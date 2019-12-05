1. СБУ задержала на КПВВ “Каланчак” члена оккупационной партии путина “Единая россия” Игоря Кучерявого, который ездил на материковую часть Украины, чтобы сделать безвизовый загранпаспорт. Во время захвата Крыма Кучерявый организовывал т.н. “отряды самообороны” и “блокпосты” в Севастополе. Во время оккупации ходил по школам Крыма и рассказывал детям о своих “боевых подвигах” и о том, что “Крым всегда был русским”. Награжден оккупантами медалью за захват Крыма. Во время задержания проскулил, что “с тем (“паспортом”), что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется”. Ленур Ислямов в Фейсбуке сообщил, что коллаборант “готов теперь сдавать всех своих едросов и самооборонцев”

2. Конгресс США принял резолюцию против возвращения россии в G7 — до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма, части Донбасса и атаки на демократии во всем мире. В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония

Новини За всю историю у России не было ни одного удачного проекта

3. “Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму”, — заявил упоротый в доску президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которому Кремль, видимо, подкинул бабла на личный счет. Напомню, Казахстан в унисон с россией и другими бесхребетными сателлитами Кремля всегда голосовал против резолюций ООН по Крыму, в которых осуждались оккупация, репрессии и прочие прелести русского мира

4. Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что санкции против россии останутся, пока аннексирован Крым и продолжается оккупация восточных областей Украины

Новини Крым меняют на поддержку Кремля

5. В нарушение норм международного гуманитарного права в Крыму и Севастополе продолжается призыв в вооруженные силы оккупирующей державы. Призывная кампания в армию ихтамнетов началась 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. В Керчи военкомат “в последнее время испытывает трудности” с призывом в армию, сообщил глава оккупационной администрации города Сергей Бороздин. На данный момент из 1891 человека удалось оповестить 1535. Остальные 296 человек — в числе “уклонистов”

6. Была пауза в новостях про Хансарай, но вот вновь есть, о чем сказать. Конкурс на поиск исполнителя второй очереди “реставрации” (уничтожения) Хансарая провалился. Не подано ни одной заявки. Что плохого в провале конкурса на поиск подрядчика? Ну, к примеру, открыт путь для ручного назначения удобного подрядчика. В общем, вы поняли…

Новини Трудные времена

7. Оккупанты приняли трехлетний бюджет Севастополя, в который внесли деньги на развитие ряженого кизячества. Налоги жителей города пойдут на закупку формы для сошек режима и оплату их “услуг”

8. Ялта. Спортивную площадку на ул. Московская отремонтировали, но открывать не спешат — “выборов” еще подходящих не было. Все в заборах и на замке

9. Паблик крымский. Тема классическая в Крыму — “Кто виноват в гавани и что теперь с ней делать”. Ватница написала россиянам: “Никуда к вам Крым не пришел. Сами захотели. Орали на каждом углу Крымнаш!!! Первые месяцы вы, как саранча, налетели и тащили прицепами и автобусами дешевую водку, сигареты, продукты. Скупали дешевые квартиры, кто побогаче. Когда все украинское растащили, цены выросли, теперь вы нас кормить устали, мы к вам напросились… Спасатели, блин”. Один из запоребрика ответил: “Я бы ничего не орал. Изначально был против, потому что понимал, к чему это все приведет”. Наш человек из Феодосии также прокомментировал: “Растащили всё украинское (с) — как точно сказано. Тут в четырнадцатом местная вата даже не сразу поняла, почему из Кубани в Крым ломанулась саранча. Как так? Мы к ним, а они, наоборот, к нам? Теперь поняли, когда узнали ИХ цены”

10. Оккупированный Крым продолжают сотрясать скандалы, связанные с массовой вырубкой оккупантами деревьев. Крымчане в соцсетях ищут виновных, ловят оккупантов на лжи и вспоминают, как было до оккупации: “Я сегодня в ужасе проснулась от звука бензопилы. Свершилось то, чего я боялась — сквер перед моими окнами безжалостно вырубили за несколько часов. Я буквально наблюдала за убийством! Клянусь, я слышала, как деревья стонут! Я закрывала уши и психовала, чтобы не слышать, как орудовала пила в момент ампутации, с каким грохотом падали деревья, и пытаюсь выбросить из памяти самодовольные "лица" участников варварского действия. Всё это делается ради парковки”, “Оргии симферопольских дровосеков. Весьма цинично они принялись рубить деревья сегодня в час ночи, переместившись с ул. Гагарина в парк Гагарина”, “Сквер Мир. Возле многоэтажки спилили десяток деревьев, больших и совсем молоденьких. Быстренько выкорчевали огромные пни, выровняли площадку. Одна только опиленная туя в центре осталась. Теперь что-то будут строить”, “После нас хоть потоп — вот их принцип. "Нарубят" денег по распилу бюджета и свалят за бугор, а мы будем жить в полном дерьме, задыхаясь угарным газами. Все это нам за наше безразличие и молчаливое согласие”, “Кто отвечает за вырубку деревьев в Симферополе? Кто ответит, для чего вырубают здоровые, молодые деревья? Я не верю, когда начинают говорить, что деревья больные, старые и т.д. Посмотрите, почитайте, сколько живёт орех, платан, липа… У нас на бульваре Франко вырубили за один день все!!!! Деревья во дворе — и старые, и молодые (черемуха — и ту не пожалели) И кто за это в ответе?”, “Такое ощущение, что набежали варвары”, “Варварство в действии. С каждым новым "избранником" все хуже и хуже”, “Теперь я в этом точно уверена, что главная цель — забетонировать и сделать из Симферополя каменную коробку. Похоже, со всем Крымом такое! И это делается целенаправленно, нагло и уверенно! Ведь они — "господа" нашего города, Крыма”, “Главное, НЕТ ВОЙНЫ. Слава РОДНОЙ ГАВАНИ!”, “При хреновой Украине все боялись тронуть дерево, реакция и ответ были бы молниеносными. А щас вырубают”, “Виноват во всем Трамп!”, “Симферополь подыхает. Куда смотрят экологи! У нас и так пандемия рака. Дышать нечем, еда мёртвая, хаос и грязь вокруг”, “Очень хочется надеяться, что они все ненадолго. Иначе пздц городу, Крыму, нам”.

11. Давно не нагадував, сьогодні 2089-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Еще одним сообщением из статьи о безжалостной и массовой вырубке деревьев по всему Крыму завершу сегодняшний дайджест: “Это так по-российски… Уничтожать, вырезать, вырубать, обносить заборами… Отрыжка 2014 года не всем по вкусу”…

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