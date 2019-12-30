1. Очередей почти нет, а коррупции — нет вовсе, заверяют работники нового центра предоставления административных услуг в Чаплинке (свободная от рашизма Херсонская область). Вежливые специалисты, быстрое обслуживание, мягкие диваны, современная техника и удобства для родителей с детьми. В этом населенном пункте, недалеко от административной границы с временно аннексированным россией Крымом, проживают около десяти тысяч человек, а самые частые гости — крымчане, которые оформляют ID-карты, загранпаспорта, водительские удостоверения и земельные участки. Всего здесь оказывают более 170-ти услуг. Посмотрите, как это происходят и что говорят жители Крыма, многие из которых просят не показывать их лица, т.к. в Крым пришел 1937 год

2. Понаехавший из Северной Осетии рашист, который устроился в службу такси, избил своего пассажира за замечание: “Таксист поехал не туда, а на замечание, что он не туда едет, очень агрессивно отреагировал и сказал, что он не знает города и едет по навигатору. На просьбу повернуть к нашему дому, а не объезжать, водитель агрессивно и неадекватно отреагировал. После того, как его попросили просто довести до дома, ругань с его стороны продолжилась и переросла в словесную перепалку. После этого водитель остановил машину, вышел из нее и вытащил меня из машины, порвав пальто. Затем он нанес удары по лицу и голове, повалил меня на землю и продолжил избивать, сопровождая это словами о том, что нас, русских, надо всех мочить. Хотя я, прямо скажем, не русский по национальности”, — рассказал пострадавший, у которого в больнице диагностировали перелом носа, ушиб мягких тканей лица, повреждение пальца на руке, а также подозрение на тупую травму глаза. Зато без бандер?

3. В Севастополе понаехавшие из россии горцы перекрыли дорогу и плясали лезгинку. А очередь из автомобилей ПОКОРНО ждала, пока они потанцуют и освободят проезжую часть. Ватники интересуются в соцсетях, “нормально ли блокировать проезжую часть?”. Хорошо теперь в Крыму, не то что до оккупации

4. Симферополь. Благодарная гавань мстит кизяку Сергею Акимову. Сегодня ночью был совершён поджог авто Акимова. Ровно месяц назад, 28 ноября, у помогавшего россии оккупировать Крым ватника проводили обыск гестаповцы из центра “Э” (“центра по противодействию экстремизму”). Акимов — активный пособник оккупантов, но в припершейся гавани “россиюшку” не признал. Очень гавкучий. Сильно прозрел — почти до ясности сознания, за что гавань вовсю его щимит. Благодарная потому что.

5. Пропагандона “Фонтанки” и пассажиров первого скрепного поезда в аннексированный Крым внесли в базу данных сайта “Миротворец”.

6. До запуска поездов по мосту-скрепе часто читал и слышал, что “теперь вокзалы Крыма оживут/заживут”. Посмотрите, как “зажил” и “ожил” ЖД вокзал Джанкоя: “Вспомнилось, как в былые годы поезд останавливался у оживленного перрона, и вдоль состава ходили джанкойцы, предлагая всё: фрукты — ведрами, рыбу — вязанками, арбузы, дыни, варёную курицу, пиво, даже комплексные обеды, горячие и вкусно пахнущие”, — ностальгируют люди по былым временам.

7. Симферополь. Поездатая жизнь вокзала. На входе в итальянский дворик стоит женщина, которая всех пассажиров направляет ко внутреннему входу в вокзал. Пассажиры, которые приезжают по старинке минут за 20-30, видят ОГРОМНУЮ очередь, человек из 150-ти! Все ждут досмотр багажа и прохождения через рамку… Кроме того, многие не знают, что часть улицы Гагарина перекрыта, и идут по ней ПЕШКОМ — с чемоданами до ЖД вокзала. Как скучно мы жили до оккупации!

8. Питаться в Крыму можно только свойским у своих. Еще надо знать, где купить украинское. С тряпками — проявлять находчивость. Лечиться ничем нельзя, строить — тоже беда. Мы пишем об этом все годы оккупации. Вот и нацист Горный подтвердил: “Я уверен, что снижения цен в Крыму не будет. Крымский мост позволил улучшить логистику, уменьшить сроки поставки, чуть снизить косты. Возможно, немного снизится ценник на металл, лес и сыпучие материалы, но не более. Цены будут только расти, и это исключительно системная проблема Крыма, которую административно не решить. Почему? Я готовлю об этом материал, который даст ответ. Занимаясь его подготовкой, я с удивлением узнал, что половина Coca-Cola в Крыму поддельная. Не лучше ситуация и с другими товарами”. Но Горный также написал, что покупать надо только в сетевых магазинах, а не в мелких и на рынках, что, конечно, является ложью, т.к. в супермаркетах практически все — сплошное российское дерьмо.

9. Новый год — не повод расслабляться: в оккупированной Феодосии песнями, плясками и маршем детей в военной форме по улицам города “отпраздновали 78-ую годовщину Керченско-Феодосийской десантной операции”. Идиотам нет покоя — победобесие нон-стоп. Для справки: в результате этой бездарно спланированной операции во время Второй мировой войны погибли около 40 тысяч советских солдат (были убиты, утонули, замерзли, пропали без вести), потери немецкой армии составили около 10 тысяч человек. В Керчи 2 июня 2019 года, на 98 году жизни, умер ветеран Второй мировой войны, почетный гражданин Керчи, последний участник упомянутой операции, крымский партизан Александр Лубенцов. Как у вас ноги не отсохнут от этих плясок на костях?

10. Ялта. Сначала была йолка — неплохая, симпатичная. Потом оккупанты поставили двухметровый забор — от скрепоручек. После наших фуканий в интернетах — поменяли на просто забор, пониже. Заборная эпопея прям, и, наверняка, еще не конец. Тем временем понаехавшая рашистка написала, что елки надо озаборивать, т.к. “наши люди” обязательно что-нибудь сломают или украдут, поэтому — “заслужили” забор. Рашистка привыкла, что на россии, в ее родной Мордовии, откуда она понаехала, живут именно такие “наши люди”, которые понаехали вместе с ней. Ибо до оккупации наши елки не огораживали заборами, и игрушки никто не воровал.

11. Жители Феодосии в предновогоднем настроении: “Уважаемый водоканал. Горите вы в аду. Задолбали с этими вечными выключениями воды. То она у вас закончилась в резервуарах, то насосы включили, то давления не будет "неизвестно сколько". 21 век на дворе, а я мыться в тазике должна, потому что нет давления и не идёт горячая вода. Желаю вам в новом году до 2021 мыться в тазике и зиму сидеть без горячей воды! Мойтесь в холодной!”

P.S. “Повалил меня на землю и продолжил избивать, сопровождая это словами о том, что нас, русских, надо всех мочить!”… Ватники, а в Крыму кого-нибудь до оккупации избивали с такими словами? А дорогу перекрывали, чтобы сплясать гопак? Не? Вот и я не помню. То ли дело лезгинка. Да? Все еще “зато без бандер”?

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