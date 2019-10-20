1. Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины, заявил начальник Главного управления подготовки, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран: “Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответстветственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях”

2. Мордатый Талипов сдал документы на конкурс “главы администрации города Феодосии”. Предатель-перевертыш одержим идеей прорваться во “власть” — к корыту. На последних “выборах” пролетел. Команда мечты его динамит с 2014 года. Как-то не очень с предательством вышло

3. Юрист из Севастополя дал свою оценку происходящему в оккупированном городе: “Кто кричал не так давно, что при Украине был беспредел и, мол, в рашке все строго по закону, сейчас, наверное, сами уже видят, что строго и по закону — это для крепостных, а по беспределу — для бояр. Все застраивается по беспределу в гораздо больших и страшных масштабах”

4. Окупована Євпаторія. Дитячий військовий клуб “Патріот”. Не час займатися спортом, музикою, науками, коли навкруг вороги! Путлєр’югенд риє окопи та готується до захисту міста від сил НАТО

5. Новости ялтинского гетто: “Я просто в шоке. Приехала на ялтинский автовокзал, а там гетто! Читала в сетях о заборах и сетках, но не ожидала такой тотальности. Это чей же воспаленный ум так опутал вокзал? Да и в случае беды там и останемся! Я в спокойном состоянии искала вход — таксисты подсказали. А если паника?”

6. Севастополь. Гавань зазаборенная. Со стороны Южной бухты вокзал уже огорожен, сейчас преграду возводят со стороны улицы Героев Севастополя. Говорят, в ближайшие дни закроют и проход по мостику, по которому сейчас можно пройти к автобусной остановке. Ватники в неописуемом восторге: “Мы уже на зоне живем. Вы не заметили?”, “Скоро штрих-код каждому жителю будут набивать”, “А автоматчики с вышкой будут? И еще лучше проволоку колючую, как на зонах”, “Забор надо 10-метровый, колючку в три ряда, минные поля и вышку с собакой. Сколько еще олени наши будут с ума сходить?”

7. Жители села Красносельское Черноморского района показали Консольтинову новую детскую площадку. Ему вроде нравится.

8. Оккупанты продолжают уничтожать медицину и вытеснять из Крыма местных жителей. Вот что пишут из Севастополя: “Анонимно, пожалуйста. Хотелось бы немного раскрыть вам иллюзии по поводу нашей Скорой помощи, а то весь интернет пестрит новостями о новых машинах, больших зарплатах и очень много комментариев, как плохо работает Скорая помощь. Хотелось бы задать вопрос, наверное, не главному врачу, а департаменту здравоохранения: а для чего нам нужны машины, если на них некому работать? Вы лучше напишите, что ушло с января месяца "по собственному желанию" более 50 человек, и, на заметку, все местные жители! Куда они ушли??? И почему? Вы только пишите о новых машинах!! Они не нужны, у нас достаточно машин и они требуют нормального ремонта!!! Может, хватит пускать людям пыль в глаза, что у нас всего хватает! Хватит писать, что в сутки в городе постоянно дежурит 30 бригад!!! Почему со Скорой помощи уходят люди, которые работали не один десяток лет, они знают работу скорой лучше многих в этом городе? Люди, которые работают на скорой, устали все время воевать за свои права и надбавки, которые положены! Дайте людям хорошею зарплату, чтобы врач на вызове не думал, как ему утром прокормить семью. Верните, что врачи заработали годами на скорой! Сейчас хотят сделать бригады, где фельдшеры будут работать по одному. Много слухов ходит, что опять хотят сократить медсестёр. Почему главный врач не местный? Он же не знает город? Он не знает тонкостей города? И почему при новом руководстве уволилось столько местных жителей?”. Комментарии: “Сейчас и умирать невыгодно, в большую копеечку выйдешь своим родственникам. Скоро будем жить, как в древние времена в Спарте — всех больных и калек со скалы будут сбрасывать”, “Властям этой страны медицина не нужна. У них она своя, элитная. Поэтому им на все и плевать”, “Своими нововведениями севастопольскую медицину разваливают на наших глазах”, “Наши врачи, что работали тут всю жизнь, 70% уехали, остальные в частных клиниках. Информация точная”, “Согласна с вами на 100%. Моя мама работает в медицине с 68 года — да, более 50 лет. И поверьте мне, она сама в шоке от того, что происходит”, “Карточный домик сыпется уже давно”, “То же самое поликлиники — все хорошие врачи уходят”, “В онкологии приезжие врачи уже прославились, их уволили, теперь ещё одних прислали, хотя до этого там были наши специалисты”, “Это просто импортозамещение”, “Я все больше уверяюсь в том, что идет целенаправленная политика вытеснения местных специалистов с руководящих должностей, даже если местные специалисты в своей области лучше "завозных" и "понаехов"! Бывшим гражданам Украины не доверяют? Считают "второсортными" россиянами? Думают, что мы потенциальные предатели и ненадежны? Не такого мы ждали от возвращения на родину!”, “Я думаю, что тут проблема в том, что Америка с гейропой против нас войну ведут. Вот и зарплаты у медиков низкие. Вот если бы мы уничтожили США, россия бы процветала!!!” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1185512634390581248 (скрин).

P.S. Еще одним сообщением из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: “До 14 года у нас были замечательные врачи, настоящие спецы. Вспоминается это время с тоской. Сегодня понаехало для эксперимента — выживем аль нет при такой медицине”. Кто бы мог подумать, что мы когда-нибудь будем с тоской вспоминать украинскую медицину, которую лично я до оккупации чаще ругал, чем говорил хорошие слова. Все познается в сравнении. Только цена такого сравнения — человеческие жизни!

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