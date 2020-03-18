1. Россия с 18-го марта по 1 мая закрывает въезд иностранцам. Это означает, что в оккупированном Крыму закроются пункты пропуска с материковой Украиной. Зараза продолжит к нам проникать по мосту и через аэропорт, как и ранее. Боже, дай сил пережить эту русскую чуму https://ru.krymr.com/a/news-rossia-vvodit-zapret-na-vjezd-inostrancev-do-1-maya/30491454.html

2. Украина до 2 апреля перекрыла выезд из Крыма для граждан Украины, которые зарегистрированы в оккупированном Крыму. А может, уже и паспорта украинские у нас отберете, чтобы два раза не вставать? Перекрыт выезд и с оккупированной части Донбасса. “Єдина країна”… https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1239837176747130880 (скрин).

3. Вчера после очередного обыска в Джанкое оккупанты увезли 26-летнего Ибраимова Дилявера. Через несколько часов его “выпустили из управления ФСБ в Симферополе” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1239537591000739842 (фото-скрин). А спустя некоторое время оккупанты нагрянули в дом Османа Курталиева, который на данный момент в Крыму не проживает. Оккупанты мотивировали обыск тем, что ищут “доказательства причастности к незаконному вооружённому формированию”. Речь идет о батальоне имени Номана Челебиджихана https://krymsos.com/ru/news/5e6faf5680380/ (фото).

4. Аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности — говорится в заявлении ЕС ко дню шестой годовщины незаконной аннексии АР Крым и города Севастополя россией. Текст заявления прочтите по ссылке https://investigator.org.ua/news-2/223878/

5. В посольстве США в Украине в годовщину проведения т.н. “референдума” в Крыму напомнили, что Вашингтон “никогда не признает незаконную оккупацию Крыма россией” https://investigator.org.ua/news-2/223897/

6. В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что не признают незаконную аннексию Крыма россией и проведение на территории полуострова “референдума” в 2014 году. В заявлении также говорится, что благополучие крымских татар является приоритетом Анкары https://ru.krymr.com/a/news-ankara-turciya-krym/30490632.html

7. В центре Симферополя оккупанты отпраздновали шестую годовщину оккупендума. Стадо решили не сгонять, т.к. боятся заразиться коронавирусом, которого в Крыму типа нет. Присутствовали только ряженые всех сортов, коллаборанты и понаехавшие оккупанты

8. Хочу, чтобы паника в Крыму достигла истерики и паранойи! Смотрите, как шикарно в Симферополе выглядел праздник великого “народоизъявления и прямой демократии” — день рехверендума! Класс! Тем временем в Севастополе оккупанты согнали 6 тысяч школьников на флешмоб “Вместе навсегда”

9. Симферополь. Детки-ихтамнетки “приняли участие в военно-спортивной эстафете “Крымская весна-2020”. Шабаш посвящен “6 годовщине воссоединения Крыма с россией” — цитата

10. Симферополь. В 7 горбольнице в изолированном боксе лежит подтвержденный больной коронавирусом. Оккупанты после утечки выдали информацию, что больной якобы выписан, а коронавирус не подтвержден, но это ложь!

11. Оккупанты в Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Школы, детские сады и магазины будут работать. В то же время в Севастополе с 19 марта закрывают все школы, а высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения с 16 марта

12. В Керчи на этой неделе пройдут победобесные акции “Эстафета Победы”, “Сад Памяти” и “Поезд Победы”. Керчане в едином порыве… бросились комментировать: “Угроза COVID-эпидемии? Нет, не слышали”, “Эпидемия и курс доллара, обнуление власти — это никому неинтересно! Главное, Эстафета Победы!”, “А почему так мало??? Что, креатива совсем не осталось? А Палисадник памяти? А Аллея памяти? А Цветник памяти? А Теплица памяти? Где вот это все? Совсем дедов забыли, неблагодарные”, “Пофиг на вирус, бакс, цены, поправки… Уси на мэроприятия… Идьёты. Готовьтесь к полной жопе”. Для справки: несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, “Эстафету победы” сегодня уже провели. Согнали детей в военной форме. Все стандартно

13. В центре Севастополя стартовала эстафета “Наша великая победа”. Идиоты в форме НКВД таскали по оккупированному городу красные тряпки с серпом и молотом и портреты Сталина. Потом вата отправится на оккупированную россией часть Донбасса и оккупированные россией регионы Грузии, а также в Беларусь, Азербайджан и Казахстан

14. Севастополь. Проехались по магазинам, чтобы купить престарелым родителям продуктов — в надежде запереть их дома на карантин. В магазинах аномально много людей. Скупают крупы, консервы, туалетную бумагу… Народ телевизору не верит. Народ готовится к предстоящей всепоглощающей заднице.

15. Какие умные мысли посещают севастопольских гардемаринов нынче: “Почему георгиевские ленточки раздаются бесплатно тоннами, а медицинские маски — нет?”

16. Воронежский блогер-рашист Андрей Кирнов прокатился на поезде Симферополь-Москва, и с удивлением для себя обнаружил, что поезд пустой: “Когда я вошел в своё купе, выяснилось, что еду я в нём совершенно один. Более того, вообще на втором этаже, кроме меня, были пассажиры только в двух купе”. Ах, ну да, еще не сезон

17. Оккупанты заявили, что Крым снова “установил рекорд по туристам” в период с 29 февраля по 9 марта. За этот период в гетто прибыло якобы на 12% больше людей, чем в 2019 году. В общем, никакой пандемии в Крыму нет и не будет — рашисты будут рисовать туристов, как и в прошлые годы

18. Паблик крымский, ватный. Шесть лет в родной гавани. Почему-то плачут: “Одной мне смешно, что плакать хочется? Отсутствие нормальных банков, нормальных сетей магазинов, нормальных документов… Продолжать бессмысленно”

P.S. Правильно написал один из крымчан, комментируя продолжающиеся победобесные шабаши, несмотря на карантин: “Естественный отбор в действии”. Мне нечего добавить. Я уже не раз говорил, что вирус “русского мира” куда опасней и токсичней.

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