1. В оккупированном россией Севастополе неизвестные продолжают рисовать украинские Тризубы и флаги

2. Министерство иностранных дел Украины к годовщине начала Большого террора тридцатых годов ХХ века напомнило о сталинском геноциде крымскотатарского народа, а также об аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, на территориях которых россия проводит массовые репрессии: “убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали обычным явлением”

3. “Верховный суд” россии отказался пересмотреть решение о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. “По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Россия уничтожает еще одну украинскую религиозно-культурную группу и продолжает зачистку Крыма от всего украинского”, — написал адвокат Сергей Заец. Напомню также о том, что единственную церковь ПЦУ в Евпатории оккупанты приказали снести

4. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым объявило об индивидуальном сопровождении выпускников, которые готовятся поступать в украинские вузы в этом году. Д

5. Путинская суперяхта GRACEFUL с выключенным AIS замечена на рейде Севастополя в сопровождении целой эскадры охраны ЧФ. Напомню, пару дней назад в Крым приехал Медведчук, а следом прошла инфа о прилете в Симферополь ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 из путинского авиапарка

6. Саки, Новофедоровка. Оккупанты на истребителях развлекают скрепную вату на пляже. А бомбить будут? Турысты заждались

7. Экипажи танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора — россии — проводят очередные военно-террористические учения на полигоне в оккупированном Крыму

8. В стогах, полях, на берегу кислотоотстойника! Как диды! То есть — бабы: “Уважаемые беременные женщины г. Армянск. В связи с тем, что роддом в г. Армянск временно закрыт, всех рожениц доставляют в роддом г. Евпатория. ПроЗьба заблаговременно вызывать бригаду СМП, чтобы было время благополучно доставить вас в роддом. Иначе будете рожать в машине!!!”

9. “По наблюдениям местных жителей, которые выросли в этом регионе, Тайганское водохранилище еще никогда в истории не было столь мелководным. Всего оно может вмещать до 35 млн кубометров, а сейчас там осталось, быть может, полтора млн кубометров, которые едва покрывают дно”, — скулит Зубков, который помог это дно притащить в Крым. Предатель также добавил: “Ситуация настолько тяжелая, что глава Крыма согласился с предложением провести трубы и выкачать эти остатки. С этим управились за четыре дня, а потом еще две недели переделывали, потому что они везде давали прорывы. Мне кажется, что все это полумеры”

10. Жители села Черноречье жалуются оккупантам в Севастополе на дефицит воды в колодцах. Оккупанты обещают организовать водовозки. Наш крымчанин сообщил о том, что вода в колодцы перестала поступать, т.к. оккупанты не чистили русла: “Оккупанты и вата жалуются на засуху и отсутствие воды в Северо-Крымском канале. Воют о негуманных действиях Украины. Строят планы вторжения в Херсон для его аннексии. А потом своим рукожопством и бездействием наворачивают систему генерации воды в горном Крыму и Севастополе. Оказывается (кто бы мог подумать), если не чистить русло реки Ай-Тодорки, то (ВНЕЗАПНО) начинает мелеть Шулинское водохранилище, которое питает водой колодцы Чоргуни (Черноречья)”

11. “Впервые такое, что вода в скважине просто закончилась”: на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района оккупированного Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды. Скважина, которая питала село, пересохла. Без воды осталось около 1800 человек

12. Мне точно известно, что в Первомайском районе, в 10 км от Феодосии, тоже сохнут скважины. Есть информация о двух скважинах, они на частных территориях, глубина от 20 до 30 м. Даже странно, что только на 7-ом году оккупации накрылись. По Феодосии верховая вода на 8-10 метрах исчезла еще в 2016-2017 годах.

13. Оккупанты в Крыму проведут эксперимент по вызову воды с неба. Карманы российских налогоплательщиков на это бессмысленное мероприятие обнулят более чем на 25 млн рублей

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 24 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе умер один человек. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1703 человек, в том числе 356 в Севастополе. Умерло 45 человек, в том числе 10 — в Севастополе

15. Ялта. Раньше, когда сюда летом приезжали отдыхающие, никому бы и в голову не пришло запирать на ночь обычный автомат по продаже воды. Но теперь, когда вместо отдыхающих приезжает спецконтингент, на ночь автомат оборудуется стальным русофобным (зачеркнуто) антивандальным “намордником”

P.S. Мы в Крыму постоянно сталкиваемся с тупостью понаехавших, и это мягко сказано. Одной из таких историй поделился сегодня наш крымчанин: “Скоростная электричка Севастополь-Евпатория. Контролер объясняет пассажиру, что тот ебл@н: взял чек из автомата, а билет забыл. Пассажир с руснявым акцентом: “Вы дАльше пАйдёте и все астальные тАкие же будут!”. Русне быть тупой вместе намного интереснее”.