1. Под Симферополем найдено изувеченное тело пропавшего без вести 19 октября крымского татарина Люманова Ридвана: “Тело нашего пропавшего без вести соотечественника было найдено под Симферополем, документы были при нем, лицо изувечено… Кто это сотворил и что произошло на самом деле на данный момент неизвестно”

2. В октябре оккупанты совершили в Крыму 2 ареста проукраинских активистов, 6 задержаний, 2 визита в мечети, 1 обыск у крымских татар и вынесли 1 уголовный приговор в отношении крымского татарина.

3. Оккупанты в Крыму продолжают пропаганду службы в армии, воинский призыв и наказание “уклонистов”.

4. Оккупанты из “Центра по противодействию экстремизму” провели лекцию в севастопольском техникуме, где стращали студентов “террористами” и “экстремистами”, которые заполонили планету Земля. Кроме того, оккупанты рассказали о последствиях, если кто-то вздумает приблизиться к организациям, которые рашисты считают “террористическими” и “экстремистскими”. Педагоги учебного заведения, прогнувшись под оккупантов, “отметили актуальность проведения подобных занятий” и поблагодарили полицаев едва ли не в десна. На стене учебной аудитории висит карта россии с Крымом, сриколор и потрет с рожей путина

5. На КПВВ “Каланчак” на административной границе оккупированного Крыма с Херсонской областью с 7 по 15 ноября не будет осуществляться пропуск граждан из-за строительных работ повышенной опасности. “Чаплинка” и “Чонгар” продолжат работу в штатном режиме

6. В Ялте, которая до захвата рашистами была “жемчужиной Крыма” и “городом счастья”, оккупанты объявили режим чрезвычайной ситуации из-за плохого санитарного состояния. Процветание так и прет. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

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7. Вопреки заявлениям оккупантов, с питьевой водой на полуострове становится все хуже. Крымчане в соцсетях демонстрируют масштабы проблемы и делятся неутешительными прогнозами на будущее: “Хотела сделать фильм о 2 симферопольских озерах, но вышло гораздо масштабнее. Пока готовила материал, увидела гораздо больше — масштабы трагедии невероятно потрясают. Спасибо всем, кто передал фото и подсказки исчезнувших водоемов. С водой в Крыму настоящая беда. Они говорят, что в 50-х была похожая ситуация. Пусть не пытаются завуалировать проблему. Тогда населения было в 2 раза меньше… И предприятий было в 10 раз меньше”, “Таких мест сейчас достаточно. Много небольших, локальных водоемов сейчас сухие”, “В Кизиловом тоже озеру кранты”, “Оз Байоглы высохло так, что напоминает лунный ландшафт”, “Кабы снова водовозки не начали по городу ездить. Неизбежно. Никто ни о чем не думает”, “На данный момент в Орлином колодцы пустые. То количество осадков, которое недавно выпало, не повлияло на наполняемость колодцев. Стоит воду экономить и залатать все протечки”, “50-100-150-200 метров — глубина скважин для подъема питьевой воды. Динамика не внушает оптимизма. А что потом будем пить, когда…”, “Могу по западу Крыма сказать. Там, собственно, канала и не было, но скважины были по 50-60 метров. Сейчас на 90 метрах идёт известковая вода, не годная даже для полива”, “О том, что вода становится все более жесткой и минерализированной, говорит и директор предприятия Вода Крыма Владимир Баженов. Если раньше жесткая вода была только в северном Крыму — в Красноперекопске, Джанкое, Первомайске — то теперь эта проблема пришла и в центр полуострова. На жесткую воду, непригодную для питья, жалуются жители Симферопольского и Белогорского районов. Ситуация ухудшается, но Аксенов уверяет, что скоро все наладится”.

8. Ялта. Осень. Еще один бизнес куда-то “улетает” с насиженного (менее 100 метров от моря, рядом с военкоматом) места. Процветаем

9. Коллаборанты, на выход: “Департамент экономического развития” Севастополя возглавил понаехавший с Камчатки оккупант Денис Профатилов

10. Российскую актрису Маргариту Аброськину не пустили в Киев и на три года запретили въезд в Украину из-за незаконных визитов в аннексированный её страной Крым. Рашистка прилетала в Украину на съёмки

11. Я прозрел в 2014 году. До 2014 года россиянин для многих был желательным гостем в Крыму. Сейчас я вас ненавижу!

P.S. Завершит выпуск сообщение жителя Севастополя: “На оживленном перекрестке остановились два таза. Из них вышли кавказские бородачи и начали обниматься. Местные терпилы, собираясь в длинную пробку, робко ожидали, пока новые “хозяева” наобнимаются и позволят плебеям проехать. “Хорошо” жить без бандеровцев!”.

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