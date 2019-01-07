1. В оккупированном россией Щелкино к детям пришел дед мороз с подарками. В качестве подарков было оружие, из которого детей учили убивать. Все дети были одеты в военную форму.

2. Учащихся школ Черноморского района Крыма оккупанты свезли на военную базу в Новофедоровку (Сакский район), где провели “военно-патриотическую лекцию” и ознакомили с оружием. Дети были в военной форме.

3. На керченском паблике пытались нащупать то самое место, в которое попали. Место оказалось совсем не тем, которое было обещано оккупантами предателям в 2014 году: “ЗП стоит на месте, ее вообще не платят, а тарифы и цены все больше. Плати и плати, плати и плати! С чего плати??? Задрали! А по новостям одно только: у нас все хорошо! В каком месте??”. Отвечают из того самого места: “В том самом. Нас еб*т, а мы мужаем”, “У меня бабушка — ветеран труда, а пенсия 8000”, “Осталось только гимн россии послушать, и вообще п***а”, “Дебильная россия”, “У нас все хорошо. Страна вышла из кризиса, а Европа без нас загнётся”, “Всё для блага человека, и вы его знаете”, “Зато нам рай обещан”, “Крым попал между молотом и наковальней. Мы же не между Канадой и США, а между россией и Украиной”, “Хотите, как на Украине? Царь велел терпеть. Денег нет, но вы держитесь, держитесь там. Запад, загнивающая Европа, там все плохо. Переход из одной маленькой задницы с заныриванием в одну огромную жопу. Спросите, кому нужен Крым в россии? Нормальные люди скажут, что никому. И так же с Донбассом. Авось царь придёт и порядок наведёт (нет)”, “Не смотрите новости, да и ящик в целом. Да, всем херовей стало”, “Надо, как во Франции. А люди терпят идиоты, надо объединяться и бастовать. Сколько можно терпеть?”, “Голосовали же”, “Да что вы все ноете и ноете? Если хотите заработать, кто мешает? Езжайте на Север, чего ныть-то? Я почему-то решил и поехал на Камчатку”.

4. Феодосийский ватник делится новостями процветания отжатого “Крымтелекома”: “Подарки от профсоюза Крымтелекома: теперь не будут оплачиваться 3 дня на похороны родственников; если на предприятии работают оба родителя, новогодний подарок ребенку — только одному из родителей; индексация зарплаты на усмотрение работодателя при наличии прибыли; отменяются выплаты людям, уходящим на пенсию; и еще много всего. Вы еще член профсоюза? Вы еще платите взносы на содержание этих продажных проституток?” Напомню, “Крымтелеком” оккупанты продали в декабре 2018 года компании ООО “УКИП”, которая принадлежит экс-командующему ракетными войсками россии Владимиру Зарицкому — человеку Ротенберга. Ранее компания “УКИП” загребла в свои руки ряд санаториев в Крыму и попала под санкции США.

5. Оккупанты готовят Евпаторию к масштабному дерибану: “Кто что слышал? Это правда, что горожанам презентовали один генеральный проект города, а депутатам, которые в итоге за него проголосовали, — другой???”. Ответы: “ А поподробнее можно?”, “Из обсуждения в ФБ: на представленном генплане и утвержденном — разные целевые назначения некоторых земельных участков”, “Этого стоило ожидать”, “Рынок Олимп снесли — коммуникации мешали, а сейчас место продают”, “Почему я не удивляюсь???”, “Генеральный проект просто не вписывается в попиленный бюджет”, “Да, это правда. И правда то, что все контролирующие органы в доле — от сержантика-участкового до высших чинов ФСБ”. Ну как тут не вспомнить знаменитое видео из Евпатории, когда ватники стояли на коленях с портретами путина, моля его о спасении, и называя русню фашистами.

6. Отчаянная попытка отбиться от очередного выводка саранчи из Владимира: “Подскажите, пожалуйста, какие есть места в пригороде Симферополя, куда можно переехать жить? Типа деревеньки или пгт. Где частные сектора и т.д. Только чтобы до города на машине не более 20 минут”. Подсказывают: “Не надо сюда ехать! Умоляю!”, “Есть, только цены не деревенские. Дом в пригороде ближайшем стоит в районе 5 млн руб”. Далее уже понаехавшие насоветовали много вариантов, на что еще одна понаехавшая крыса ответила: “Автор, вон сколько вариантов мы вам подсуетили. Вывод — у нас везде хорошо!!!”.

7. Ватники поговорили о пользе санкций, которых никто не боится: “Сегодня оператор МТС мне ответил, что роуминг в россии отменили, а вы находитесь в Крыму, и поэтому вы в роуминге”. Комментарии: “Я им тоже подсказывал, что Крым уже россия. Не верят, видимо”, “Серая зона”, “И чему тут удивляться?”, “Муж купил МТС безлимитище. Но когда деньги на счету закончились через пару дней, позвонили оператору спросить, где деньги???? Он ответил просто: ну, Крым — это же не совсем россия, ну вы понимаете???”, “(Запоребрик пишет) Надо записывать такие разговоры. Складывается ощущение, что этот оператор хочет, чтобы, как на Украине. Да и вообще, на бэндэровца смахивает. Могли бы его по статье 282.2 закрыть”.

8. Нам уже пришла продукция из россии на 10% дороже. Плюс электричество, вода, мусор… Смешно слушать Валю-Стакан (прим — Матвиенко). Минимум поднимем цену на продукты питания на 15%. И пусть статистика россии лохам втирает туфту о процветании.

9. Сначала советовали письма путину писать. Теперь вон оно как: “Как вернуть свой паспорт, отобранный ФМС?”, “Предложи им отдать добровольно, иначе, скажи: я обращусь в международную мониторинговую группу по правам человека в Крыму. Да скажи это начальнику покрупнее”.

10. Посмотрите, как выглядит “Артек” строгого режима.

11. После получения Украиной томоса об автокефалии УПЦ, за поребриком задымило со страшной силой. В ФСБ РПЦ заявили, что у украинцев “пытаются украсть Рождество”. Со всех российских телеканалов в сторону Украины снова льются потоки духовной желчи и скрепной ненависти. А Поклонская, оторвавшись от портрета Николая II, заявила, что УПЦ — это “нацистская религиозная организация… Свободы вероисповедания на Украине больше нет”. Вата полыхает круче Везувия — батареи можно отключать.

12. Когда Украину примут в НАТО, Шойгу скажет, что оно “не каноничное”.

13. И Ассоциация c ЕC, и безвиз “не имеют силы”. И джавелины не имеют права летать. А если чё и подбили, так это не всерьёз… По-кацапски как-то так.

14. Крым очень хочет домой…

P.S. “Фюрерам нужен не народ, а озлобленная толпа. Беда в том, что некоторые народы, как, например, российский, превращаются в такую толпу с большим удовольствием”.