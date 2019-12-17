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17 грудня • оновлено в 06:44
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КРИМський банд*рівець
КРИМський банд*рівець
Український блогер з Криму Всі статті автора

Новости Крымнаша. Досягнення росіян — це вкрасти те, що погано лежить

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1. Оккупанты сообщили, что затопление подводной лодки в бухте Севастополя привело к разливу нефтепродуктов, при этом оккупанты настаивают, что “никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет”. С каких пор разлив нефтепродуктов не представляет опасности?

Новости Крымнаша. Досягнення росіян — це вкрасти те, що погано лежить

2. “Кремль преследует религиозные общины в Крыму и ОРДЛО. Беспредел Кремля должен повлечь за собой последствия” — в Конгресс США внесен законопроект касательно поддержки свободы вероисповедания в Украине

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3. Оккупанты сообщили статистику замещения крымчан. За 10 месяцев текущего года в Крым понаехало 25501 человек. За этот же период Крым покинуло 18130 человек. Это только официальные цифры. В реальности все намного хуже, т.к. полно незарегистрированной саранчи.Напомню, несмотря на толпы понаехавших, численность населения оккупированного россией Крыма продолжает сокращаться за счет уменьшения рождаемости и увеличения смертности

4. “Мы не знали ни дня покоя до того дня, когда, наконец, нашли человека, согласившегося привезти нам лекарства с материковой Украины. Купившие их родственники обзвонили всех перевозчиков, осуществляющих прямые рейсы легковым транспортом в Крым, и все как один, узнав, что в передаче — лекарства, наотрез отказывались от доставки. Что, впрочем, неудивительно: на крымской стороне в поисках медикаментов буквально выворачивают наизнанку и людей, и автомобили. Многие из привычных крымчанам (украинских) препаратов в россии не сертифицированы или вовсе запрещены, в том числе и растительного происхождения. Лекарства проверенных зарубежных производителей с аптечных полок исчезают одно за одним в рамках программы импортозамещения, а те, что еще остались, больше напоминают крахмал и мел, чем указанный в аннотации химический состав… Есть врачи честные, не боящиеся доносов пророссийски настроенных пациентов: они прямо советуют приобрести нужные препараты на материковой Украине. Именно этому совету последовали и мы, заказав лекарства родственникам. Уж очень хочется дожить до освобождения Крыма и не попасть в число катастрофически идущего на убыль "российского населения", к которому нас причисляют оккупанты”.

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5. “Кто-то объявил войну Крыму и собирается его сделать пустыней, каменными джунглям, а вместо деревьев засадить рекламными щитами и парковками”. Интересно, кто этот “кто-то”? Жители Крыма в соцсетях продолжают бурное обсуждение варварской вырубки зеленых насаждений по всему захваченному рашистами полуострову.

6. “За референдум не голосовали, но страдают из-за российских властей Крыма” — Зубков рассказал, что медведей зоопарка “Сказка” готовы забрать Нидерланды, но есть несколько проблем: антироссийские санкции, дорогая транспортировка животных (до 250 тысяч евро) и “дебильные крымские ветеринары”, которые будут чинить любые препятствия по указанию оккупантов

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7. Кримська резервація. Учні школи загального режиму с. Кашик-Деґірмен (Новоандріївка) i с. Джабач (Петрівка) вступили до путлєр’югенду, присягнув окупантам. Зараза рашизму-путiнiзму крокує по Криму та проникає навіть в найменші селища

Новости Крымнаша. Досягнення росіян — це вкрасти те, що погано лежить

8. Вчера утром в Ялте появилась первая камера-тренога (это когда орки своим приближенным дают право фотографировать нарушителей на дорогах и косить бабло) — так по всей рашке. Уже после обеда местные наваляли треножнику и разбили ему авто. На место прибыли полицаи и скорая. У жителей Ялты, комментирующих новость, случился восторг и гордость за город

9. Ялта процветает: так и не открывшийся в этом году ресторан “Остров сокровищ” (на набережной, в самом центре) теперь и вовсе начали разбирать

Новости Крымнаша. Досягнення росіян — це вкрасти те, що погано лежить

10. Долго продержался “Курхаус” в Ялте, но… Теперь расчёт на то, что хотя бы хлеб население себе ещё позволит? А потом павильон переоборудуют в точку продажи воды?

11. В Ялте прошел очередной шабаш поехавших из секты НОД. Ватники газетки раздавали и собирали подписи за референдум по предоставлению путину чрезвычайных полномочий в условиях войны

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12. В Севастополе опять совкодрочь. В драматическом театре им. Луначарского украсили ёлку советскими игрушками

13. Новый год и Рождество — не повод расслабляться от дидываивательных шабашей: в Севастополе состоялся детский спектакль о Рождестве. Девизом рождественского спектакля стал лозунг “Великая победа: Наследие и наследники”. Школьники изображали раненых красноармейцев, работников госпиталя, детей военного периода. Выступления детей сопровождались документальными кадрами и рассказом об обороне Севастополя. Между показом военхроники дети изображали хореографические композиции и пели частушки о войне. Поп РПЦ Сергей Халюта не забыл вылить грязь на Украину и Польшу: “Многие сейчас искажают смысл победы и ложь льется на победителей, в братской соседней Украине и Польше”. Попа поддержала оккупантша Ольга Тимофеева: “Основной урок Рождественских чтений заключается в том, что мы быстро и легко привыкаем к миру, теряем ощущение ответственности, важно не позволить осквернить нашу великую победу”. В рамках “рождественских чтений” оккупанты в Севастополе провели встречи со школьниками, студентами и педагогами. Детям давали задания сделать рисунки о войне и церкви… журналисты Крым.Реалии подчеркнули: “На закрытии чтений чиновники и представители церкви не упомянули о сути праздника Рождества и его основных пресонажах — Иисусе Христе и Богоматери”. Вот так, даже Рождество у оккупантов погрузилось в мерзкий милитаристский шабаш

P.S. Завершу выпуск сообщение нашего крымчанина: “Найбільша “перемога” путіна — це Крим. І пока він живий, питання Криму не зрушити з мертвої точки. Тобто у людини найбільше досягнення — це вкрасти те, що погано лежить, і вихвалятися цим до смерті. Жалюгідне *уйло”.

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Автор
КРИМський банд*рівець КРИМський банд*рівець
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Блог КРЫМского бандеровца
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Винзавод "Массандра" выпустил последнюю партию вина под названием "Крымский мост" в честь начала движения поездов с "материка" в Крым. "19 тысяч бутылок в этой партии символизирует протяженность моста - 19 километров, это вино - херес", - сообщили на предприятии. Также винзавод ранее выпустил партию вина "Белый мускат красного камня", посвященную Крымскому мосту, - это самая знаменитая марка "Массандры". Партия также состояла из 19 тыс. бутылок.
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Доверившись антироссийской пропаганде в 2014 году, украинцы совершили роковую ошибку. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал бывший народный депутат Украины Алексей Журавко. По его словам, за предыдущие пять лет Украина пришла в упадок, в то время как Россия "завершает на полуострове современные масштабные инфраструктурные объекты, примером чему является Крымский мост, по которому скоро пойдут поезда".
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Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
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