1. Прокуратурой АР Крым совместно с украинскими правозащитными неправительственными организациями в период с 06.10.2017 года по настоящее время направлено 6 информационных сообщений в Международный уголовный суд.

2. Один из координаторов движения “Евромайдан-Крым” Андрей Щекун, побывавший в плену у российских боевиков и после освобождения переехавший в Киев, передал освобожденному вчера из российского гетто украинскому активисту из Крыма Владимиру Балуху вышиванку, вышитую переселенкой из Крыма Еленой Илюшиной.

3. Путин назначил нового главу оккупационного “МВД” Крыма. Им стал понаехавший Павел Каранда.

4. Прокуратура АР Крым призвала не принимать участие в незаконных выборах на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения незаконных выборов. В прокуратуре АРК напомнили, что сообщили т.н. “главе избиркома Крыма” Михаилу Малышеву о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти, объявив его в розыск.

5. Учитель симферопольской школы сделал рассылку родителям: “Уважаемые родители, завтра (08.09.2019) выборы. Прошу вас проголосовать и отписаться мне”. Эта же учительница в предыдущей рассылке написала, что дети должны “выучить слова гимна” — оккупантов, конечно же. Напомню, жители Яны-Капу (Красноперекопска) сообщали о том, какими методами оккупанты заставляют их явиться на “избирательные участки”.

6. В евпаторийской школе №16, где оккупанты сделали “избирательный участок”, неожиданно заиграл гимн Украины. Ватка слегка в шоке.

7. В Евпатории неизвестные залили красной краской центральный штаб путинской партии “Единая россия” — входные двери и вывеску.

8. До речі, ще про так звані “вибори” в Криму. Кацапи привозять свої “виборчи дільниці”, до лікарень та змушують чергуючих лікарів приймати участь, щоб ходили по палатах і нагадували хворим про так званий “громадянський обов’язок”. Таким чином явка 100%. Вибори па-рускі.

9. В Керчи в детском саду директриса раздала свой номер телефона, чтобы ей отзвонились все с “избирательного участка”, иначе не выплатят “стимулирующие”. В прошлый раз сука не выплатила.

10. Так оккупанты пытаются обеспечить явку на т.н. “выборах” в Крыму: “Действующая в Крыму власть приложила очень большие усилия для того, чтобы обеспечить явку. Почему? Потому что последние избирательные кампании, в том числе и президента россии, которые проводились в Крыму, показали, что явка далека от той, которую хотелось бы видеть. Для этого, я лично знаю, запугивали местных предпринимателей, угрожали увольнениями сотрудникам различных учреждений: школ, больниц и так далее. Уже не по первой избирательной кампании известно, что руководители различных учреждений и предприятий с утра начинали обзванивать, а в некоторых — организовывать конкретную явку на избирательном участке”, — сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял.

11. У крымской ваты сегодня “выборы”. Решил ради прикола опросить всю свою ватную родню и знакомых. Результат — никто младше 60 лет не ходил и не собирается. Говорят, что “не хожу, не верю”, “ложили на них”, “всё решено и так”, “все равно подрисуют”.

12. Несмотря на угрозы и обязаловку, в первой половине дня явка на т.н. “выборах” в оккупированном Севастополе составила около 10%. Голосуют в основном пенсионеры и ихтамнеты. Это самый низкий показатель за 5 лет оккупации. К 15:00 явка по Крыму составила якобы 23,27%, в Севастополе — 20,6%. Думаю, к вечеру дорисуют.

13. В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество “дать принципиальную оценку незаконным действиям россии по организации и проведению так называемых выборов и не допускать никаких контактов на национальном и региональном уровнях с фейковыми институтами российских оккупационных администраций”.

P.S. Весь Крым увешан листовками о “выборах”, которые оккупанты проводят сегодня. Все редкие обсуждения этого процесса, которые были в крымских группах до сегодняшнего дня, сводились к нецензурной брани в адрес всех оккупационных партий, а особенно в адрес путинской “Единой россии”. Завершу сегодняшний выпуск текстом листовок, которые развесили неизвестные в Крыму: “Уважаемые агитаторы криминально-олигархической партии (“Единая россия”), убедительная просьба, в наш дом НЕ ЗАХОДИТЬ!!!! Ваша партия 5 лет агитировала в Феодосии и добилась выдающихся результатов: — Инфляция в 200% и сокращение доходов жителей; — Кадровый бардак в администрации и горсовете; — Засранный город и варварская обрезка деревьев; — КОРРУПЦИЯ В КОЛОССАЛЬНЫХ МАСШТАБАХ; — ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА; ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ; — — ПОВЫШЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. СПАСИБО ЗА ОБМАН НАРОДА!!! ХУЖЕ ЖИТЬ СТАЛ КАЖДЫЙ ИЗ НАС. А МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО У ВАС!!!”. Прочувствуйте ватную боль в каждой строчке. Рядом не хватает листовки с “десятью гарантиями для Крыма”, в которых оккупанты в 2014 году описывали счастье, которое непременно свалится на головы под российским сапогом. Но свалились только камни с неба.

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