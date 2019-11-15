Головна Новини
15 листопада • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

2.3т
Читати матеріал російською

1. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали и структурировали доказательства участия военнослужащих из 32-ух военных частей ВС рф в операции по захвату и оккупации Крыма, что было названо в Кремле “референдумом” и “присоединением”

2. В оккупированном россией Крыму пропала 5-летняя Пилипенко Дарья. О ней ничего неизвестно с 12 ноября. Люди вышли на ее поиски и организовали штаб по поиску девочки

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

3. Российские оккупанты сегодня утром ворвались с обыском в дом делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва, известного в Крыму тренера по греко-римской борьбе Исмета Салиева в селе Токлук (Богатовка) под Судаком. Обыск прошел в рамках “уголовного дела по обвинению в терроризме”. Оккупанты “искали оружие и наркотики”. На родителей детей, которые учатся в спортивном центре братьев Салиевых идет давление оккупантов с требованием не отправлять детей на спортивные соревнования, которые проходят на материковой Украине. Уже в оккупации воспитанники центра принимали участие во “всероссийских турнирах”

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

4. Фигуранта второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сейрана Салиева, который находится в СИЗО Ростова-на-Дону, оккупанты на 5 дней отправили в карцер. “В камерах СИЗО систематически проводят обыски. Во время одного из таких обысков у мужа нашли часы. Он объяснил, что они нужны ему для того, чтобы вовремя совершать пятикратный намаз (прим — молитва). Я так понимаю, конвоиры пообещали часы ему вернуть и не вернули. В знак протеста позже Сейран отказался заходить по пересчету в камеру. За это его поместили в карцер”, — рассказала супруга политузника Мумине Салиева

Новини
Новости Крымнаша. Артек — лагерь смертников

5. Команда Крымскотатарского Ресурсного Центра разработала новый буклет о политзаключенных Крыма на английском языке. В нем содержится подробная информация о 98 узниках, которые были задержаны или осуждены на территории оккупированного россией Крыма

6. Вчера вечером в оккупированном Севастополе было весело: “Что происходит? Люди в масках, с автоматами, летают дроны, БТР стоит на готове, куча полиции. Район Соловьи, горгаз”. Сегодня пропагандоны написали: “Очевидцы были встревожены множеством людей в военной форме с нашивками ОМОНа, несколькими бэтээрами, кружащими беспилотниками и звуками, похожими на стрельбу. Источник ForPost в силовых структурах подтвердил факт этого происшествия. По его словам, очевидцы стали свидетелями плановых учений Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами”

Новини
Новости Крымнаша. Что случится с Крымом, когда уйдет Путин?

7. Оккупанты в Крыму резко сократят количество станций переливания крови. Теперь кровь можно будет сдавать только в Керчи, Ялте, Евпатории, Саках и в Симферополе. В Феодосии, Судаке, Белогорске, Армянске, Джанкое и в Бахчисарае станции будут преобразованы в трансфузиологические кабинеты

8. Оккупанты, которые периодически кричат, что Крыму не нужна вода в Северо-Крымском канале, попросили крымчан “следить за расходом воды”, а также констатировали, что “в Крыму стали расходовать больше воды (привет понаехам!), чем обычно — и эта ситуация СТАБИЛЬНО ухудшается”

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

9. О, это что-то новое из его уст: Гоблин объявил о дефиците чистой воды в Крыму и призвал крымчан к ее экономии. Коллаборант также отметил, что привлечены ученые, которые помогают определить объем воды, доступный в подземных источниках. Незадолго до этого заявления оккупанты выставили на продажу артезианскую скважину

Новини
Новости Крымнаша. Что случится с Крымом, когда уйдет Путин?

10. Оккупанты в Алуште планируют построить “улавливающие парковки” для автотранспорта, чтобы разгрузить городские улицы. Парковки будут обустраивать на виноградниках “Массандры”. Сказочные..!

11. Додам до списку для майбутнього демонтажу пам’ятник Калашникову, який відкрито в школі загального режиму № 26 імені Калашникова (так назвали школу 3 роки тому) в окупованому Сімферополі. Бюст неначе каже школярам: бери автомат, хлопче. Розстріляй цю школу, повтори подвиг керченського стрілка! До речі, сьогодні в росії студент влаштував стрілянину з рушниці в коледжі. Двоє загиблих

Новини
Новости Крымнаша. Нас еще никто и никогда так не унижал

12. Від параду вишиванок та велопробігу “За єдину Україну” до совково-рашистської пропаганди: в окупованій Євпаторії до 100-річчя загарбування міста червоною армією дитячий театр поставив “Казку про військову таємницю”. Злочини більшовиків у Криму — ні, не чули. Просто добра казка

13. Понаехавшие терроризируют Крым: “Хочу занести в чёрный список молодежь кавказкой национальности, которая собирается в центре города Симферополь, стоит кучкой и до всех людей докапывается. Например, вчера шла вечером с сестрой и с двумя парнями. Проходим мимо компании, общаемся о своём, а та компания нам свистит и идут на нас толпой, придумывая проблему, якобы мы на них не так посмотрели, и начинают на бычке идти на нас, валят наших мальчиков и начинают бить. Чтобы вы понимали, наших мальчиков 2-е было, а их 7-ро. 7 человек на 2 парней набросилось, начали их избивать. Проходили люди, стояла охрана и никто не подошёл. Убивать будут — не подойдут и на разнимут. С этим надо что-то решать. Хорошо, что ещё ножи свои не подоставали! Беспредел полный!! Так и убить могут кого угодно!”

14. Симферополь. Идешь по своему району, больше половины — новые “переехавшие” лица. Сук@, отчаянный народец, козе понятно, что развязка впереди…

P.S. Оккупанты сообщили, что 21 ноября в Джанкойском районе пройдут террористические учения. Жителей района просили “соблюдать спокойствие, не поддаваться панике, выполнять требования”. Про аналогичные террористические учения, которые провели накануне в Севастополе, оккупанты не предупреждали — даже не сочли нужным. Дрессировка заложников продолжается…

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
9
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Куда-то пропало большинство наших оппонентов из Цеевропы... Походу, бабы у нас на Ленинградке стоЯт, а мужики в Гейропе задницами торгуют... Некогда оппонировать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
КРЫМский калоед сожрал 14 порций крымского гов на. Пи дор посвятил свою свинячую жизнь поиску гов на в прекрасном российском Крыму
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Родионов Александр
Родионов Александр
>В оккупированном россией Крыму пропала 5-летняя Пилипенко Дарья. О ней ничего неизвестно с 12 ноября. Люди вышли на ее поиски и организовали штаб по поиску девочки .... печальное событие- девчушку нашли мёртвой- этот отчим, с укр0инским паспортом, пытался через Перекоп сбежать на соседнюю Укр0ину, но не удалось! теперь это громадянин Укр0ины присядет надолго за убийство ребёнка! я ещё вчера полагал, кто виновен- сегодня пришло подтверждение! уверен, его на соседней Укр0ине запишут в политзаключённые, проведут митинги на майдане и дадут премию в Европарламенте... Укр0ина- хворое нациcтское людожерское государство, коее должно быть знищено в майбутнем!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги