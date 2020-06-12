1. Оккупанты опубликовали сфабрикованное видео от ФСБ-Пикчерз с задержанием крымчан, которые, по больному воображению оккупантов, сначала в соцсетях “распространяли материалы экстремистского характера, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности рф”, а потом якобы намеревались взорвать рынок в Симферополе

2. Оккупанты на судилище в Ростове-на-Дону продлили до 14 сентября срок содержания под стражей политзаключенным красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” Арсену Абхаирову, Рустему Эмирусеинову и Эскендеру Абдулганиеву

3. Оккупанты продлили до 15 сентября меру пресечения в виде содержания в СИЗО пяти политзаключенным второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Речь идет о Меджите Абдурахманове, Тофике Абдулгазиеве, Биляле Адилове, Энвере Аметове и Ремзи Бекирове

4. Палач Лефортовского городского суда Москвы Маргарита Котова до 16 августа продлила меру пресечения в виде содержания в СИЗО проукраинскому крымчанину Ивану Яцкину. При этом судилище прошло без участия самого Яцкина, что нарушает даже хилые российские законы

5. Прокуратура АРК направила в суд обвинение в госизмене относительно крымского судьи Белоусова Эдуарда, который изменил присяге, перешел на сторону оккупантов и известен своим активным участием в репрессиях против крымчан

6. Армянск снова дышит кислотой: “Проснулся сегодня в 4 часа, ощущался довольно сильный запах серной кислоты, да и во рту словно спичек пожевал. Интересно, автоматический прибор — газоанализатор — покажет что-то или, как всегда, по нулям?”, — написал понаехавший до оккупации из россии в Крым Виктор Мохов, ныне “депутат”. Жители Армянска подтвердили проблему: “Пошла жара. Увеличилось испарение с линзы кислотонакопителя!!! Сегодня ночью, увы, будет так же”, “Была утром в нашей поликлинике, многие люди о сегодняшней ночи говорят — о выбросах”, “С вечера воскресения началось”, “Красноперекопск. 2-3 дня назад проснулась попить воды около 4 утра, зашла на кухню, а там ужасный запах! Типа тухлого яйца, но как химический. Закрыла окно. Во рту вкус железа”, “Бесплатных путёвок в лагерь уже не будет”, “Сегодня утром, около 06:10, запах присутствовал. Видимо, палящее солнце начало давать свои плоды. Если всё именно так, то это хреново. Вот бы сейчас наш родной канал спас!”, “А я и окна открыть не могу. Утром и вечером, как положено”, “Вечером слышал знакомый запах. Тоже думал, показалось”

7. Оккупанты слегка подтвердили, что жители Армянска и Яны-Капу (Красноперекопска) снова дышат хлористым водородом, о чем свидетельствуют результаты еженедельного мониторинга, которые еще не успели засекретить

8. Оккупанты опубликовали график отключения воды в частном секторе и селах городского округа Армянск в летний период

9. Употреблял спиртное с ватными родственниками, слушал их. Перевод: — Мы ожидали, что суд по MH17 будет против россии. — Наша новая конституция не позволит врагам что-то требовать от нас. — Если в Крыму будет жопа с водой, то наши танки пойдут клином на Украину и освободят канал…

10. Оккупанты констатировали, что Севастополь живет за счет денег из Москвы. Пропагандоны отметили, что “Севастополь не зарабатывает себе даже на прокорм”. Примерно так же Севастополь “кормил Украину” до оккупации — деньгами из Киева

11. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили еще 25 случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 661 человека, в том числе 178 в Севастополе. Умерли 18 человек, в том числе 3 — в Севастополе

12. Ялта. Площадь Советская. Биологическое оружие в действии. Сектанты тоталитарной секты НОД без средств защиты распространяют хвори в центре скопления людей. Ударим по коронавирусу!

13. Ялта. После “карантина” на набережную вернулась группа “Курага”. Но со старого места (под платаном возле ТЦ “Фонтан”) их прогнали, теперь они под другим платаном, в районе примыкания Екатерининской. Радует, что в их репертуаре остаются песни на украинском языке

14. Оккупанты в Алуште ко дню оккупанта установили баннер с ошибкой в слове “россия”. Понаехи усмотрели в этом “украинский след” и “последствия украинского образования”. Крымчане же в ответ дико орут и с понаехов, и с их выводов, и с самой ошибки. Баннер “С Днем Росии!” повесили напротив окон оккупационной администрации города. После скандала в соцсетях баннер сняли и повесили какую-то дешевую тряпку — но уже без ошибок

P.S. Оккупанты вновь подтвердили, что ни Крым, ни Севастополь не в состоянии себя обеспечивать, хотя в 2014 году Кремль вбивал ватникам в головы, что они кормили всю Украину. Тем временем на севастопольском ватофоруме недовольный рашист написал: “Сколько бреда… На те деньги, что вам поступают из бюджета рф, можно было бы внятную программу сделать, понятную для приезжающих в Крым”. Ответом рашисту от местного ватника завершу сегодняшний выпуск: “Бред — это про вас, ТашаН. "Нам" из бюджета поступает то, что разворовывается теми, кого сюда прислала Москва, а крохи перепадают на то, что никак не могут доделать те, кто прислан сюда опять-таки Москвой. Чтобы вы даже не сомневались. Местных до "денег из бюджета рф" не допускают во всех смыслах слова. Оттого и топтание на месте уже 7 лет скоро, нифига доделать не могут. У Аксенова ещё как-то живее, а у нас третий губер, рекомендованный путиным, вызывает зубную боль у всего города. Все, что у нас "невнятно", это про менеджеров из материковой россии. А им очень удобно все на укров валить. Не учите тут нас жить, отдыхайте в Геленджике”. Помню времена, когда ватники ждали “мудрых и профессиональных чиновников из россии”, но эти времена давно канули в лету