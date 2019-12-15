1. “Крымский “Содовый завод” едва пыхтит — оборудование вышло из строя, а купить импортное нельзя — санкции.

Люди увольняются пачками, так как зарплата уже смешная. За ноябрь абсолютно всем не заплатили 16% премии, а инженерно-техническим работникам (ИТР) отменили 35% надбавки за интенсивность труда. В последний момент все же дали жалкие 15%, но каждый ИТРовец получил зарплату на 7-9 тысяч меньше, чем обычно, а рабочий — на 3 тысячи. В конце декабря даже не планируют выдать премию, которая прописана в коллективном договоре. С нового года обещают пересмотреть положение о премировании, чтобы даже не возмущались. Настоятельно рекомендуют не распространяться о плачевном положении. Кто не знает, Красноперекопск (Яны-Капу) — моногород на Севере Крыма, теперь с ужасной экологией и низким уровнем жизни. От зарплат содовиков зависит весь город. Уйти всем в другое место просто некуда — только уезжать. А вот как это обсуждают в городской группе…”, — написал житель Крыма и дал ссылку на паблик ВК, где написано следующее: “Не кажется ли вам, что голые оклады и лишение премий с надбавками — это уже слишком? Такого не было даже в лихие девяностые. И самое главное, что делать? Искать защиту через профсоюз? Так там и не пикнут, профсоюз давно перестал выполнять свои функции. Уезжать из этого города? Вот ни капли не хочется”, “Что простым работягам тогда говорить? Их тоже всего лишили и обрезали”, “(Пишет очень упоротый ватник, работающий на заводе Титан в Армянске) Мы 5 лет без премий работаем”, “Они решили на нас в рай въехать”, “А сколько на Соде зарплаты в среднем? Тысяч 25 есть?”, “Средняя намного меньше, сестра моя 10 получает”, “А зарплата давно позорная у всех, включая начальство. Походу, нас ждут лихие 20-ые”

2. “Митрополит Симферопольский и Крымский (“УПЦ МП”) Лазарь подписал свидетельства о прохождении епархиальной аттестации двумя воскресными школами — при храме в честь Всех святых в Симферополе и при храме святителя Филарета, митрополита Московского и всея Руси, в Севастополе”. Указанные документы были оформлены на основании “положений РПЦ, которые действуют на территории россии”. У кого-то еще остались со мнения в том, что УПЦ МП=РПЦ=ФСБ?

3. Население оккупированного россией Крыма продолжает сокращаться за счет уменьшения рождаемости и увеличения смертности. Положительную динамику роста населения не показывают даже толпы понаехавшей саранчи из замостовья. В общем, процветаем

4. Будни студенчества в оккупации: “керченские студенты соревновались в разборке-сборке Калаша”, — сообщили пропагандоны. Шабаш прошел “в рамках всероссийской информационной акции “Есть такая профессия — родину защищать!”. В конце одебиливающего мероприятия всех согнали в актовый зал, где пришедшие ихтамнеты рассказали студентам “свои впечатления о воинской службе”, после чего в “торжественной обстановке” были вручены погоны “старшинам техникума”, а также их “заместителям”. В заключение все минутой молчания почтили погибших в Афганистане. Репетируют

5. “Официальные власти Сербии не принимали делегацию из оккупированного Крыма и заявили о поддержке территориальной целостности Украины”. Ранее оккупанты сообщали об обратном, но коллаборанты из Крыма встретились лишь с проплаченными Кремлем представителями оппозиции Сербии — по этому поводу в МИД Украины также выразили протест

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6. В центре оккупированного Севастополя у памятника Ленину коммуняки провели митинг, на котором требовали сменить власть и прекратить репрессии в россии. Ватники считают, что репрессии проводят в отношении коммунистов. Путина назвали “проклятием”, которое “вновь научило любить и понимать Ленина и Сталина”. Дурдом на выгуле

7. “Крымские сливы и абрикосы придется сжечь из-за оспы”, сообщили оккупанты, что вызвало такую реакцию у жителей Крыма: “Блть, почему при Украине не было этих древорубов и иже с ними, и все деревья были здоровыми? Какая, блть, зараза приперлась с новой властью и рушит Крым почем зря? Вы спите, что ли, все?”, “(Кизяк Акимов пишет) Что за напасть на Крым? Все не слава Богу. Или это специально, чтобы турецкое и т.д. покупали? За что нас прокляли?”

8. Аннексированный россией Крым и оккупированная россией Абхазия подписали “соглашение о сотрудничестве в сфере бизнеса”, радостно сообщил Гоблин. Можно начинать шутить, ведь всем известно о процветании бизнеса в Абхазии

9. “Уникальная картина, когда заброшенный завод находится почти в центре города. Помимо богатой истории, Евпаторийский молокозавод был одним из лучших не только в Крыму, но и за его пределами. Однако, как это случилось со МНОГИМИ крымскими предприятиями, в 2014 году молокозавод был закрыт и, естественно, разворован. Сейчас заброшенный молокозавод можно даже назвать одним из символов Евпатории”, — сказал житель Евпатории

10. В АДминистрация путина считают, что со стороны “властей Крыма” нет никаких незаконных действий в отношении любителя россии Олега Зубкова и его зоопарков. В Кремле подчеркнули, что “нарушения” Зубкова носят “сознательный характер”. Олежа, твоя песенка, видимо, спета. Выпускай львов!

11. Оккупанты закатывают пляжи Сак в бетон — это называется у них “строительством набережной”, которая нафиг никому не нужна в этом месте. Крымские экологи бьют тревогу — это строительство нарушит местную экосистему и уничтожит естественный береговой ландшафт

12. “Все российские футбольные клубы вылетели из Еврокубков”. Жители Крыма комментируют: “А нафиг им спорт, когда есть Крымнаш? С этого все и началось. Терпилы дотерпилы”, “Ну, ничего-ничего! Как говорили россияне нам, крымчанам, в 2014 году, все у вас наладится!))) Игрозамещение, еврокубкозамещение, спортозамещение!)))))”, “А в итоге, нормальнойжизнизамещение!”, “Правдазамещение — тоже неплохо звучит”

13. В аэропорту “Борисполь” (Киев) 14 декабря украинские пограничники не пропустили в Украину российскую пропагандоншу, которая ранее незаконно въезжала в аннексированный россией Крым

P.S. Оккупанты вновь заявили о совместном рывке Крыма и Абхазии. После предыдущих аналогичных заявлений рывки оккупантов в Крыму пробивали очередное дно. И пока одни предатели Украины причитают и не понимают, за что им эти проклятия — в виде путина в том числе, другие готовятся ко второму раунду девяностых — лихим двадцатым.

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