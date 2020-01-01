1. Незабытые. По ссылке прочтите, кто из крымчан ожидает обмена, находясь в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям в “терроризме и экстремизме”. Очередной новый год десятки семей по-прежнему будут встречать без своих близких.

2. Московские активисты российской инициативной группы “Стратегия-30” провели одиночные пикеты в районе Курского вокзала. Среди требований пикетчиков: освобождение “всех украинских и крымскотатарских пленников” и деоккупация Крыма. Участники акции держали в руках плакаты со словами под фамилией бывшего политузника Олега Сенцова: “обменяли террористов на героев” и “путин Украину не оставит”. В заявлении активистов в соцсетях сказано: “Мы с полной ответственностью заявляем: среди взятых в заложники Кремлем нет ни одного экстремиста и террориста! Террором занимаются те, кто с автоматами врываются в дома к студентам или уводят из семей отцов, сажают их на сроки до 20 лет, а иногда и 24 года дают… Ну и, как обычно, тема деоккупации Крыма и Донбасса — важнейшая! Надо возвращать ворованное”.

3. Оккупанты таки депортировали Евгения Гайворонского, которого ранее вывезли из аннексированного Крыма в Краснодарский край. К счастью для Гайворонского, его вывезли на неоккупированную часть территории Украины, а не к российским боевикам в ОРДЛО, как угрожали ранее: “Как сообщил сам Гайворонский, его в сопровождении ФСБ и миграционной службы россии выдворили в районе пограничного перехода между Украиной и россией Чертково-Меловое (прим — Луганская область). В данный момент Гайворонский должен быть уже в Бахмуте (прим — Донецкая область), откуда он собирается ехать в Киев”, — сообщил Рефат Чубаров. Напомню, перед выдворением оккупанты отобрали у Гайворонского аусвайс.

Евгений Гайворонский

4. “Сегодня мне удалось посетить Олега Приходько в СИЗО, мы обсудили с ним ход дела и детали по обжалованию некоторых позиций. Также мне от Олега Аркадьевича стало известно, что к нему до сих пор не допустили священника, хотя мы ходатайствовали о таких свиданиях 2 раза”, — сообщил адвокат политузника Назим Шейхмамбетов.

Олег Приходько, задержан ФСБ 9 октября 2019 года. Его обвиняют в "подготовке теракта"

5. “В ход идут любые средства и методы ради единственной цели: украинское и мировое сообщество должно знать как можно меньше альтернативной информации о том, что на самом деле происходит в Крыму. Потому что эта информация уж слишком расходится с радужными картинками, которые рисуют российская дипломатия и пропаганда. Но главная проблема как раз заключается не в арестах, штрафах и блокировках, а в том, что ни украинское, ни мировое сообщество особого интереса к жизни в Крыму не проявляют”: уходящий год закрепил за оккупированным россией Крымом статус региона, входящего в мировой топ территорий, наиболее жестких по уровню ограничения свободы слова. Какие события, включая репрессии, на полуострове влияли на одно из фундаментальных прав человека — свободно выражать свое мнение, читайте в материале, а также посмотрите фоторепортаж и видео.

6. Посмотрите, как оккупанты зазаборили поликлинику Судака: “А я скажу — правильно! Нужно больше заборов, оградок и всяческих антитерроров. Особенно здесь. А то вдруг проникнет враг и возьмёт талончик без очереди? На фото поликлиника Судака. Наверное, она что-то знает и готовится отражать скорый наплыв зомби?”, — саркастично комментируют местные жители.

7. Российские оккупанты в преддверии нового года вновь порекомендовали жителям Крыма отказаться от поездок на материковую Украину. Говорят, что там жуткие вещи происходят с крымчанами. Вот прям совсем страшные. Непонятно, на кого на шестом году оккупации эти страшилки рассчитаны.

8. Ялта. На причале между ёлкой и “Коффишкой” оборудовали жрательную зону: киоски, столики, стулья. И завезли туда сено в брикетах. Хотя ягель подошёл бы больше.

9. Как ни печально признать, но лично у меня все года, начиная с 2014-го, проходят впустую. Вместо развития — только деградация. Возможно, в следующим году придется выходить на работу, впервые за 8 лет, а не работать на себя. Еще раз будьте прокляты, ватники. Остальных с Новым годом!

10. Новый год к нам мчится, скоро всё случится, сбудется, что снится, что опять нас обманут, ничего не дадут (с)! Симферополь. Разгар дня. Свято наближається! Но не здесь. Не будьте, как Симферополь! Будьте счастливы!

11. В новорiчну нiч будемо сидiти з чоловiком вдома, щоб не бачити оточуючого божевiлля! Навiть до родичiв не пiдемо, бо вони х@ла будуть слухати. Цього ми не переживемо!

12. Бажаю мати сили і розуміння триматися за Крим. Крим — це весна, попри все. Українська весна! Веселих свят!

13. Всю Украину с Новым годом!

P.S. Год наступает новый, а желания остаются старыми. Я желаю Украине не только завершения войны, а победы! Я желаю всем, кто живет на оккупированных территориях, в новом году вздохнуть воздухом свободы и больше не видеть вокруг ненавистных трёхцветных тряпок. Сначала хотел написать, что знаю, что вряд ли деоккупация наступит в 2020 году, но потом в очередной раз поймал себя на мысли, что в этом вопросе нельзя быть уверенным до конца, ведь все может кардинально измениться в любой момент, и в истории есть тому примеры. Я знаю, что не все вернутся с войны живыми, но я искренне этого желаю! Я хочу больше не слышать ничего про россию, не читать и не писать о ней, потому что она перестанет существовать как фактор, влияющий на мою жизнь. Мое желание наивно, но оно искренне! Будьте искренними и вы! Искренними в своих желаниях, поступках, мыслях! Живите так, чтобы вам не было стыдно оборачиваться назад! Будьте здоровы, счастливы, помогайте нуждающимся, никогда не опускайте рук, всегда с уверенностью смотрите в будущее и верьте, что у вас все получится, как бы ни было тяжело и больно сейчас! С наступающим тебя Новым годом, единственная и любимая моя Украина!

Искренне ваш, КРЫМский бандеровец.

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