше русские паспорта делают. Все-таки Крым — это россия. Надо с этим смириться, и либо стать россиянином, либо ДОМОЙ ЕХАТЬ”. Придет время и ты, кусок понаехавшего дерьма, узнаешь, каково тебе будет ехать ИЗ МОЕГО ДОМА к себе домой… даже не успеешь собрать чемоданы…

12. Правильно раскрашенный указатель возле дороги Алушта-Судак радует глаз любого нормального крымчанина в этом темном царстве

P.S. “Как-то не думал ранее о том, что лучшим подарком для моих родителей на Новый год станут лекарства и шоколад с материковой Украины”, — написал наш человек из Крыма… Тем временем оккупанты нам под елку шестой год подряд несут одни и те же “подарки”…

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