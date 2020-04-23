1. Установлено участие экипажа российского малого ракетного корабля “Штиль” в агрессии против Украины.

2. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза против рф должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины

3. Оккупанты в Крыму вынесли “предостережение” активистке Эльмаз Акимовой, защищавшей от уничтожения Ханский дворец. Крымской татарке угрожают преследованиями, если она примет участие в любой из акций или мероприятий, в том числе посвященных 18 мая — Дню депортации и геноцида крымскотатарского народа. Аналогичные “предостережения” оккупанты вчера вручили крымскотатарским активисткам Эмине Авамилевой и Зейнуре Якубовой

4. В оккупированном Крыму месяц назад пропал понаехавший заместитель руководителя департамента культуры правительства Москвы Леонид Ошарин. Последний раз его видели живым 30 марта в Ялте, а сегодня оккупанта нашли мертвым. Ошарин внесен в базу Миротворца за “сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками”

5. Прокуратура АРК совместно с крымским управлением СБУ направила в суд обвинительные акты в отношении двух экс депутатов горсовета Севастополя, которые обвиняются в госизмене. Речь идет о Владимире Чекмезове и Сергее Шестове

6. Северо-Крымский канал, который был перекрыт Украиной в ответ на аннексию Крыма россией, не подтапливает земли Херсонской области. Об этом сообщил руководитель управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко, комментируя заявление Гоблина о заболачивании земель в Херсонской области. А оккупанты, как известно, очень сильно за Херсонщину переживают, ради спасения которой уже не раз вымаливали воду Крыму

7. Российские оккупанты в Крыму решили сократить численность т.н. “народного ополчения”. Насколько именно голов урежут скот — не уточняется. Вот что падение цен на нефть животворящую делает

8. Оккупанты в Крыму обнародовали данные о своих доходах, полученных ими в 2019 году. Наибольшее внимание ватников приковано к цифрам коллаборанта Владимира Константинова. В прошлом году он заработал 22,06 млн рублей, что в три раза превышает сумму, которую он получил за 2018 год. Плюс квартиры, машины и прочее. И это только официально. Голодные и запертые в своих квартирах жители Крыма комментируют: “Наконсолил”, “Дорог нет. Везде холопы работают. А ты — принц на черном скакуне. Мечта феодала”, “Лет шесть назад должен был сесть за мошенничество и долги. Но пришла крымская весна”, “(Прогнувшийся под Аксенова нацист Горный пишет) Редкостное существо по цинизму”, “Рыба гниет с головы!!!”, “Что самое удивительное, все поносили россию и были категорически против присоединения Крыма”, “А в это время… Мы сидим и ждем, когда волонтеры принесут нам продукты питания. Красиво живем, товарищи!”, “(Коллаборант Талипов пишет) А теперь, когда будете смотреть на фоточки подаренных наборов макарон за 100 рублей пенсионерам, вспоминайте декларации о доходах депутатов от единой и неповторимой партии”, “Господа! Когда уже вы нажретесь?!”, “А говорят, что вор должен сидеть в тюрьме. Что-то пошло не так”, “Этих так не выкурить, они намертво присосались к Крыму. Тут только с кожей отдирать. Сидит оно, еще недавно был в долгах как в шелках, что в пору было в бега подаваться. А теперь вещает нам про карантин и все такое. Хоть один из них помог чем-то врачам, закупил нужное и необходимое оборудование не за казенные деньги, а за свои, личные? Упыри”, “Параллельный мир”

9. Самоизоляция в Ялте — это как демо версия пенсии: денег нет и заняться нечем.

10. Крымчане обсуждают падение биржевых котировок на нефть и рассуждают о возможных последствиях случившегося как для страны-бензоколонки, так и для оккупированного ею Крыма: “С сегодняшнего дня россияне по-настоящему почувствуют вкус российской нефти: кровь, боль, слёзы и унижение”, “90-е покажутся легкой прогулкой”, “Когда путин предупреждал, что времени на раскачку нет, его неправильно понимали. Все без раскачки произошло, была нефтегазовая экономика — и не стало никакой. Недозатянули пояса, сограждане, а вас же по-хорошему просили”, “История циклична (прим — намек на развал СССР)”, “Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевый бензин! А станем еще небогаче”

11. В оккупированном Крыму за минувшие сутки выявлены еще 5 больных, зараженных коронавирусом, двое из которых прибыли из Москвы

12. Еще одного больного коронавирусом выявили в Севастополе. Количество зараженных COVID-19 в Крыму увеличилось до 70 человек, в том числе 19 в Севастополе. Под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1312 человек, госпитализированы — 75, в обсерваторах — 46. В Севастополе под меднаблюдением — 1496 человека, госпитализированы — 104

13. Смотрите, что балалайки творят! Ломятся в Крым! А курс рубля к доллару и отрицательная нефть вас там не волнует, заразы? “Люди все рискуют, берут (билеты). Потому что, если в июне откроют, то все повалят именно в Крым, т.к. в этом году никакая заграница никому не светит. Соответственно, уехать будет не на чем, кроме самолетов, которые в два раза дороже. Я тоже удивлена, что, несмотря на обстановку, на поезд 30 мая из СПб в Симферополь уже билетов почти не осталось. Та же ситуация с началом июня. Мы лично брали на 30 мая для подстраховки, чтобы не остаться без билетов. Если что, обменяем на более позднюю дату”

14. Жители Крыма продолжают выражать восторг по поводу текущей ситуации и шестью годами процветания, в целом: “При плохой Украине в моем КФХ (прим — крестьянско-фермерское хозяйство) было небольшое поголовье скота, прибавлялись земли сельхоз назначения, покупался новый инвентарь. Пришла россия, и тут такие, как я, почувствовали силу и поддержку куска суши. Теперь мы наслаждаемся свободным временем. От КФХ не осталось них*я. Спасибо куску суши!!!”, “ГППЗ им. Фрунзе (прим — уничтоженный оккупантами птицеводческий завод) тоже всё. Пиз…ц”, “Тоже получили сногсшибательную поддержку!!??”, “Встали с колен”, “Ну это же фишка раши: с колен на жопу, с жопы на колени. Закономерность”, “Вот он — дедушкин рывок во всей красе”

P.S. “С колен на жопу, с жопы на колени. Закономерность”. Интересно, а до оккупации об этой закономерности ныне воющим предателям разве не было известно? А теперь удивляются “рывкам дедушки” и его многоходовочкам, от которых все туже и туже затягивают пояса.

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