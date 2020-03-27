1. Самолет оккупантов СУ-27 во время очередных военно-террористических учений рухнул в Черное море в 50 км от захваченной Феодосии. Летчика-подводника ищут. Несколькими часами ранее в Краснодарском крае разбился самолет L-39. Летчик-оккупант задвухсотился сразу. Они были “тяжелее воздуха”

2. Оккупанты оставили под арестом до 15 мая политзаключенного бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева, у которого в начале марта ухудшилось состояние здоровья

3. “Ребята по возможности стараются соблюдать меры предосторожности, чтобы не подхватить вирус”.

4. Брату т.н. “народного мэра Севастополя” Алексея Чалого Михаилу Чалому сообщили о подозрении и объявили в розыск. Он обвиняется в создании незаконного вооруженного формирования и пособничестве оккупантам

5. Количество лиц, которые находятся в Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу, за сутки увеличилось на треть — до 3290 человек (1767 в Севастополе (вдвое больше, чем накануне) и 1523 в остальном Крыму), 88 из которых госпитализированы. Семь человек остаются с подтвержденным коронавирусным диагнозом: четверо в Ялте, двое в Симферополе и один в Евпатории. В больницах отменены все плановые операции, а в поликлиниках — приемы у врачей. Число подтвержденных больных коронавирусной инфекцией на материковой Украине возросло до 156 человек. В россии — до 840

6. Всех, кто находится в Крыму под наблюдением медиков, стеречь будут кизяки и росгвардия. Оккупанты создают для этого “мобильные группы”, состоящие из международных ряженых преступников. Беда не приходит одна. Кизяков также привлекли к приему вирусных больных в симферопольской больнице. Шансы на выживание в чумном бараке резко пошли вниз

7. “У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией — 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество”, — констатировал т.н. “министр здравоохранения” Крыма Игорь Чемоданов. Тестов в Крыму нет!

8. Гоблин запретил принимать в санатории “иностранных граждан” без справок об отрицательном тесте на коронавирус. Вот и ответ на интересовавший меня вчера вопрос после заявлений Гоблина “о приостановке работы санаторно-курортного комплекса”. Рашисты продолжат везти в Крым заразу

9. “Ялтинский исполком” закрыт для приема граждан в связи с коронавирусом. Но продуктовую ярмарку в Ялте проводить можно — по решению этого самого “горисполкома”.

10. Севастополь. Знакомый работает в инфекционке. Обзванивали всех ВИЧ инфицированных, чтобы они пришли в ближайшие три дня для получения терапии. Потом ТРИ МЕСЯЦА выдачи не будет — карантин. Кто номер сменил или телефон потерял… тому не повезло. Умрет, наверное. Карантин в оккупации — дело тонкое.

11. По данным The New York Times, в больницах США насчитывается около 160 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и ещё 12,7 тысяч — в национальном стратегическом резерве (National Strategic Supply). В больнице имени Семашко в Симферополе — целый 1 аппарат ИВЛ. Когда ватаны придут с мантрами о “вяликой рассеи”, ткните этим им в харю.

12. Прямо сейчас, игнорируя рекомендации ВОЗ, российские оккупанты превращают украинский “Артек” в рассадник всевозможной заразы. Подвергая опасности крымчан. Победобесия с вовлечением в них детей продолжаются и за пределами “Артека”

13. Простебал перед ватником столпотворения, которые оккупанты спровоцировали в Крыму возле некоторых учреждений, ограничив количество посетителей, и привел в пример Украину. Ватник не поверил, а я не стал ничего доказывать — бессмысленно. Материк идет в Европу — со скрипом, но идет, а мы тонем в “русском мире”

14. Ялта. На фоне массовой скупки гражданами туалетной бумаги, кто-то из чинуш плохо расслышал фразу: “нужно место, где население будет обсерваться” — и замутил на набережной ударную комсомольскую стройку общественного туалета. Тем временем некоторые ялтинские заведения под лозунгом “будем веселиться, пока не сдохнем” каждому пришедшему в маске обещают бесплатный коктейль

15. У рашистов продолжаются страшные муки из-за украинского гражданства крымчан и громких призывов закрыть Крым от россии и россиян: “Призывающие закрыть Крым, сначала выбросьте свои паспорта с тризубцем. А то, когда вам удобно, вы граждане россии, а как в Европу съездить — так вы достаете свой бывший паспорт и едете через свою бывшую страну. Начните с себя, хитрованы!”, — написал рашист из Москвы. Напомню, крымские ватники массово требуют закрыть мост и аэропорт, через которые сюда проникают рашисты и тащат с собой вирусы и другие проблемы

16. Брожение ватки на севастопольском форуме: “Чего-то кажется, что наши правители, прежде чем ввязываться в авантюру по отмене сделки с ОПЕК, всё хорошо просчитали”, “Или они просто всех нас стараются в этом убедить? С Крымом вроде тоже все просчитали, но политика в отношении нас наших западных партнеров оказалась сильнее. К нам даже мелкие лавочники не заходят по причине "серой" территории. Ни игровой зоны, ни экономического чуда, ни…”

17. Оккупанты назвали улицы в Симферополе в честь боевика Захарченко, зашкваренного россией на Донбассе; бывшего постпреда россии при ООН Чуркина, изрыгавшего при жизни тонны лжи и яда; бывшего мэра Москвы Лужкова, наворовавшего немерено бабла и умершего на “загнивающем Западе”. Всего появилось 29 новых названий улиц. Все они связаны с россией, аннексией и войнами. Оккупанты пытаются слепить в Крыму “исконную русскость”, как и в 1944 году — после депортации и геноцида крымских татар

P.S. В россии есть тот, кому позволено всё — это Кадыров. Недавно он говорил, что коронавирус не страшен, а после появления первых инфицированных в Чечне заявил, что нарушителей карантина следовало бы убивать. В оккупированном Крыму есть Аксенов, который очень хочет быть похожим на Кадырова. Да и криминальное прошлое Гоблина в условиях оккупации Крыма россией дает о себе знать, поэтому он призвал руководство “МВД” оккупантов “отработать все приемы рукопашного боя” и “практику уголовного преследования и осуждения” на крымчанах, которые скрывают поездки в другие страны. Самые страшные и темные времена у Крыма еще впереди…

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