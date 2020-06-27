1. Сегодня день поддержки жертв пыток. Крымская правозащитная группа провела анализ приговоров, опубликованных на сайтах крымских “судов” и вынесенных по статьям о пытках и превышении должностных полномочий.

2. “Крым — наша земля. России мы его не дарили и не продавали. А ещё мы, как и наши дети и внуки, не забудем и не простим того, что творили российские оккупационные войска на протяжении 200 с лишним лет над нашим народом на земле Крыма. Россия еще не ответила и не заплатила за злодеяния и депортацию крымских татар в 1944 году, совершенные Советским Союзом — вы ведь правопреемники! Поэтому мы, народ, не признавали и не признаем законными оккупацию и аннексию Крыма россией ни в 1783 году, ни в 2014 году. Те сотрудники ФСБ, которые преследовали нас и фальсифицировали наше дело, продали душу дьяволу за деньги, погоны и чины. Пусть не рассчитывают те, кто лишил нас свободы, что мы падем духом и будем просить пощады”. По ссылке обязательно прочтите письмо, которое написал из застенок Кремля политзаключенный, правозащитник Эмир Усеин Куку, приговоренный оккупантами к 12 годам

3. Цинизму нет предела: оккупанты вызывают на судилище похищенного ими 4 года назад члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова, чтобы он свидетельствовал в сфабрикованном уголовном деле против Мустафы Джемилева

4. Оккупанты оштрафовали супругу арестованного активиста, политзаключенного Марлена Асанова — Айше Асанову на 500 рублей (193 гривны) за то, что она на судилище показала мужу записку со словами “Ты нужен мне, как воздух”

5. Кабинет министров Украины внес 164 объекта культурного наследия в Крыму и 11 в Севастополе в Госреестр недвижимых памятников Украины

6. Прочтите о том, чем владеют в оккупированном Крыму кумовья путина Виктор Медведчук и Оксана Марченко, которые мечтают о ликвидации независимой Украины и предпринимают для этого все возможные шаги на протяжении всех лет войны россии против Украины.

7. Серба Славиша Карабашевича, который был задержан в Севастополе 5 августа 2019 года по запросу Интерпола, оккупанты решили выдать Сербии. Вся семья ватника радостно встречала оккупантов в 2014 году и помогала им освоиться в Крыму: “И в этот момент — в 2014 году — Крым переходит в состав россии. Я был рад, я был одним из тех, кто стоял на баррикадах вокруг украинских воинских частей. Жена меня поддержала, хотя это разрушило наши отношения с семьей в Днепропетровске. Теперь они называют нас сепаратистами”, — вспоминал в 2018 году Карабашевич свои “подвиги”. До оккупации бизнес Карабашевича в Севастополе процветал, а после начала аннексии весь бизнес — а это 4 ресторана — был закрыт под тяжестью камней с неба. В Сербии ватник обвиняется в военных преступлениях, в том числе убийстве, и мошенничестве

8. “Коллеги! Голосуем все сегодня и отзваниваемся мне лично, чтобы к нам было меньше вопросов. Мы же всегда с вами были молодцы”, “Коллеги, всех прошу прийти сегодня в 16:00 до 20:00 и проголосовать, нам с вами надо сегодня, потом всем отзвониться”, “Уважаемые родители! Напоминаю вам, что уже началось общероссийское голосование по поправкам к конституции россии. Проголосовать можно пораньше, не откладывая на последний день” — учителям и родителям школьников в Крыму присылают подобные сообщения в мессенджерах о необходимости участия в голосовании в качестве статистов за обнуляцию путина. “Голосовать” будут целую неделю

9. По ВСЕМ домам в оккупированном Крыму ходят “волонтеры дьявола”, которые агитируют голосовать за обнуляцию путина. “Участки для голосования” кочуют по всем дворам и подворотням. Прочтите одну из таких историй

10. В оккупированном россией Крыму выявили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 5. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 864 человек, в том числе 220 в Севастополе. Умерли 28 человек, в том числе 3 — в Севастополе

11. Дворники Ялты замечены в новой форме уже не на “присяге”, а в “естественной среде обитания”. У оккупантов все средства ушли на костюмы из тряпочек в стиле “туальденор второго дома Старсобеса”, а на нормальные совки “средствов” уже не осталось

12. На стенах здания бывшей воинской части в оккупированной Балаклаве неизвестные нарисовали украинский герб — Трезубец

13. Золотая тамга на лазурном полотне — национальному флагу крымских татар исполнилось 103 года. В ноябре 1917 именно этот символ был принят в качестве флага крымских татар на первом Курултае в бахчисарайском Ханском дворце. “Наша политическая жизнь обретает поистине новое рождение”, — говорил тогда на открытии национального собрания муфтий Крыма Номан Челебиджихан. Эта новая жизнь продлилась крайне мало: уже в 1918 году большевики разогнали Курултай, около 600 крымских татар арестовали, а затем расстреляли, в их числе был и Челебиджихан. Крымскотатарский флаг вновь официально появится на крымской земле 70 лет спустя — в 1991 году. А между этими датами пройдут тяжелые годы депортации, жизни вдали от дома и попыток вернуться на родную землю. 26 июня было датой проведения второго Курултая. В 2010 году именно этот день был выбран для празднования Дня крымскотатарского флага. В честь праздника журналисты Крым.Реалии собрали фотогалерею об истории рождения и возрождения лазурного знамени с тамгой.

14. Некоторые крымские татары сегодня в Крыму вместе с крымскотатарским флагом поднимали и украинский, бо Крим — це Україна!

P.S. В Украине сегодняшний день отмечается под лозунгом “Два прапори — єдина країна”. Лучше и не скажешь, ведь именно в Крыму за демонстрацию этих двух флагов можно пропасть без вести или получить реальный срок. Конечно же, формально обвинят в чем-нибудь другом, например, в терроризме. Поздравляю всех с Днем крымскотатарского флага, который наряду с украинским стал символом ненасильственного сопротивления оккупации у жителей Крыма, окруженных армией российских захватчиков, чекистами и их сексотами.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.