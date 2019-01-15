1. Каждый россиянин, который с 2014 года хоть раз крикнул КРЫМНАШ, знайте, раньше вы платили дань только Чечне, а теперь и Крыму с Севастополем: “КАК ВЫШЛО ТАК, что Урал кормит Чечню и Севастополь?”, — пишут российские пропагандоны в статье, где говорится, что Чечня, Крым и Севастополь являются лидерами по дотациям, которые получают за счет беднеющих российских регионов

2. Армянск. Фирташ денег людям стабильно не платит на “Титане” — только похимичивает: “Что там с зарплатой на фабрике? Нажраться не на что!!!!!”. Ответы: “На фабрике? Сразу видно — местный”, “Хоспади. Это завод. Да, тишина на "фабрике", как всегда”, “Управление нашу зарплату на праздники пропили”, “Неизвестно, когда. Может, даже и не в этом месяце”, “Ага, может, даже не в этом году”, “А завод уже переименовали фабрикой?”

3. Принесли пенсию мамы… Уже в третий раз — одни новые купюры. Рашка там деньги печатает усердно!?

4. Оккупанты уже опубликовали график 9-часовых отключений света по всему Крыму на февраль 2019 года. Не попавшие в график, не расслабляйтесь. Вас будут отключать вне графика

Новини Россия попала в газовый капкан

5. В оккупированном Джанкое случился очередной блэкаут: “Друзья, кто в курсе, что со светом в военном городке, и когда его дадут? С ночи нет”, “Звонили в РЭС. Сказали, до 17:00 ремонтные работы”

6. Новости обещанной оккупантами бесплатной медицины. Скоро последние врачи разбегутся: “(Евпатория) В нашей детской поликлинике, да и в больнице (скорее всего), нет гастроэнтеролога?!!! Отправляют в Симферополь в поликлинику на ул. Титова. Это бред, кошмар!!! И тут выбор — ехать туда или искать по нашим частным клиникам специалиста?! Вот такая ситуация”. Советы бывалых: “К сожалению, это так. Сами ездили с ребенком в Симф”, “(Понаех из Москвы) Лично я советую ВСЕГДА идти в частную клинику, как минимум просто потому, что там дешевле выходит и безопаснее, чем в "ЯКОБЫ БЕСПЛАТНОЙ" медицине”, “Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по качеству медицинских услуг и уровню здравоохранения россия занимает 172 место из 188 стран. Так что удивляться незачем”, “Ездили на Титова летом. Это был ад. Там просто огромные очереди(((( Приехали в 8, очередь наша дошла в 14:30, а врач до 15 принимал”

7. В Керчи все меняется, но не так, как обещали предателям оккупанты: “Гуляли однажды по полю у железной дороги на посёлке Японка. Очень красивое место, просто жизнь кипела, несмотря на то, что совсем рядом кладбище. Живописно. Много зайцев, фазанов, камышей и всего остального. Сейчас такого, к сожалению, нет. Собачники гуляют там, куда раньше люди не совались, места сложно проходимые. Там раньше вся эта живность могла прятаться, а теперь уже нет. Собаки повсюду. И этот непроходимый мусор. Историческое место, некогда тут протекала большая река. Сейчас водокачка закрыта, повсюду мусор. Все меняется не в лучшую сторону”, “Дальше хуже”, “Увы нам”, “Мусор — да, повсюду нынче”

8. “Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль гарантирует, что в наступившем году в Крыму не будет проблем с водой”. Джанкой верит, конечно: “Обещать можно все что угодно, а на деле болтовня”, “Как всегда, врет и глазом не моргнет”, “Обещали уже снижение цен на бензин, после того как мост откроют. А он подорожал на 5 рублей за год. То есть, жди засухи”, “Нам царь много чего в 2014 обещал. Получилось, что Крым состоял из обиженок”

9. Оккупанты сообщили, что “в Крыму, по предварительным оценкам, зимние праздники провели более 150 тысяч человек”. Бесконечной лжи верят уже далеко не все: “Всегда было интересно, откуда они знают, что я турист, а не еду в гости к маме или, как и многие, с заработка, например?”, “Не знаю, как сейчас, а при Украине действительно тысячи людей на новогодние праздники ехали потусоваться в Крым. Харьковчане, донецкие и т.д. Ехали именно на отдых. В Евпаторию не очень, а на ЮБК аншлаги были!”, “По этим "предварительным оценкам" у нас и средняя зарплата 30-40 тыс”, “Пусто. Даже в том году народу больше по городу гуляли и в кафе сидели”, “(Запоребрик пишет) Я и то давно не был. До Судака лучше доехать. Можно было сходить на торговые базы при Украине. Теперь дорого всё”, “Вчера "москвичи" в маршрутке диалог завели очень громко, типа почему мы должны платить за то, что должно быть для них на халяву, т.к. у них есть карта москвича. Но потом такие: да ладно, у нас даже жвачка дороже, чем у них проезд. Зачем это??? Громко и на всю маршрутку, типа мы такие не очень, что так все дёшево, или они такие офигенные, типа для них должно быть все бесплатно? Не пойму”

10. На севастопольском ватофоруме обсудили очередную ложь оккупантов по поводу отжатия ихтамнетами пляжа Батилиман: “Пляж никогда не был городским, он всегда входил в территорию военного городка, — отрезал Токарчук, отказавшись комментировать по телефону вопрос доступности пляжа для севастопольцев (прим — Виталий Токарчук — представитель министерства нападения россии)”, “Военным соврать — как два пальца об асфальт”, “Да что вы говорите, при Украине это была территория севастопольского лесхоза, там же лесной кордон даже, который превратился в многоэтажку” .

11. Ватники Севастополя не понимают, почему до оккупации рейд в Севастопольской бухте закрывали “раз, два в год и не более”, а теперь — “при малейшем волнении (моря), иногда по надуманным причинам”, что бьет по карману обнищавших, т.к. дорога на работу и обратно обходится не в 44 рубля, а в 150, да еще и приходится стоять в огромных очередях на маршрутки. Считают, что в этом есть “чья-то явная заинтересованность”, а “закрытие рейда превратилось в прибыльный бизнес”. Напомню, что пассажирские перевозки подминают под себя понаехавшие

12. Паблик Яны-Капу (Красноперекопска) об актуальном: “Насчет рос загранпаспортов крымских: можете их на полку положить, т.к. по ним х*р куда нормально выедешь из страны. Укр паспорт оформляйте в Херсоне, и весь мир открыт по нему через аэропорты Киева”. Комментарии: “Спасибо, кэп!”, “(Ольгинец) Нам геЙропа не интересна”, “Кому это нам? Говорите за себя. Я люблю весь мир, и Европу с Америкой просто обожаю. Такие дела”, “(Отвечает Вова Шамков — водитель автобуса, который работает на Титане, где не платят зарплату) Спасибо за совет, петр парашаэнко, но я не хочу воевать на Донбассе”, “Тебя и не возьмут — психиатр выбракует”, “(Снова Шамков пишет) Ну да, там ведь нужны неадекваты, чтоб воевать против собственного народа”, “Собственный народ — это те, трупы которых развозят хоронить по всей рф?”

P.S. Завершит сегодняшний выпуск сообщение жительницы Крыма: “Я и моя семья проживаем в оккупационном Крыму. Детям скоро в школу, и я боюсь того, что там будут им внушать. Многие украинцы считаю нас предателями. Но это не так. Многие говорят, “если хочется в Украину, собирай манатки и уезжай”. Но если все украинцы уедут из Крыма, мы его потеряем”.

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