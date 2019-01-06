1. Мало того, что вся оккупированная Керчь завалена мусором, так еще и проблемы с водой не добавляют уверенности в завтрашнем дне: “Водоканал ох*ел совсем. 4 дня нет воды на Телецентре. Говорят, привезут, если надо!!”. Комментарии: “Когда уже всё пид*растическое начальство уволят?”, “Хотите, как в Париже?”

2. Ватку в Феодосии безуспешно пытались подбодрить анонимным вбросом, но ватка помнит, каким был город до оккупации, поэтому пропагандонам все сложней вешать лапшу на уши: “Часто слышим о грязи, разрухе и бездействии властей в нашем городе. Вчера в Ростове на вокзале случайно встретила людей, которые встречали новый год в нашем городе. До этого были у нас лет 25 назад, и вот приехали вновь. Так вот, людей было несколько, и не знакомы между собой, но город очень понравился. И речь шла именно о Феодосии. Цитирую: "дальше от центра (Симферопольское шоссе) в городе грязновато, но всему своё время. Не всё сразу, работы не много, но есть. Город очень красивый". Мы привыкли видеть только грязь. Поэтому вот мнение со стороны. Анонимно”. Комментарии: “Администрация, хватит оправдываться! Займитесь делом”, “В какую же жопу скатывается город”, “А ямы возле вечного огня??? Центр города!!!! По Челнокам прогуляйтесь!!!!”, “Мусорки только на набережной”, “Отдыхающие просто редко по Феодосии трезвыми передвигаются”, “Господи, если это лучшее место на Земле, я истинно сочувствую худшему”, “(Понаехи) Сами в прошлом году с Ростова переехали. В сравнении с Ростовом, мы очень довольны Феодосией”, “Мы недавно с женой были в Феодосии. Город ужасно грязный. Превратили его в помойку”. “Хорош себя тешить! Город стал колхозом! Спасибо администрации!”. В конце упоротый ватник разместил старые фото летней Феодосии, и написал: “Правильно. Не всё уж так и плохо у нас. А летом вообще замечательная атмосфера”. Ему ответили: “Ага, такая атмосфера была до 2014 года”, “Фотки выложил ещё когда Водный мир был, и со старой вывеской, то есть минимум лет 7 назад”

3. Хроники пикирования оккупированной Евпатории в бездну путинского процветания: “Основные проблемы в нашем городе. Вы их видите? Я — нет. Дороги — ну, это не ново, и тем более везде. Что ещё? Меня все устраивает, а вы всегда ноете. Напишите, что не нравится, прямым текстом и коротко”. Ответы: “Слепые подлизы”, “Мэр. ЕдРо. Олени. В принципе, тут прямая цепь эволюции — только в обратной последовательности”, “Менталитет, например. Или то, что мы все тут терпилы в розовых очках. У нас отжимают наши же ресурсы. В среднем зп по городу 10-15к, при том, что коммуналка растёт. Монополия и коррупция. Цены на продукты питания и бензин. Я могу продолжать, но не буду, потому что сейчас налетят и будут тапками кидаться. Я предлагаю снести всю нынешнюю власть и изъять у них то, что по праву должно принадлежать людям. Прекратить информационную войну и пропаганду. Провести мирные переговоры с другими странами и прийти к консенсусу мирным путём”, “Ну хорошо же сказала! Налетят те, кому розовые очки вросли в самый мозг”, “Ощущение, что на крымскую землю пришли варвары. Весь Крым перекопали, как кроты, и ничего хорошего”, “Проблема одна — нет власти. Вместо неё — полудурки, клоуны и сброд”, “Власть существует в основном для поддержания собственного существования. Население пребывает в бедности и разобщенности. Колоссальное бабло шлют в Крым — и распоряжаются им хрен пойми как. Короче, поздний совок, только с интернетом, джинсами и кока-колой. И выхода особо не видно. Молодежь валит отсюда, потому что ловить тут нечего”, “У меня есть для вас предложение, как все исправить. Нужно провести референдум и присоединиться к Америке. Там средняя зарплата $2,5 тыс, ровные дороги, демократия и свобода слова”

4. “Супер” поезд прибыл на железнодорожную станцию в оккупированной Феодосии. Будете считать вагоны, не сбейтесь со счета. Вата ждет мост, но по мосту на поезде можно будет уехать только в залесские мухосрански. Мне не по пути

5. По-прежнему очень грустно и на ЖД вокзале оккупированного Джанкоя

6. Пока одни ватники сваливают из Крыма в россию, другие не понимают, зачем таким образом ухудшать и без того унылую жизнь. Но отток из Крыма местных таки идет, как и приток понаехов. На улице просто жесть творится. Понаехавших все больше и больше: “Наконец-то переехали с семьей с Красноперекопска ближе к Уралу. Радости нет предела. Ребята, валите с этой дыры. Валите без оглядки”. Комментарии: “Из п*зды да в жопу. Дозиметр купи”, “Переехали медведей пасти”, “Везет”, “Не такие уж и хорошие там места. Хотя, минусов сейчас везде хватает. Время сейчас такое, не шибко позитивное”, “Мои родители сделали обратное”, “Уже свалила!!”, “Беженец из Красноперекопска, да ты в рай попал”, “Посмотрим, че скажешь, когда вернёшься”, “Везде хорошо, где нас нет”, “Ну ох*еть теперь, переехать с города в херзнаеткуданск”, “Бля, скорее бы лахнуть отсюда”, “Все стараются переехать в Крым, а вы наоборот. С таким рвением можно и на Дальний Восток рвануть. За бесплатными гектарами. Менять надо было не Красноперекопск на Урал, а, скорей, на Севастополь или Симферополь”, “Ой, у меня муж в Перми жил. Вернулся в Крым”, “Крым и россия — пока разные страны, к сожалению”

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7. Поскольку приказа лить крокодильи слезы по поводу взрыва дома в Магнитогорске из Кремля не поступало, крымская вата отказывается вспоминать 39 жертв и проявлять какое-либо к ним сочувствие. А тому, кто предложил вспомнить погибших, в грубой форме посоветовали выметаться из Крыма, не мешать праздновать и просто идти нах… Вот и все единение ватников с россией. А если бы Кремль приказал скорбеть, как это было, например, после зашквара российских летчиков-убийц в Сирии, тогда все паблики “ВКонтакте” были бы в траурных свечках

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8. Сегодня в Евпатории оккупанты снова вырядили детей в военную форму. Состоялся шабаш “дидываивали”

9. Мой любимый Крым! Желаю тебе в 2019 году стать снова таким красивым, каким ты ДОЛЖЕН быть! Пусть снова сияет жемчужина, избавившись от багна и мерзости! Бо ти того вартий! Бо ми того варті!

P.S. “Эволюции — только в обратной последовательности” — меткая фраза, которая описывает направление движения Крыма на протяжении последних пяти лет… Поверьте, это поняли уже многие. Несмотря на все непередаваемые ужасы, которые происходят на оккупированных россией территориях Украины, сегодня у нас есть еще один повод для радости: Вселенский Патриарх подписал Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Можно по-разному относиться к религии, но мы сделали еще один шаг, который отдаляет нас от россии с её адскими скрепами. Поздравляю всех граждан Украины с этим знаменательным событием, важность которого трудно переоценить!