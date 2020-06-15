Новости Крымнаша. Даже суровые девяностые теперь кажутся сказкой

1. Госсекретарь США Майк Помпео снова сделал заявление относительно оккупации Крыма: “Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым — это Украина”

2. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может оставить Украину в такой сложной ситуации и не соглашается на действия россии по силовой смене границ: “Это очень сложная ситуация, и у меня глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину при этих обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающей является ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это согласие является молчаливым. Сегодня твердая поддержка Украины на международной арене в национальных интересах Польши”

3. Абитуриенты из оккупированного россией Крыма могут пройти украинское Внешнее независимое оценивание (ВНО) онлайн, сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. “Сообщаем, что пробное ВНО 15 и 17 июня состоится в онлайн режиме. Присутствие учеников на пунктах проведения тестирования не требуется. Соответствующие изменения в условия проведения ВНО были приняты правительством”

4. “Другой ситуации в Крыму после 2014 года нельзя было бы ожидать по любым сценариям. Вот почему. Если мы с вами составим простое балансовое уравнение — приход воды на Крымский полуостров: 80% давал Северо-Крымский канал, 20% — это внутренние источники. 20% — это и артезианские воды, и местная какая-то гидрологическая сеть. Как только мы с вами перекрываем канал, 80% воды прекращает поступление на полуостров. Мы не можем компенсировать 80%, а это 300 кубов в секунду — головной расход канала. Чтобы народ понимал, что такое 300 кубов в секунду — это пять железнодорожных цистерн каждую секунду выливалось в канал. Так вот, этой воды нет. Да, есть подземная вода, она эксплуатируется. Но чем больше мы эксплуатируем пресные подземные воды, а их там не так много, тем мы больше меняем все гидродинамические условия водоносных горизонтов, мы подтягиваем нижние солоноватые воды, которые будут загрязнять питьевые горизонты. За счет перераспределения пластового давления упадут уровни грунтовых вод. Что произойдет? Увеличится мощность зоны аэраций, произойдет засоление почвенного покрова, деградация почвы, все опять уйдет в солончаки, потому что не будет промывного режима, и Крыму настанет швах. Поэтому в 1954 году Крым и перешел в состав Украины, чтобы он был связан с материком. И Украина сделала этот канал за свой счет, пустила днепровскую воду”, — объясняет старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар.

5. В оккупированном россией Крыму продолжается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки 27 новых больных. В Севастополе — 4. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 724 человек, в том числе 185 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 20 человек, в том числе 3 — в Севастополе

6. Оккупанты продолжают гонять детей из Путлерюгенда на репетицию победобесного парада. И да, коронавирус уже побеждён!

7. Спор двух ватных родственников. Один против путина, второй — за. “ — Свору вокруг себя собрал. Нефть, газ присвоили и продают. — У американцев то же самое. — Да на*уй мне те американцы, на них равняться, что ли? Наши уроды ресурсы продают, бабло себе, народу — х*р. Это нормальная страна? -Нормальная!”. Вот и поговорили

8. В ялтинской группе ВК опубликовали видео ралли 1998 года, которое проходило в Ялте в рамках этапа чемпионата Украины. Жители бывшего города счастья кинулись комментировать, сравнивать с нынешними оккупационными временами и ностальгировать: “И гонки у нас раньше были!”, “Вот это жизнь, не то что сейчас, идти на поводу у каких-то имбецилов (+ фото дооккупационных круизных лайнеров)”, “Да много чего у нас тогда было, а сейчас одни заборы и ограничения, зона строгого режима, а не Ялта!”, “Помню эти ралли… Сидели на Васильевском пригорке)))) Здорово”, “Помню-помню) Интересно было)”, “А как насчет этапа ЧМ?”, “Этап кубка мира. Больше не увидим(”, “Я была тогда в третьем классе. Боже, верните меня в детство”, “Ялта-Ралли тоже топом была) И концерты вечером халявные потом”, “Класс, я в восторге, посмотрев это видео”, “Не то что сейчас”, “Дааа, были времена…”, “Уже и забыли, что когда-то ралли проходили(((”, “Какие дороги раньше были, без единой ямочки”, “Вот здорово”, “Это был праздник целый для людей. Тогда хоть что-то делали”, “Было дело, были деньги…”, “Даааа, были времена хорошие”, “Какая красота, уже соскучился за гонками!”, “Вспомнил гонки на моторных лодках, вот что круто было”, “А щас чемпионат по налогам”, “Я была маклером (квартиры сдавала) на автовокзале — перекрывали полгорода, НО — это было ШОУ! Ребята-гонщики в восторге были от трассы — никто не ожидал такого! Не вдаюсь в подробности, но ЭТО Ялтинское Ралли — супер!”, “Даа… Ялта-ралли — тема однозначно крутая была. Как и мотокросс на (горе) Могаби!”

P.S. “Да много чего у нас тогда было, а сейчас одни заборы и ограничения, зона строгого режима”. Вот так, даже суровые девяностые теперь кажутся сказкой.