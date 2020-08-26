1. Жители оккупированных россией Сак возложили цветы и принесли украинский флаг к памятнику Леси Украинки в честь Дня Независимости Украины: “Для каждого из нас это особый день. Это не просто главный государственный праздник, это твой день. Где бы ты ни был и чем бы ни занимался, это день твоей борьбы, твоих побед, твоих надежд, твоей независимости”, — написал один из жителей города

2. В оккупированном Симферополе неизвестные нарисовали сердце в цветах флага Украины

3. Як би вони не боролися проти української історії Криму, все одно то тут, то там зустрічаються подібні перлинки

4. Шесть стран-партнеров Евросоюза — Украина, Грузия, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты на вступление в Евросоюз Черногория и Албания — подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении россии, введенных из-за аннексии Крыма. Это ежегодная формальная, но важная процедура

5. Политзаключенные Зеври Абсеитов и Ремзи Меметов заявили о новых проблемах со здоровьем. Об этом Крымской солидарности сообщил адвокат Сергей Легостов.

6. Вчера оккупанты официально начали ограничивать крымчан в питьевой воде, и тут же пятая колонна на материке подала голос: Кравчук, который все никак не отправится на помойку истории, заявил, что воду в Крым можно дать в случае гуманитарной катастрофы: “Если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можно дать. Говорят, есть возможность дать воду людям, но не давать предприятиям и военным базам”. Кто говорит, продажная ты скотина!?

7. Председатель пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, который ранее тоже заявлял о возможности подачи воды в Крым, но после скандала отрекся от своих слов, прокомментировал заявление недобитого коммуняки: “Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать”

8. “Неделю как вода просто испарилась”: река Салгир в оккупированном Крыму полностью пересохла. Ватник снял видео, в котором пытается рассуждать о причинах катастрофы. Констатировал, что проблема с водой в Крыму — реальная. Для справки: Салгир — самая длинная река Крыма, проходящая через Симферополь. Длина русла реки — 232 км. Река Салгир включена в Салгирскую оросительную систему, которая снабжает/ла питьевой водой Симферополь, а также аграрные предприятия Симферопольского и Красногвардейского районов Крыма. Используется/лась для водоснабжения и орошения. Её основным объектом является Симферопольское водохранилище, которое практически пересохло. Напомню, вчера оккупанты, устроившие аннексией Крыма экологическую катастрофу, начали жестко ограничивать крымчан в доступе к питьевой воду

9. Так вот, оказывается, зачем россия аннексировала Крым — чтобы показать крымчанам дно… Салгира. Там тоже есть камни — ну, не с неба, так хоть со дна — тоже можно собирать.

10. Бл@ть, вырубили воду! Я был против рф, суки!

11. Из-за сильного обмеления Белогорское водохранилище в оккупированном россией Крыму начало заболачиваться. Процесс заболачивания водоема ускорит заиливание и снизит и без того низкий уровень полезного объема воды, которую из него можно выкачивать

12. Река Бельбек. Село Фронтовое, 23.08.2020. Печальное зрелище…

13. “Крым под угрозой небывалого обмеления рек. Это может поставить под угрозу биоразнообразие водоёмов”. Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей имени Евгения Карпова. Крымчане комментируют: “Ну ведь СССР передали Крым Украине не случайно. Сколько уже с 2014 года было сказано — Крым без воды станет солончаком в своей северной части. Но кто же станет думать о природе, когда политиканы свои делишки обстряпывают”, “Ебл@ны, это обмеление началось с 2014 года. Глаза, сука, разуйте!!! Скоро валить нужно нах*й с Крыма. Они, бл*ть, только одумались!”, “Нифига они не одумаются. Будут дальше в уши лить, что Крым в днепровской воде не нуждается, а засуха — это обычное явление. И что добивает, что у нас среди местных много таких ебл@нов, которые все никак не выйдут из эйфории возвращения. Искренне в это верят и доказывают до усрачки, не замечают, что Крыму приходит пи…дец”, “Когда овцы перестанут верить в путю, все наладится. Но овцы — они не умеют”

14. Сегодня над Чёрным морем работали сразу два “англичанина”: большой и маленький разведчики

15. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 33 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 2 новых больных и 2 умерших. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2567 человек, в том числе 470 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 63 человек, в том числе 17 — в Севастополе

16. Поки у вільній Україні святкували День Незалежності, в окупованому путінським рейхом Сімферополі 24/08/2020 провели змагання “штурмових трійок” путлєр’югенду. Малюки-штурмовики захоплювали будівлю з метою роздобути вантаж і доставити його на “базу”. Тобто звичайні дії наркобанди

P.S. “Начиная с 90-х мы в Крыму всё время шли вперёд. Постоянно шло улучшение жизни. Была перспектива. Все смотрели в будущее. Теперь время пошло вспять. С каждым годом — д е г р а д а ц и я. Что дальше?”, — написал наш человек из Феодосии, с мнением которого я полностью согласен. И самая страшная, на мой взгляд, деградация произошла в людях. То, во что превратились некоторые из них, не поддается никакому человеческому описанию.