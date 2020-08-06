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Новости Крымнаша. Им быть тупыми вместе намного интереснее

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Суспільство
1,0 т.
Новости Крымнаша. Им быть тупыми вместе намного интереснее

1. В оккупированном россией Севастополе неизвестные продолжают рисовать украинские Тризубы и флаги

Новости Крымнаша. Им быть тупыми вместе намного интереснее

2. Министерство иностранных дел Украины к годовщине начала Большого террора тридцатых годов ХХ века напомнило о сталинском геноциде крымскотатарского народа, а также об аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, на территориях которых россия проводит массовые репрессии: “убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали обычным явлением”

3. “Верховный суд” россии отказался пересмотреть решение о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. “По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Россия уничтожает еще одну украинскую религиозно-культурную группу и продолжает зачистку Крыма от всего украинского”, — написал адвокат Сергей Заец. Напомню также о том, что единственную церковь ПЦУ в Евпатории оккупанты приказали снести

4. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым объявило об индивидуальном сопровождении выпускников, которые готовятся поступать в украинские вузы в этом году. Д

5. Путинская суперяхта GRACEFUL с выключенным AIS замечена на рейде Севастополя в сопровождении целой эскадры охраны ЧФ. Напомню, пару дней назад в Крым приехал Медведчук, а следом прошла инфа о прилете в Симферополь ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 из путинского авиапарка

Новости Крымнаша. Им быть тупыми вместе намного интереснее

6. Саки, Новофедоровка. Оккупанты на истребителях развлекают скрепную вату на пляже. А бомбить будут? Турысты заждались

7. Экипажи танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора — россии — проводят очередные военно-террористические учения на полигоне в оккупированном Крыму

8. В стогах, полях, на берегу кислотоотстойника! Как диды! То есть — бабы: “Уважаемые беременные женщины г. Армянск. В связи с тем, что роддом в г. Армянск временно закрыт, всех рожениц доставляют в роддом г. Евпатория. ПроЗьба заблаговременно вызывать бригаду СМП, чтобы было время благополучно доставить вас в роддом. Иначе будете рожать в машине!!!”

9. “По наблюдениям местных жителей, которые выросли в этом регионе, Тайганское водохранилище еще никогда в истории не было столь мелководным. Всего оно может вмещать до 35 млн кубометров, а сейчас там осталось, быть может, полтора млн кубометров, которые едва покрывают дно”, — скулит Зубков, который помог это дно притащить в Крым. Предатель также добавил: “Ситуация настолько тяжелая, что глава Крыма согласился с предложением провести трубы и выкачать эти остатки. С этим управились за четыре дня, а потом еще две недели переделывали, потому что они везде давали прорывы. Мне кажется, что все это полумеры”

10. Жители села Черноречье жалуются оккупантам в Севастополе на дефицит воды в колодцах. Оккупанты обещают организовать водовозки. Наш крымчанин сообщил о том, что вода в колодцы перестала поступать, т.к. оккупанты не чистили русла: “Оккупанты и вата жалуются на засуху и отсутствие воды в Северо-Крымском канале. Воют о негуманных действиях Украины. Строят планы вторжения в Херсон для его аннексии. А потом своим рукожопством и бездействием наворачивают систему генерации воды в горном Крыму и Севастополе. Оказывается (кто бы мог подумать), если не чистить русло реки Ай-Тодорки, то (ВНЕЗАПНО) начинает мелеть Шулинское водохранилище, которое питает водой колодцы Чоргуни (Черноречья)”

11. “Впервые такое, что вода в скважине просто закончилась”: на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района оккупированного Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды. Скважина, которая питала село, пересохла. Без воды осталось около 1800 человек

12. Мне точно известно, что в Первомайском районе, в 10 км от Феодосии, тоже сохнут скважины. Есть информация о двух скважинах, они на частных территориях, глубина от 20 до 30 м. Даже странно, что только на 7-ом году оккупации накрылись. По Феодосии верховая вода на 8-10 метрах исчезла еще в 2016-2017 годах.

13. Оккупанты в Крыму проведут эксперимент по вызову воды с неба. Карманы российских налогоплательщиков на это бессмысленное мероприятие обнулят более чем на 25 млн рублей

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 24 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе умер один человек. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1703 человек, в том числе 356 в Севастополе. Умерло 45 человек, в том числе 10 — в Севастополе

15. Ялта. Раньше, когда сюда летом приезжали отдыхающие, никому бы и в голову не пришло запирать на ночь обычный автомат по продаже воды. Но теперь, когда вместо отдыхающих приезжает спецконтингент, на ночь автомат оборудуется стальным русофобным (зачеркнуто) антивандальным “намордником”

Новости Крымнаша. Им быть тупыми вместе намного интереснее

P.S. Мы в Крыму постоянно сталкиваемся с тупостью понаехавших, и это мягко сказано. Одной из таких историй поделился сегодня наш крымчанин: “Скоростная электричка Севастополь-Евпатория. Контролер объясняет пассажиру, что тот ебл@н: взял чек из автомата, а билет забыл. Пассажир с руснявым акцентом: “Вы дАльше пАйдёте и все астальные тАкие же будут!”. Русне быть тупой вместе намного интереснее”.

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Джерело:Блог КРЫМского бандеровца
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