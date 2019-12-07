1. Сегодня оккупанты на 2 месяца продлили арест украинскому активисту Олегу Приходько, которого несколько дней назад (даже без фейковых решений “судов”) внесли “в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму”

2. Осужденный к 14 годам колонии севастополец Владимир Дудка будет отбывать незаконное наказание в одной из колоний Ставропольского края. Оккупанты объявили Дудку “украинским диверсантом”

3. Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) опубликовал отчет по Крыму и Донбассу. Как сообщает представительство президента Украины в АРК, прокурор МУС квалифицирует “четко и однозначно” ситуацию в Крыму как “положение оккупации, то есть международный вооруженный конфликт”. Кроме того, Офис прокурора МУС подает перечень преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных россией во время аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе. Следующий этап — это открытие полноценного расследования ситуации в Крыму и на Донбассе

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4. У крымского политузника, фигуранта второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”​ Раима Айвазова родилась дочь. Активисты и неравнодушные пришли к роддому в Симферополе, чтобы встретить его жену Мавиле и новорожденную дочку. Раим Айвазов пропал ночью 17 апреля при пересечении админграницы с материковой Украиной. Позже выяснилось, что оккупанты схватили крымского татарина, вывезли “ночью в поля” и “имитировали расстрел”. Айвазов занимался организацией передач в Ростов-на-Дону арестованным в Крыму крымскотатарским активистам

5. Представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма и Севастополя Исмаил Халиков рассказал о наиболее типичных ситуациях, в которые попадают крымчане, приехавшие на материк оформлять украинские документы.

6. В Министерстве иностранных дел Украины дипломаты обсудили с послом Казахстана в Украине Саматом Ордабаевым высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отрицает аннексию Крыма. Посол Казахстана выразил полную поддержку территориальной целостности Украины

7. В социальных сетях граждане Казахстана запустили флешмоб под хештегом #вибачтезанього, где просят прощения за президента своей страны, который отрицает аннексию Крыма: люди публикуют фото плаката с головой осла, с которым накануне вышел на пикет казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, чтобы попросить прощения у народа Украины

8. Оккупационный “белогорский районный суд” приостановил деятельность парка львов “Тайган” на 30 суток. Зубков, помогавший оккупантам захватывать Крым, снова взвыл: “Решение вступило в силу немедленно. Я не успел доехать до парка, как приставы уже опечатали тут двери, кассы, входы. Все уже закрыто. В этот 30-дневный срок мы якобы должны что-то исправить. Что исправить, я понятия не имею. Но на новогодние праздники парк львов "Тайган" будет закрыт. Откроется ли он после 5 января — большой вопрос. Думаю, в дальнейшем в судах могут быть приняты подобные решения”

9. Окупований Ватостополь. Школа загального режиму № 49. Повсталі з мертвих комсомольці провели спіритичний сеанс по викликанню духу дідів, використовуючи магічні предмети

10. Варвары продолжают свое грязное дело: “Долго ждал своей участи парк санатория Чехова. Начали вырубку вековых деревьев, и теперь, наверное, очередной толстосум построит тут многоэтажку, вместо старинного здания??? А всего-то надо было: закрыть санаторий и подождать, пока он начнёт разваливаться”. Комментарии: “Зато мы в россии!!!”, “Да не в россии, в жопе!”, “Неееет! А вы знаете, что все деревья, которым в этом парке по 100 лет, посадил лично Антон Павлович Чехов! Своими руками! Они все памятники истории и чудеса природы! Грущу”, “Кому это сейчас интересно…”, “Походу, скоро и до Воронцовского дворца доберутся”, “Ужас!!!”, “Ничего, что это туберкулезный санаторий? Палочку как уничтожать будут?”, “Как жаль”, “О, нет!”

11. На паблике Севастополя вновь завуалированно тосковали по круизным судам, которые заходили в порт города до оккупации, а также высмеивали потуги лохани “Князь Владимир” — князь снова “прокрался” в город. “Тогда это было обыденно и как-то безразлично, жизнь текла своим руслом. Но я уверен, что мы снова увидим эти лайнеры в наших портах. В Украинских Крымских портах”, — написал один из жителей Севастополя

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12. Ялта. А у нас приятная мелочь с утра для вас! Вчера морду лиЦа путина коммунальщики города наконец закрасили! Нет больше этого позорища на набережной нашей жемчужины! Это было последнее граффити с путиным в Ялте. На предыдущих были дорисованы усы Гитлера и добавлены надписи: “мразь”, “Слава Украине!” и другие. Все граффити после этого были моментально закрашены оккупантами. В общем, последний путин пал!

13. Гоблин объявил 31 декабря в Крыму выходным днем, а субботу 28 декабря — рабочим. С барского плеча, так сказать.

P.S. Сегодня Украина отмечает День ВСУ и чествует своих защитников. Жители Крыма в соцсетях присоединились к поздравлениям, одним из которых я завершу сегодняшний выпуск: “Зі святом Збройних сил України! Особисто дякую вам, що в мене є можливість відчувати Україну поруч, у Херсоні, а не у Львові. Це тільки завдяки тому, що ви не пустили ту "заразу" далі, вглиб нашої Неньки. Повертайтеся живими! Ми переможемо! Слава Україні!”.

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